La frase de Rodrigo De Paul sobre la Selección con un dardo encubierto al Cholo Simeone

Rodrigo De Paul fue uno de los pilares de La Scaloneta que logró la hazaña en el Mundial de Qatar. El volante surgido de Racing se afianzó en la mitad de la cancha para convertirse en el motor del equipo que pasó a la historia. En las últimas horas, el ídolo popular realizó un análisis detallado sobre su desempeño en la Selección y lo comparó con sus producciones en el Atlético de Madrid. En una reciente entrevista brindada en el programa Universo Valdano de Movistar +, el volante compartió impresiones reveladoras acerca de su percepción en ambos equipos.

Cuando se el ex delantero, también campeón del Mundo en México ‘86, le preguntó acerca de si se sentía más relevante en el representativo nacional que en el Colchonero, la figura internacional no dudó en dar su respuesta: “Sí, creo que sí. Depende de uno. Creo que yo tengo que dar un paso adelante en Atlético de Madrid”, afirmó. Y en sus argumentos explicó que su sensación de mayor importancia en la Scaloneta se debió a la falta de una estructura tan sólida cuando ingresó al equipo nacional. “La diferencia fue que cuando yo llego a la Selección no había una estructura tan sólida de jugadores o de una línea de cómo se hacían las cosas... Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones”, subrayó.

En la misma sintonía, el jugador surgido del predio Tita Mattiussi destacó el proceso de adaptación en el elenco liderado por el Cholo Simeone, y señaló que en el conjunto español ya existía una base consolidada. “En Atlético de Madrid ya hay una base totalmente construida, y uno sube a ese micro. Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia”, agregó. “A mí se me nota mucho como me siento. Soy muy transparente, y tener un Mundial te da autoridad y te posiciona en otro lugar. Pero eso hay que cuidarlo”, remarcó.

Sus declaraciones ofrecieron una visión íntima del futbolista respecto a su evolución en ambos equipos, destacando su crecimiento y adaptación progresiva en el equipo de la capital ibérica e insistió que su influencia y participación en la consolidación de la estructura de la Selección fue determinante.

Durante el extenso diálogo, Rodrigo De Paul también habló de sus orígenes en el fútbol y reconoció que tuvo un duro salto de categoría cuando emigró del Cilindro de Avellaneda al Valencia con apenas 19 años. Durante esa etapa de su carrera, tuvo que apelar a un “redescubrimiento como futbolista” cuando incursionó por el Udinese, ya que en la Serie A de Italia le dio mayor importancia a la nutrición y la preparación física.

En la actualidad, el mediocampista busca enderezar el camino del Colchonero, dado que en su última presentación, el equipo del Cholo Simeone no pudo sostener una ventaja de 3 a 1 frente al Getafe y empató 3 a 3 en el Wanda Metropolitano, un resultado que le hizo perder puntos en la pelea por la cima de La Liga. Además, su máximo objetivo estará centrado en los octavos de final de la Champions League, donde el sorteo que realizó la FIFA en Suiza determinó que su rival será el Inter de Milán.