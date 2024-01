Insólito: Leandro Paredes tomó del cuello a Pedro y el árbitro expulsó al ex delantero del Barcelona

Como si se tratara de un espectáculo de la antigua sociedad romana, el mítico estadio Olímpico de la capital italiana albergó un encuentro magnífico protagonizado por los dos equipos más grandes de la ciudad. Es que la Roma, con los campeones del mundo Paulo Dybala y Leandro Paredes en cancha, perdió el clásico frente a la Lazio por la mínima diferencia y se despidió en los cuartos de final de la Copa Italia.

Te puede interesar: El duro golpe que recibió Lucas Beltrán y lo sacó de la cancha en el triunfo de la Fiorentina por la Copa Italia

El volante italiano Mattia Zaccagni, a través de un penal ejecutado a los seis minutos del complemento, le puso cifras definitivas al pleito, que tuvo la destacada actuación del mendocino Valentín Taty Castellanos. El goleador argentino tuvo incidencia en el resultado porque recibió la infracción en el área del neerlandés Dean Huijsen que motivó la pena máxima a favor del elenco conducido por Maurizio Sarri.

El choque fue intenso y violento. Ambos equipos terminaron el compromiso con diez hombres debido a las expulsiones del español Pedro y el iraní Sardar Azmoun. Pero lo llamativo ocurrió cuando el árbitro Daniele Orsato le sacó la segunda amarilla al ex delantero del Barcelona, dado que en primera instancia, el propio Paredes lo había tomado del cuello y le propinó varios insultos, al suponer que su rival estaba haciendo tiempo en los minutos adicionales, cuando la Lazio estaba arriba en el marcador.

La Lazio, que obtuvo la Copa Italia en 7 ocasiones y la última vez ocurrió en 2019, celebró con euforia la victoria ante el clásico rival, de cara a sus hinchas. Los cuartos de final continuarán con el choque entre Milan y Atalanta. El ganador enfrentará en semifinales a la Fiorentina que ayer se impuso a través de los penales al Bologna (5-4) luego del empate sin goles.

Te puede interesar: Alejandro Garnacho fue una de las figuras en el triunfo del Manchester United por la FA Cup: del violento remate al travesaño que mereció ser gol al tenso cruce con un rival

Si bien Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltrán estuvieron entre los titulares en el combinado de Firenze, los protagonistas no tuvieron un gran rendimiento en el cotejo que se resolvió desde la definición desde los doce pasos. El ex central del Millonario fue reemplazado por el colombiano Yerry Mina, en antes de que finalizara el primer tiempo suplementario. Es que el cafetero fue uno de los que convirtió en la serie desde los doce pasos con un violento remate que dejó sin posibilidades al polaco Lukasz Skorupski. En cambio, el delantero que también tiene un pasado con La Banda, sufrió un duro golpe en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario y no pudo finalizar el compromiso.

El Vikingo tuvo un comprometedor golpe de cabezas con el defensor John Lucumí y las imágenes reflejaron la preocupación que se instaló en la ciudad de Florencia. Es que el goleador se mostró mareado luego del impacto y debió ser sustituido por el brasileño Arthur, quien también expuso su jerarquía con su remate desde los 11,15 metros.

Te puede interesar: Dybala y Paredes sacaron chapa de campeones del mundo: se burlaron de un compañero de la Roma y el video se volvió viral

El zurdo Rolando Mandragora, el serbio Nikola Milenkovic y el joven español nacionalizado francés Maxime López fueron los otros autores de los goles para el combinado a cargo de Vincenzo Italiano. Por su parte, el escocés Lewis Ferguson, el neerlandés Joshua Zirkze, Riccardo Orsolini y Riccardo Calafiori marcaron para los de Thiago Motta. Es decir, que el único que falló su disparo por encima del travesaño fue el austríaco Stefan Posch.

Fueron 120 minutos de insinuaciones, donde los arqueros contaron con poco trabajo debido a los esquemas especuladores que propusieron los entrenadores. En el banco de suplentes de la Fiorentina estuvo el ex Rosario Central, Gino Infantino, pero no tuvo acción.

Mañana, la Juventus y Frosinone completarán los cuartos de final para definir a los cuatro mejores de la 77ma. edición. El elenco de Turín es el máximo ganador de la competición, con 14 títulos. La presente edición consagrará a un nuevo campeón tras la eliminación del Inter, defensor de la corona, en los 16avos. de final ante Bologna.