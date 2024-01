Show de Djokovic en Australia: los movimientos que desataron las risas de Sabalenka y su talento oculto para el básquet

El show de Djokovic en la previa a su debut en el Abierto de Australia

Novak Djokovic fue el protagonista de la jornada junto a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, ambos campeones defensores del Open de Australia. Las dos figuras exhibieron su faceta más carismática y entretenida durante un partido de exhibición benéfico celebrado en la Rod Laver Arena en la antesala del inicio del primer Grand Slam de la temporada que arrancará este domingo.

Te puede interesar: Novak Djokovic habló a corazón abierto sobre su posible retiro del tenis y encendió las alarmas: “Siempre me pregunto cuánto más debería jugar”

La pareja formada por el actual número uno del ranking ATP y la segunda del WTA se enfrentaron a los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari en un encuentro que, más allá de la competencia, se convirtió en un auténtico espectáculo de risas y buen humor. Uno de los momentos destacados del partido fue cuando Sabalenka no pudo contener las carcajadas después de que Djokovic realizara un cómico movimiento con sus caderas, gesto que provocó diversión tanto en sus contrincantes como en los espectadores que llenaban las gradas del estadio.

En un ambiente distendido, Djokovic comenzó tomándose un momento para enseñarle a Sabalenka de manera humorística algunos signos y gestos para comunicarse eficazmente en el dobles: “Te mostraré un par de señas y me dices sí las sabes o no, ¿Bueno?”, a lo que Sabalenka respondió: “Voy a tratar. Te estoy mirando ¿Pueden ayudarme para que entienda lo que me está mostrando?”, le dijo al público entre risas.

Te puede interesar: Los planes de Alcaraz en Australia: partidos de exhibición, entrenamientos y opciones de superar a Djokovic

El jugador serbio, conocido por su sentido del humor, bromeó con la inventiva de señales y en un momento, comenzó a mover su trasero mientras esperaba el saque del rival. Una postura que despertó las risas de Sabalenka. “¡Wow! que hermosa vista tengo”, comentó jocosamente, lo que invitó a Nole a exagerar aún más su actuación para el deleite de la audiencia.

El show de Djokovic en la previa a su debut en el Abierto de Australia

Pero no solo el tenis brilló en la demostración humorística de Djokovic, sino también su destreza en el baloncesto. Otro clip que circuló en redes sociales captó al serbio haciendo malabares con un balón de baloncesto y sorprendiendo al público con un tiro exitoso al aro, lo que generó aplausos y asombro entre los asistentes.

Te puede interesar: Rafa Nadal confirmó que sufrió una nueva lesión y no participará del Australian Open: “Vuelvo a España para ver a mi médico”

Con el sorteo del Open de Australia ya realizado, Djokovic comenzará su defensa del título enfrentando a un jugador procedente de las rondas clasificatorias. Su camino hacia un nuevo título podría incluir en segunda ronda un encuentro con el ganador del duelo entre los australianos Marc Polmans, invitado al torneo, y Alexei Popyrin. En el caso de avanzar, se cruzaría en unos hipotéticos octavos de final con el estadounidense Ben Shelton (16), en los cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas (7) y en semifinales con el italiano Jannik Sinner (4).

Aryna Sabalenka, por su parte, también inicia su recorrido en el torneo contra una tenista de la fase previa. Su trayectoria podría encontrarse con destacadas jugadoras como la rusa Liudmila Samsonova en cuarta ronda, la tunecina Ons Jabeur en cuartos de final, y potencialmente un enfrentamiento en semifinales contra Coco Gauff de Estados Unidos, situada en la cuarta posición del ranking.

El Open de Australia se presenta como el escenario donde ambos campeones intentarán defender sus coronas. Sin embargo, el ambiente festivo y de camaradería exhibido durante esta exhibición benéfica resalta el espíritu deportivo y el carisma de figuras como Djokovic y Sabalenka, quienes saben equilibrar la intensidad de la competición con instantes de diversión y conexión con los aficionados, calentando motores para una edición más del emocionante torneo en tierras australianas.