Una figura del Inter Miami reveló cómo se lleva Messi con el inglés y el “operativo” para sacarse una foto con él: “Me costó mucho”

El futbolista de las Garzas dialogó sobre la actualidad de las Garzas desde la llegada de Leo

El Inter Miami de Lionel Messi dejó atrás un año repleto de emociones con la consagración en la Leagues Cup y la frustración de no clasificar a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). El equipo liderado por Gerardo Martino volverá a trabajar en cuestión de días de cara a lo que será la primera temporada completa de la Pulga en los Estados Unidos.

Te puede interesar: El show de Mateo Messi en la academia del Inter Miami: tres goles, gambetas y controles lujosos

El ciclo del campeón del mundo inició de la mejor manera con el primer título en la historia de las Garzas y uno de los futbolistas argentinos de la plantilla, Nicolás Stefanelli, se refirió a los primeros meses al lado de su compatriota en un 2023 muy especial en la carrera del atacante con pasado en Defensa y Justicia. En charla con Fox Sports, reveló distintas intimidades de la llegada de Leo, como la particularidad en el idioma dentro de una ciudad muy latina: “No lo he escuchado hablar inglés. Estamos a la espera, ja”.

Nicolás Stefanelli convirtió 2 goles en 25 partidos durante la última temporada regular de la MLS (Inter Miami CF)

No es el primero en hacer referencia a esta situación, ya que Edison Azcona también fue consultado por esto en charla con Infobae y, en su momento, siguió en la misma vía de su compañero: “Yo no lo he escuchado hablar inglés a Leo... A veces, ha dicho ‘Good moorning’ cuando entra”.

Te puede interesar: Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

Más adelante, Stefanelli detalló el operativo que debió planear para tener su propia foto con el mejor jugador del mundo: “Tengo una muy linda con el Balón de Oro, pero me costó mucho. Me moría de ganas de sacarme una foto o pedirle un autógrafo... Ese día estábamos todos en kinesiología y le traen el Balón, lo estábamos mirando todos y yo hice una joda, como diciendo: ‘Che, ¿hacemos fila para sacarnos la foto?’. Y (Leonardo) Campana me siguió y dijo: ‘Yo voy primero’. Ahí nos sacamos casi todos la foto. Después, cuando salimos campeones de la Leagues Cup hice firmar mi camiseta por él. Esa la tengo guardada”.

Por otro lado, el futbolista de 29 años contó cómo fue su primer encuentro con Messi antes del comienzo de una práctica: “Él llegó y no sabía como saludarlo: si darle la mano, un beso o abrazarlo... Quería hacer todo junto. Le di un beso y nos pusimos a charlar”. Además, se retrotrajo a su escepticismo cuando se anunció el arribo del capitán de la selección argentina a la escuadra de Florida: “Cuando salió la noticia, no caíamos. Decíamos que era mentira. No lo creía, decía que no iba a pasar. Yo no lo creía hasta que lo saludé. Si me pongo a pensar, sigo sin caer hasta el día de hoy”.

Nicolás Stefanelli surgió en Defensa y Justicia (Inter Miami CF)

“Lo veo en los entrenamientos y se me cae la baba. Después, cuando da un pase y está de espaldas al jugador, me pregunto: ‘¿Cómo ve ese pase? No puede ser’. Por eso también es el mejor jugador de la historia”, declaró. Y agregó sus sensaciones cuando lo veía entrenar junto a Sergio Busquets y Jordi Alba: “Yo estaba lesionado y, desde la ventana, miraba con los brazos cruzados y decía: ‘No puedo creer lo que estoy viendo’. Estos tipos juegan a otra cosa”.

Te puede interesar: Las tiernas fotos con las que Lionel Messi y su familia recibieron el 2024 y los 8 desafíos que tendrá por delante

En último orden, la escena giró en torno al encanto de David Beckham. Uno de los fundadores del Inter Miami es un imán de belleza después de ser modelo en diferentes ocasiones a lo largo de su vida y el centrodelantero se permitió bromear con el perfume del ex jugador: “No, es hermoso. Aparte, te lo deja impregnado por dos días cuando te saluda”.

Nicolás Stefanelli señaló que este domingo el plantel llevará a cabo los exámenes médicos de rigor y, horas después, comenzarían los entrenamientos de cara a una pretemporada que los tendrá acumulando millas. El 19 de enero visitará a la selección de El Salvador, el 29 enfrentará a Al Hilal y el 1 de febrero hará lo propio contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El 4 de ese mes se medirá a un combinado local de Hong Kong, el 7 tiene programado un compromiso contra Vissel Kobe en Japón y el 15 volverán a Miami para chocar frente a Newell’s. Una semana más tarde de ese último amistoso, recibirá al Real Salt Lake el miércoles 21 en el inicio de la temporada de la MLS.