El look de Antonela en el casamiento de su hermana Carla Roccuzzo y la foto de Messi después de la celebración

La llegada a la iglesia de Antonela Roccuzzo y sus hijos

Este sábado se llevó a cabo el casamiento de Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela, quien pudo verse su impresionante look en la previa de la ceremonia religiosa. La esposa de Lionel Messi, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, fueron invitados estelares en el evento familiar realizado en Rosario, contó con la presencia de una banda musical que le puso ritmo y color a una bella noche santafesina.

Te puede interesar: Quién es Carla Roccuzzo, la hermana de Antonela y cuñada de Messi que se casó en Rosario: su perfil bajo en redes y los desconocidos rasgos de su personalidad

En un video filtrado en las redes sociales, se puede ver a los hijos de Leo ingresando a la inglesa y detrás su madre, Antonela, que lució un atuendo que combinó a la perfección la sofisticación con un toque moderno.

Antonela prefirió usar un vestido escote en V con recorte en cintura en color verde Benetton. El diseño de gala llevó la firma de Joti Harriague y mostró un toque sutil de la empresaria. Este impresionante vestido es una pieza exclusivo y realizada a medida.

Te puede interesar: Las cuatro fotos que eligió Antonela Roccuzzo para celebrar el primer aniversario del título en Qatar: el detalle especial en el botín que usó Messi

Si bien el casamiento de Carla Roccuzzo fue un evento familiar e íntimo, tuvo esta especie de pasarela en la que todos los invitados mostraron diferentes looks para acompañar a los recién casados. Fue una muestra de cómo se puede combinar la formalidad con la informalidad.

Los Totora junto a Leo Messi (@los_totora)

Por ejemplo, el propio Leo Messi se puso un traje y corbata de color azul, pero calzó zapatillas para poder estar cómodo en una reunión que propicio el baile hasta altas horas ya que la música y el ritmo lo pusieron Los Totora, la banda platense de cumbia-pop creada en 2002 que divirtió a todos los invitados en una noche inolvidable.

Te puede interesar: El “viajero en el tiempo” que predijo el título de la Argentina en el Mundial de Qatar tras la derrota ante Arabia: “Vean este video el 18 de diciembre”

“Les deseamos a todos que tengan una hermosa Navidad y en Familia. Con nosotros Papa Noel se Puso la ‘10′, y nos dio este hermoso regalo. Gracias Carla y Dami por la invitación, que sean muy felices. Y a ustedes Lionel Messi y Anto. Gracias por su humildad y sencillez”, escribieron los muchachos del grupo musical en sus redes sociales. Junto al texto hubo una foto de sus integrantes junto a un sonriente Messi.

Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela y cuñada de Messi, celebra su casamiento este sábado 23 de diciembre. La joven se graduó en la carrera de medicina realizada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se desempeña como cirujana.

La mujer es la más chica entre las tres hijas de José Roccuzzo y Patricia Blanco. La más chica de las Roccuzzo fue la madrina de su hermana en la boda que recorrió el mundo con Lionel Messi. El evento tuvo lugar el 30 de junio de 2017 y lo festejaron en compañía de sus seres queridos dentro de una fiesta llevada a cabo en la ciudad de Rosario. Más allá de los flashes despertados en torno a la figura del 10, Carla eligió mantener un perfil bajo en sus redes sociales.

Su rostro, las facciones y los gestos le dan algunas similitudes con la personalidad de Antonela y su madre, Patricia, fue consultada por la relación entre ellas en una entrevista brindada a ¡Hola! Argentina: “Las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece. Desde chicas se juntaban en casa las amigas de las tres a jugar y estaban todas juntas”.