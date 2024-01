El curioso punto de Tsitsipas en el Abierto de Australia que abrió un debate sobre el reglamento: “No sé ni cómo lo hice”

El punto de Tsitsipas que recorre el mundo

En una jornada vibrante en el Abierto de Australia, el tenista griego Stefanos Tsitsipas, quien ocupa la séptima posición en el ranking mundial ATP, se impuso ante el jugador belga Zizou Bergs (número 129 del circuito), en un encuentro que quedará grabado en la memoria de los aficionados. Con un marcador final de 7-5, 1-6, 1-6 y 3-6, Tsitsipas deleitó a la multitud con un punto de antología dentro del Rod Laver Arena.

El momento cumbre del partido se gestó en el segundo set. Tsitsipas, adelantando con un leve 1-0 y en medio de un intenso intercambio de golpes, ejecutó un tiro poco convencional que sorprendió a todos. Tras un servicio de Bergs, el helénico, finalista de la edición anterior del torneo frente a Novak Djokovic, atacó con un potente disparo que rozó la figura de su contrincante. La pelota, después de ser defendida con dificultad por el belga, adquirió una trayectoria insólita: picó en el campo de Tsitsipas y regresó hacia el lado de Bergs.

En un gesto de audacia y agilidad, el prominente jugador griego se lanzó en una estirada ilustre, logrando golpear la pelota por encima de la red sin infringir las reglas. Su esfuerzo no solo aseguró la ovación unánime del auditorio, sino que dejó a Bergs sin respuestas ante tan increíble jugada. La acción no violó las normativas ya que, tras el rebote peculiar del balón, Tsitsipas evitó tocar la red con su raqueta, incluso realizando una sutil pirueta para lograr su objetivo.

El punto recorrió el mundo a través de las redes sociales y fue allí en donde los usuarios abrieron el debate: “¿No debería ser punto para el Belga?”, preguntó un usuario argumentando que la raqueta no podía pasar la red. “¿Cuál es la regla respecto a que tu raqueta esté del otro lado de la red?”, insitió otro, a lo que algunos fanáticos respondieron: “Es legal si el balón cae de tu lado y siempre y cuando no toques la red, por supuesto” y “Según las reglas, puede balancear la raqueta sobre la red. No tocó la red por lo que la jugada es legal y ganó el punto”.

Tsitsipas avanzó a la siguiente ronda del Abierto de Australia (Reuters)

El propio Tsitsipas, tras sellar su victoria, se mostró estupefacto ante su propia hazaña: “Ese tiro fue extraordinario, no sé cómo lo hice. Supongo que sucedió al no querer darme por vencido, creo eso terminó cambiando el partido”, declaró el tenista de 25 años después de asegurar su pase a la segunda ronda del torneo.

Con humildad y entusiasmo, agregó: “Por un segundo pensé, cuando vi su volea, que debía prepararme ya para el próximo punto. Pero no me rendí, lo intenté y creo que fue el punto que dio la vuelta al partido”.

De cara al torneo, Tsitsipas había fijado su preparación pensando en Matteo Berrettini, contendiente formidable y uno de los favoritos, quien desafortunadamente tuvo que retirarse debido a una lesión de tobillo. Este cambio inesperado lo obligó a replantear su estrategia frente a Bergs, un rival con el que no se había enfrentado anteriormente en el circuito principal y que, mostrándose audaz y resuelto, le había arrebatado el primer set.

“Fue inesperado. Cosas como estas son peligrosas, cuando te preparas para un tipo de rival y luego te enfrentas a otro. No fue fácil. La determinación y el brillo en el segundo set me ayudó a darle la vuelta”, comentó el heleno sobre el cambio de rival.

Con la victoria en su haber, el griego no descansa en sus laureles, ya que su camino continúa hacia la siguiente fase donde enfrentará a un competidor local; este será el vencedor del cruce entre los australianos Jordan Thompson y Aleksandar Vukic.