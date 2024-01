Los detalles de la boda de Sadio Mané con su novia de 19 años: el arreglo entre familias y cómo se conocieron

Sadio Mané se casó en Dakar con su novia Aisha Tamba, 12 años menor (SMane_Officiel)

La estrella del fútbol de Senegal, Sadio Mané (31 años), cobró notoriedad en las últimas horas al conocerse su casamiento con Aïsha Tamba, su pareja de 19, en una discreta boda que se realizó el pasado domingo 7 de enero en la ciudad de Dakar. Mientras se entrena con su selección para afrontar la Copa Africana de Naciones, el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita tomó el compromiso con su amada y se conocieron nuevos detalles de la relación que generó sorpresas.

El padre de la novia, Amadou Tamba, brindó algunas precisiones de la celebración entre su hija y el futbolista que se hizo en la casa de Aïsha, en Keur Massar, un suburbio de la ciudad capital de Dakar, con la presencia de familiares cercanos y en la que se respetaron las tradiciones islámicas, la religión que comparte el nuevo matrimonio.

El señor Tamba reveló además cómo fue que se conocieron Mané y Aïsha y que, una vez que ambos se gustaron, las familias procedieron a hacer los arreglos para la futura boda, a realizarse una vez que la joven cumpliera los 18 años. “Mi esposa e hija visitaron a la familia de Mané un día, y allí es donde él la conoció por primera vez. Probablemente vio algo especial en ella y sus padres también la apreciaban. Después vinieron a verme. Discutimos según la tradición, estuvimos de acuerdo en todo y esperamos a que sucediera este día”, dijo en una entrevista a medios de Senegal y aclaró: “No estaban saliendo antes porque Aïsha todavía era joven (tenía 16)”.

“Con los valores que tiene y todo lo que escuchó sobre él, aceptó la propuesta voluntariamente. Sabíamos que Sadio y su familia son buenas personas y humildes. Pero como padres también la guiamos y aconsejamos para que tomara una decisión libremente. Dios hizo lo mejor para ella”, continuó Tamba, quien trabaja como contratista de una empresa de construcción y ha estado vinculado a negocios con la familia de Mané en varios proyectos desde 2013, apunta el diario Daily Mail.

Sadio Mané se casó con su novia de 19 años y realizó una discreta boda en Dakar, Senegal (SMane_Officiel)

En cuanto a la charla su futuro yerno, Tamba ensalzó al delantero que brilló en el Liverpool. “Sadio y yo hablamos mucho de los proyectos, pero también hablamos de la vida en general y él me enseñó mucho, aunque todavía es joven. Sabe mucho sobre la vida y yo aprendí mucho de él. Por eso no dudé en aceptar su petición de casamiento con Aïsha. Hay confianza en nuestra relación y no se trata de su fama o su riqueza. Lo que más me gusta de él es su buena educación”, amplió.

“Me gustaría que ahora cuidara bien de mi hija y especialmente que viviera según los mandamientos musulmanes, porque es un buen musulmán. Espero que él la ayude a crecer, aunque ella está haciendo lo mejor que puede, esto es muy importante para mí. Ella es una musulmana piadosa que tiene buen conocimiento del Corán”, concluyó.

Por último, acerca de la futura vida que le espera a la joven Aïsha y la posibilidad de una mudanza a Arabia Saudita para acompañar a Mané en su carrera de futbolista y disfrutar de las riquezas y lujos que ofrece el mundo árabe, distintos a los suburbios de Dakar, el señor Tamba fue contundente: “Que siga siendo la buena persona que es, porque no importa todas las riquezas que un individuo pueda obtener en la vida. Seguirá siendo un ser humano como los demás. Mi deseo es que sean humildes, esa es mi filosofía de vida”.

Por su parte, Mané ya se encuentra con sus compañeros para ultimar la puesta a punto para la Copa de África, que comenzará el sábado 13 de enero, en Costa de Marfil, y en donde Senegal tendrá la misión de defender el título. Los Leones de la Teranga, como se conoce a la selección debutarán en el Grupo C ante Gambia el próximo lunes 15 en Yamusukro.