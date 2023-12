El inesperado castigo que le aplicaron los New York Knicks a una modelo top por irse antes en un partido de la NBA

Emily Ratajkowski disfruta de un partido de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York (Shutterstock /The Grosby Group)

New York Knicks es uno de los equipos de la NBA que más celebridades reciben en su estadio y, junto con Los Ángeles Lakers, suelen tener sus primeras filas y sectores VIP con muchas figuras del mundo del cine y el espectáculo. La franquicia de la Gran Manzana ha tenido un inconveniente fuera de lo deportivo con una de las aficionadas más famosas que asiste con asiduidad al Madison Square Garden cada vez que hay un partido de básquet.

La modelo top Emily Ratakjowski quedó envuelta en una polémica con la administración del escenario que se ubica en una de las zonas más emblemáticas de los Estados Unidos, ya que fue castigada luego de retirarse antes de tiempo de su asiento durante un partido de los Knicks.

Según reportó el sitio de espectáculos Page Six, a la actriz londinense de 32 años hace semanas que no se la ve en su butaca para alentar al equipo de Nueva York porque las autoridades de la franquicia ya no le otorgan entradas gratis. Esta drástica medida fue tomada luego de su actitud en el encuentro que disputaron los Knicks ante Miami Heat el pasado 24 de noviembre por el torneo In-Season.

Durante el encuentro, que terminaron ganando los locales 100-98, la visita dominó en gran parte del tercer y último cuarto. Previo a la remontada de New York (dio vuelta una desventaja de 21 puntos), Ratakjowski abandonó el recinto en el cual se encontraba con su colega rusa Irina Shayk, sin dar explicaciones. Se especuló en un principio con que Rata se había marchado al no soportar la paliza que le estaba dando el Heat a los Knicks, pero que en realidad se trató de un problema familiar con el cuidado de su hijo, develaron algunos medios estadounidenses.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski asistieron al partido entre los Memphis Grizzlies y New York Knicks en el Madison Square Garden (The Grosby Group)

Lo cierto es que la reconocida modelo y actriz se enteró del castigo impuesto cuando solicitó algunos tickets de cortesía para ir a ver un partido de hockey sobre hielo (NHL) de los New York Rangers. “Emily no recibió entradas gratuitas para el partido de los Rangers. Se le ofrecieron, y es bienvenida, a comprar excelentes asientos en cualquier momento”, contestó el portavoz del Madison Square Garden consultado por el medio Page Six.

Hasta el momento no hubo explicación de la modelo acerca del altercado que llevó a la gerencia de los Knicks a tomar una decisión tajante. Lo cierto es que si Ratajkowski desea volver al Madison deberá comprar los asientos VIP o esperar que alguna celebridad la invite. Las ubicaciones especiales para los juegos de NBA pueden costar miles de dólares y las estrellas suelen acudir en masa al Garden.