La bronca de Di María por los incidentes con los hinchas de Rosario Central en la previa de la final de la Copa de la Liga: “Es una vergüenza”

Cientos de fanáticos se acumularon en los accesos a las tribunas en la previa al cruce ante Platense

Este sábado, Rosario Central busca alcanzar la cima del fútbol argentino ante Platense en la final de la Copa de la Liga y el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero es la sede dispuesta para la celebración de lo que debía ser una fiesta, aunque el clima se caldeó en las horas previas por cruces entre la Policía y los hinchas.

Te puede interesar: Platense y Rosario Central se enfrentarán en la final de la Copa de la Liga, en vivo: hora, TV y formaciones

Ángel Di María fue uno de los tantos televidentes que observó las imágenes mostradas por TyC Sports, en las que miles de fanáticos del Canalla sobrecargaron los ingresos al estadio y, ante el desborde, fueron protagonistas de incidentes con las fuerzas de seguridad intentaron controlar la situación. “Es una vergüenza que traten a la gente así”, escribió el delantero de la selección argentina.

“Hay mujeres, niños, gente grande y los tratan como perros. Es una vergüenza la organización y la Policía que le pega a cualquiera”, publicó en una historia en su cuenta personal de Instagram seguida por más de 26 millones de personas. La publicación estuvo acompañada de una captura a la pantalla del canal deportivo, que hacía hincapié a los incidentes registrados en medio de una jornada sofocante con temperaturas por encima de los 40 grados.

La publicación de Ángel Di María por la represión a los hinchas de Rosario Central

Los sentimientos volcados por Di María suceden a pocos meses de que vaya a tomar una decisión con su futuro, ya que el contrato con Benfica termina el 30 de junio próximo y, en más de una oportunidad, se ha referido a la posibilidad de regresar a Rosario Central, el club de sus amores y donde surgió futbolísticamente.

Te puede interesar: La alocada definición por penales que llevó a Platense a la final de la Copa de la Liga: de las atajadas de Macagno a la controversia del VAR

En octubre pasado, el campeón del mundo con la selección argentina concedió una entrevista para el programa Todo pasa, emitido por Urbana Play, y se refirió a la posibilidad de retornar al Canalla: “En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud”.

“Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Mi idea es terminar en Rosario Central. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. No sé si sera en 2024 cuando se me termine el contrato acá, esperemos”, señaló el futbolista de 35 años.

Te puede interesar: Rosario Central y Platense jugarán la final de la Copa de la Liga: cuándo y dónde se disputará

Por el momento, Ángel Di María seguirá al equipo de Miguel Ángel Russo durante la medianoche europea, a la espera del compromiso que deberá afrontar Benfica este domingo ante Sporting Braga por la fecha 14 de la Primeira Liga, donde marcha en la tercera colocación con 30 puntos, a uno de los líderes Sporting de Lisboa y Porto.