Julián Álvarez, sin filtro: de la chance de enfrentar a River en el Mundial de Clubes a su amistad con Messi y su admiración por el Diablito Echeverri

La Araña tuvo un 2023 brillante con el Manchester City Foto: AFP - | AFP

El año de Julián Álvarez fue magnífico. Sus títulos con el Manchester City le dieron continuidad a la heroica actuación que había protagonizado en el Mundial de Qatar, donde se convirtió en un pilar fundamental de la Scaloneta en el camino a la gloria. La consagración en la FA Cup, la Premier League, el Mundial de Clubes y la Champions League fueron algunos de los logros que obtuvo la Araña en 2023. Y en un diálogo con Goal repasó su temporada.

La extensa conversación comenzó con la elección de su mejor gol con la camiseta de Los Ciudadanos, y el cordobés no dudó en seleccionar al que le convirtió al Fulham “en su estadio, porque fue importante para pasar al Arsenal en la liga”. Al a ser consultado sobre su capacidad goleadora, el ex River sostuvo que siempre se caracterizó “por tener versatilidad en todo el campo de juego”. “He jugado más cerca del medio, también de delantero centro y eso me ha ayudado mucho a tener esa versatilidad”, argumentó.

Tras destacar su admiración hacia otros argentinos que han dejado su huella en los Citizens, como los casos del Kun Agüero, Pablo Zabaleta y Carlos Tevez, el goleador analizó el fanatismo que hay en la región sudamericana por su equipo. “Veo mucha gente que me apoya y nos sigue. Hay que agradecerles por el apoyo”, destacó antes de entusiasmarse con repetir la gesta del Triplete.

Gol De Julián Álvarez

Con un estilo humilde y sencillo, la Araña se deshizo de elogios para su entrenador, Pep Guardiola, a quien considera “un maestro”. “Es de los mejores. Siempre lo admiré mucho, crecí viendo al Barça de Messi con Pep como entrenador y disfrutaba lo que iba logrando. Tenerlo como entrenador es un privilegio”, consideró. Y explicó cómo se contagia el espíritu luchador para mantenerse en la pelea de todos los frentes: “No es solo de él y de su exigencia, es también de los jugadores que somos competitivos”.

Justamente, uno de sus mejores socio es el noruego Erling Haaland, quien se afianzó en el ataque del Manchester City a pura potencia. “Siempre digo que jugar con los mejores te hace mejor y Erling es uno de ellos. El equipo tiene jugadores con mucha jerarquía y mucho nivel y vienen haciendo cosas increíbles en el club y en su selección. Jugar con los mejores te hace mejor y me pone contento”.

Con relación a la Scaloneta, el astro cordobés también conformó notables combinaciones con Lionel Messi, el mejor del planeta. “Él era mi ídolo. Recuerdo que fui como sparring y le pedí una foto. Cuando pasé a la mayor fue otro punto de vista, el de compañeros y me parecía algo loco. Es muy lindo y trato de disfrutarlo cada momento. Es un orgullo todo lo que logramos en la Selección y que se le haya dado a él lo que buscaba”.

Para Julián Álvarez, las semifinales de la Copa del Mundo frente a Croacia significó un partido emblemático para su carrera. “Por lo que representa esa instancia y por haber marcado dos goles y haber fabricado un penal. Fue un orgullo, un partido soñado y que coronemos ganando la copa del mundo fue aún más increíble”, consideró.

Aferrado a sus raíces, el ídolo del Millonario recordó que en el pasado Mundial de Clubes tuvo su desquite de la derrota que había sufrido frente al Barcelona, tras ganar la histórica Copa Libertadores frente a Boca en el Santiago Bernabéu. “Para mi era como una revancha y era un título que el City no tenía. Haberlo hecho en la final con dos goles es algo muy lindo que no vamos a olvidar juntos”, analizó. Además, se ilusionó con la posibilidad de cruzarse con La Banda en el máximo certamen a nivel clubes: “Siempre espero que le vaya bien a River, así que sería genial para nosotros encontraron ahí”.

Finalmente también se refirió al presente de la entidad de Núñez y destacó el notable talento del Diablito Echeverri. “Tiene muchas condiciones y mucho futuro por delante. River ha sacado muchos jugadores. Ahora que chicos que hemos compartido inferiores puedan salir y hacer su carrera con éxito me pone muy contento. Espero que siga así. Como hincha, espero que sigan saliendo chicos y el club ganando títulos”, concluyó.