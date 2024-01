El increíble caso de Costa de Marfil: despidieron al técnico sin saber que habían clasificado y eliminaron al campeón de África con un DT de urgencia

Costa de Marfil eliminó a Senegal en la Copa Africana de Naciones (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Una de las grandes sorpresas que dejaron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones fue la eliminación de Senegal, el gran favorito para tener el título que habían conseguido hace dos años en la antesala del Mundial. El verdugo de los campeones vigentes fue la selección local, Costa de Marfil, que contra todos los pronósticos logró avanzar de ronda y estar entre los mejores ocho del certamen que se disputa en su país.

Según los expertos, el combinado anfitrión era uno de los favoritos, pero su andar en la fase de grupos complicó las ecuaciones. Tras su triunfo en el estreno ante Guinea-Bisaú (2-0), Los Elefantes sufrieron dos derrotas que dejó al equipo al borde de la eliminación: primero fue 0-1 ante Nigeria, pero el resultado que generó mayor impacto en el fútbol de África fue el histórico revés por goleada ante Guinea Ecuatorial (0-4), la revelación en lo que va del torneo.

Luego de la dura caída, la dirigencia de la federación marfileña tomó la drástica decisión de despedir al entrenador francés Jean-Louis Gasset. Lo que ocurrió fue que dicha elección se tomó antes de la finalización de la fase de grupos del certamen. ¿Qué ocurrió? Una serie de resultados, entre ellos el increíble empate de Mozambique contra Ghana (2-2) con goles en tiempo de descuento -a los 90 y 94 minutos-, fueron la clave para la clasificación de Costa de Marfil como el cuarto mejor tercero a los octavos de final.

Con el pase a la próxima ronda y sin DT, la FIF tuvo que salir a buscar un DT de urgencia y así fue como un ex futbolista del seleccionado Emerse Faé se hizo cargo del conjunto. Con menos de una semana para preparar el encuentro estelar ante los senegaleses, el equipo local puso en aprietos a los campeones de la última edición que, tras estar en ventaja desde los 4 minutos gracias al gol de Diallo, no resistieron el resultado y Costa de Marfil igualó las acciones a poco del cierre con un tanto del ex Barcelona Franck Kessié.

Emerse Fae, el entrenador que asumió su cargo y con menos de una semana de trabajo llevó a su equipo a eliminar al vigente campeón de África (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Tras el empate en el tiempo regular, los marfileños triunfaron en los penales (5-4) y sacaron del campeonato al último ganador y máximo favorito. Ahora, será el turno de esperar para el seleccionado que juega en casa la Copa Africana de Naciones, ya que su próximo rival será el ganador del duelo entre Mali y Burkina Faso, que se enfrentarán este martes. El duelo por el pase a semifinales se jugará el sábado 3 de febrero.

Es importante señalar que Faé nació en Nantes, Francia, pero luego de jugar en las juveniles del seleccionado galo, se nacionalizó marfileño y en 2005 decidió jugar para el país africano donde eran de origen sus padres. Tras una carrera como jugador que incluyó dos pasos por el fútbol francés (Nantes y Niza), el ahora técnico de la selección de Costa de Marfil también jugó en el Reading, de Inglaterra.

Como entrenador, su primera experiencia fue también en su país de nacimiento -dirigió al Clermont Foot 63 B durante una temporada- hasta que fue el señalado para hacerse cargo del combinado de su país con el que disputó como futbolista el Mundial de Alemania 2006.

El marfileo Franck Kessie fue el autor del empate en los minutos finales del partido antes de los penales (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Una vez que termine la Copa África, y en caso de continuar en su cargo como entrenador, Faé podría tener el gusto de tener que saludar a Lionel Scaloni, ya que el combinado será uno de los dos rivales de Argentina en la ventana FIFA de marzo a jugarse en China.

Además de la increíble historia de Costa de Marfil, la Copa Africana de Naciones tuvo otros resultados relevantes como la eliminación de Egipto en manos de la República del Congo en definición por penales. En el seleccionado egipcio no fue de la partida Mohamed Salah, lesionado. En un duelo con historia, Nigeria venció 2-0 a Camerún y Guinea dejó en el camino a Guinea Ecuatorial (1-0). Por otra parte, Angola goleó 3-0 a Namibia y Cabo Verde superó por la mínima a Mauritania. Los otros dos cruces que restan para definir los equipos en cuartos de final son Malí-Burkina Faso y Marruecos, que viene de lograr un histórico 4° lugar en la Copa del Mundo de Qatar, ante Sudáfrica.