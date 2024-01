La decisión de Diego Martínez con Fernando Gayoso, el famoso entrenador de arqueros de Boca Juniors

Este martes 2 de enero comenzó de manera oficial la era Diego Martínez en Boca Juniors. Los jugadores arrancaron los entrenamientos con el flamante DT, quien firmó un contrato por un año con opción a otro más, tras una complicada negociación que incluyó un resarcimiento a Huracán. El director técnico de 45 años comenzó sus tareas muy temprano (llegó cerca de las 6) en el predio que el club posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, aún sin incorporaciones y con miras a los estrenos respectivos en la Copa Argentina y Copa de la Liga, previstos para fin de mes.

Te puede interesar: El histórico récord que Boca Juniors puede alcanzar en 2024: el único club que hoy ostenta la marca

El ex entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Tigre y Huracán, entre otras entidades, comenzó el trabajo, junto a su grupo de colaboradores compuesto por Cristian Bardaro, Adrián González y Gustavo Rodríguez como ayudantes de campo; Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti como preparadores físicos, Patricio Ciavarella en coaching; Pablo Campodónico como entrenador de arqueros y Omar Mateo como analista de videos.

“El nuevo entrenador Xeneize, Diego Martínez, se prepara para dar inicio a la pretemporada junto a sus colaboradores en Boca Predio”, fue el mensaje de Boca Juniors en las redes sociales oficiales del club, junto con la foto del cuerpo técnico completo de Diego Martínez.

El cuerpo técnico completo de Diego Martínez

A partir de esta presentación en sociedad es que los hinchas se preguntaron qué pasará con Fernando Gayoso, el entrenador de arqueros de los últimos dos períodos en Boca Juniors. Si bien no hubo información oficial, se estima que el especialista continúe ligado a la institución ya que posee un contrato por un año más. Lo mismo ocurre con los preparadores físicos Pablo Santella y Alejandro Blasco.

Te puede interesar: El primer día de Diego Martínez en Boca Juniors: los futbolistas en evaluación, dos refuerzos al caer y el ausente con aviso

Fernando Gayoso, de gran reconocimiento por su labor en las definiciones por penales en especial con Chiquito Romero y Agustín Rossi, formó parte de los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, ya que es empleado del club. Teniendo en cuenta que Diego Martínez tiene a su propio profesional, existe una seria posibilidad de que el ex entrenador de arqueros en Racing Club pase a integrar la coordinación general del área, abarcando desde la Primera División hasta la última categoría juvenil.

“El trabajo de Gayoso es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, del día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo”, fue el gran elogio de Chiquito Romero tras la estupenda Copa Libertadores que realizó, siendo clave en varias fases en la definición por penales.

El portero argentino Sergio Romero de Boca Juniors para el penal del brasileño Gustavo Gómez de Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores, el jueves 5 de agosto de 2023, en Sao Paulo. (AP Foto/Bruna Prado)

En el primer día de trabajo, los jugadores efectuaron ligeros movimientos físicos con pelota, en una de las canchas auxiliares del predio, luego de los requisitos médicos. El único ausente, con permiso, resultó el colombiano Frank Fabra , quien se unirá el miércoles a sus compañeros. Durante la jornada estuvieron Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, aunque mañana ya no estarán porque quedarán afectados al seleccionado Sub ‘23 de fútbol que dirige Javier Mascherano y que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, en el certamen que se jugará en Venezuela desde el sábado 20.

Te puede interesar: De la foto de Riquelme que fue furor a la indeseada propuesta desde Europa por Merentiel: las perlitas del año nuevo de Boca

Martínez, quien ya desplegó tareas en la entidad en el departamento de infantiles y menores allá por 2012 (cuando el coordinador era Jorge Raffo), deberá resolver en lo inmediato la situación de 18 futbolistas que retornaron de sendos préstamos en otras instituciones. Algunos de los más reconocidos son Aaron Molinas y Agustín Obando (a ambos los tuvieron en su paso por Tigre), Maximiliano Zalazar (retornó desde Platense), Renzo Giampaoli (Quilmes), Lucas Brochero (Arsenal), Gonzalo Maroni (San Lorenzo) y Gabriel Vega (Godoy Cruz de Mendoza), entre otros.

El miércoles será una intensa jornada en el aspecto físico. La intención del nuevo cuerpo técnico estriba en realizar una pretemporada de doble turno, de -al menos- doce días. La dirigencia xeneize continúa realizando gestiones para disputar sendos encuentros amistosos en la provincia de Córdoba, con rivales a definir. En cuanto al tema refuerzos, el defensor Cristian Lema (de último paso por Lanús) y el mediocampista Éver Banega asoman en punta como para erigirse en las primeras adquisiciones de este mercado de pases.

Cristian Lema, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors

Lema, de 33 años, faltó este martes al entrenamiento del Granate nuevamente y tiene previsto sentarse a negociar con la dirigencia boquense su inminente incorporación. En principio, Boca ejecutará la cláusula de salida por un monto de 400.000 dólares. El ex defensor de Belgrano de Córdoba, Quilmes y Newell’s, entre otros clubes, llegará para sustituir la partida de Facundo Roncaglia, al margen de que Bruno Valdez también podría emigrar y ser transferido a Paraguay.

El rosarino Banega, por su lado, también avisó a su club, Al Shabaab de Arabia Saudita, que no seguirá e interrumpirá un vínculo vigente hasta junio venidero. Lo cierto es que para que el volante vuelva a vestir la camiseta azul y oro es necesario abonarle a la institución árabe una suma cercana, a los 4 millones de dólares. El jugador, de vacaciones en Punta del Este, guarda la resolución de su situación para saber cuándo regresará a la Argentina.

El estado en Instgram con el que Éver Banega confirma su salida de Arabia Saudita

En lo que respecto a eventuales salidas, una versión periodística indicó que el atacante Darío Benedetto podría emigrar a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Allegados al jugador le contaron a Télam que “es algo que Darío (Benedetto) viene buscando hace rato”, en torno a su futuro.

El uruguayo Miguel Merentiel, por su lado, también está en la mira del Granada de España; mientras que el club xeneize desestimó en las últimas horas un nuevo ofrecimiento de Botafogo de Brasil por la transferencia del mediocampista Cristian Medina, cuya cláusula de salida estriba en los 17 millones de dólares.