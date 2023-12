Gonzalo Montiel recordó el título mundial en Qatar y reveló qué le dijo a Lionel Messi al oído en los festejos: “Ese abrazo fue algo único”

Montiel recordó el título mundial en Qatar y reveló qué le dijo a Messi en los festejos

No es un día más. Desde hace un año, cada 18 de diciembre será celebrado de gran manera. Aquella noche en Lusail quedará inmortalizada con la tercera estrella para la selección argentina. O mejor aún, el primer y tan deseado título mundial que obtuvo Lionel Messi.

Gonzalo Montiel, uno de los factores fundamentales en aquella jornada ante el último campeón Francia, recordó con emoción la gesta y destacó como su momento más especial el festejo con La Pulga, posterior al penal en la definición que decretó a la Selección como campeón del mundo.

“Mi momento más especial cuando salimos campeones fue cuando nos estábamos abrazándonos todos. El abrazo con él fue algo único. ¿Qué le dije?, le agradecí por todo lo que hizo por nosotros. Un señor capitán”, recordó Cachete en una entrevista con Christian Martin. “Se lo merecía, tanto él como siempre dije, y los jugadores que estuvieron antes y llegaron a finales y no se les pudo dar. Para cualquier llegar a una final tanto de Copa América como en un Mundial es importante, era agradecerle por eso”, agregó.

En diálogo con DSports, el actual defensor del Nottingham Forest de la Premier League reconoció: “Se me vienen muchos recuerdos muchas sensaciones juntas, estoy muy feliz de pensar solamente en que soy campeón del mundo, que lo somos. La gente te lo hace saber en el día a día. Entramos en la gloria eterna, eso es muy lindo como jugador y persona, la verdad que estoy muy feliz”.

El penal de Montiel relatado en varios idiomas

Por supuesto que no todos fueron momentos sencillos para Gonzalo Montiel, al margen de que convirtió el penal más celebrado de todos. Antes, había cometido la pena máxima que en el tiempo suplementario Kylian Mbappé cambió por gol y que terminó con el empate que forzó la serie final a los penales. “Fue duro cuando me pega en la mano, la vedad que fue muy duro. Como digo tuve la confianza de todos mis compañeros que siempre me apoyaron y me dieron su ánimo, fueron siempre positivos conmigo y eso me dio la confianza para ir a patear tranquilo”, destacó.

Sobre el momento en que metió el codo, recordó: “Íbamos ganando 3-2 y fue el 3-3, es difícil controlar eso. Pensás muchas cosas y quedás a nada de terminar el partido y gritar campeones, y justo por esa cagada que fue una jugada desafortunada. Justo me tocó a mí estar ahí, pero bueno, como siempre dije, tuve revancha y eso fue lo más importante”.

En el momento de la elección de los pateadores, Cachete no dudó en que lo quería patear y así se lo hizo saber a Scaloni apenas lo consultó. “Cuando dieron la lista de quiénes iban a patear, Leo (Scaloni) me preguntó cómo estaba y si me sentía bien para patearlo. Obviamente que estaba bien para patearlo. Todos me dieron ánimo y nadie me sugirió que lo patee el Toro (Lautaro Martínez). Estoy agradecido con todos mis compañeros por su apoyo. Fueron todos muy positivos, fue eso lo que me dio la confianza para estar tranquilo”.

El emocionante video de la AFA por el primer aniversario del título en el Mundial de Qatar

Montiel hizo referencia a Lautaro Martínez que había sido elegido para el quinto penal y frente al cuarto disparo que patearía Montiel él mismo se encargó de aclarar que nadie le sugirió cambiar el pateador. “El quinto era el Toro, pero definía yo. Me tocó una jugada desafortunada en la cual a ninguno le gustaría estar en ese momento, la verdad que se me vinieron muchas cosas en la cabeza, lo primero fue que le estaba fallando a mis compañeros y todo el país, eso fue lo principal, por suerte y gracias a Dios tuve una revancha”.

Sobre la caminata, agregó: “Te soy sincero, estaba tranquilo y pensaba en meterla. Obviamente que se te cruzan muchas cosas por la cabeza, pero tenía esa confianza y ganas de revancha, de gritar el gol y que seamos campeones, pero estaba tranquilo. Fue un desahogo. Lo habíamos visto al arquero, en los penales miraba si se tiraba antes o esperaba, y trabajé en eso, cuando lo vi que se tiró antes traté de cambiar. Automáticamente, me pongo a llorar y ahí me cayó la ficha que habíamos salido campeones del mundo. La gente estaba como loca, fue ese el momento”.

Y cerró: “Estaba enfocado en patearlo solamente, en cada partido la gente se sentía los 90 minutos cantando, era una locura, lo decían los otros equipos que la gente de Argentina estaba loca. Fue muy lindo, parecía que estábamos en Argentina, pero en el penal traté de enfocarme y no escuchar a nadie. Después, fue una locura, tratamos de disfrutarlo, de vivirlo porque es algo único, no muchos jugadores tienen la oportunidad de ser campeones del mundo. Trato de disfrutarlo todos los días, soy de ver todo y emocionarme, cada imagen es algo único que me tocó vivir”.

Cada partido en una palabra:

Arabia Saudita: duro.

México: emoción.

Polonia: contento.

Australia: seguir.

Holanda: durísimo, uno de los más duros.

Croacia: se disfrutó cómo jugó el equipo, único.

Francia: eterno, todo el mundo lo siente así.

Otras frases destacadas de Gonzalo Montiel:

“En River trabajábamos mucho con Sandra Rossi el tema mental y la técnica de respirar. Trabajé mucho en eso previo al penal, siempre fui fuerte de la cabeza desde chico”.

“Hoy tranquilo como todos los días, aunque es un día muy especial para mí como para todos los argentinos. Lo vivo como soy yo, muy tranquilo, disfrutándolo”.

“En mi caso no es difícil mantener los pies sobre la tierra, sé de donde vengo, cuánto me costó llegar a Primera, cuánto luchamos con mi familia desde que no teníamos para viajar. Viví en la pensión de muy chico y sé de dónde vengo. No sobraba, pero siempre mi viejo hicieron todo lo posible para que nada faltara”.

“En Nottingham es un momento complicado, pero yo sigo entrenando y siempre luchándola. Cuando me toque estar, a disposición y siempre con la cabeza firme, tratando de llevarla bien, entrenando día a día y cuando me toque, a full”.

“El Toro (Lautaro Martínez) siempre me dio su apoyo, es una gran persona. Justo me tocó a mí definir pero había dicho eso que quería patear y fue todo del Dibu porque había atajado dos penales. Por eso se adelantaron los pateadores. Feliz por eso”.

“Todos los videos me emocionan, los que mandan del 18 y de todos los días. Allá en Argentina la gente está como loca y disfruta todos los días. Me mandan mi familia y amigos”.

“Personalmente, el partido contra México hubo mucha tensión, fue un partido clave y si perdíamos estábamos prácticamente afuera. Hasta que apareció el 10. Un poco de tensión, un poco de nerviosismo, gracias a Dios pudimos ganamos y a partir de ahí todo lo que se vio”.

“Es algo único la tercera estrella, muy feliz pr ser campeón del mundo”.

“¿Mi vuelta a River? Ahora no, hace poquito salió la entrevista de Brito y lo dejó claro. Todavía no es el momento. Estoy acá en Nottingham, trato de seguir, entrenándome y esforzándome y para cuando me toque estar preparado. En algún momento volveré, eso me gustaría”.