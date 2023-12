David Trezeguet reveló qué le dijo Diego Maradona después de que errara un penal en la final del Mundial 2006 contra Italia

David Trezeguet fue una de las grandes figuras de la selección de Francia en el Mundial 2006 pero, lamentablemente para él, en la definición por penales ante Italia en la final le tocó fallar. Este viernes, el ex goleador fue invitado al ciclo F90 de ESPN y recordó cómo vivió aquella jornada en el Estadio Olímpico de Berlín, al tiempo que contó una anécdota desconocida junto a Diego Armando Maradona.

El ex delantero francoargentino contó que después de fallar su disparo en la tanda, tenía fe en que su arquero ataje algún tiro para poder seguir con vida en la serie: “Yo soy el que erra el primer penal, mi idea era, ‘El Pelado (Fabien) Barthes uno va a atajar, por ahí hay una chance’. No sólo que no hubo una chance, tampoco hubo una foto porque se tiraba a lo contrario de donde iba la pelota, al cuarto penal dije, ‘Por favor por lo menos salí en la foto’”.

Te puede interesar: Con una actuación deslumbrante de Anthony Davis, los Lakers de LeBron James se consagraron campeones del nuevo torneo de la NBA

Después de ese partido que consagró a la Azzurra, tuvo un encuentro con el astro argentino: “Nos encontrábamos en el mismo hotel y fue a través de mi mamá que en un momento me contactó y me dijo, ‘Bajá que te quiero presentar a una persona que me preguntaron por vos’. Diego estaba con su gente, bajé a una sala y ahí fue mi primer contacto con Diego”.

Si bien no era un momento sencillo para Trezeguet, cuyo tiro en el travesaño fue el único fallado en la tanda, Maradona apeló al humor para sacarle una sonrisa: “Me acuerdo de esa anécdota porque Diego lo saludó (a Barthes) muy a su manera y cuando entro me dice ‘David, era imposible y lo sabés, tenías al hombre bala en el arco se tiraba así, no sacaba las manos′”, relató para despertar las carcajadas en el estudio.

Te puede interesar: Manchester City avanzó con puntaje perfecto y PSG logró una sufrida clasificación: así culminó la fase de grupos de la Champions League

Aquella final quedó en el recuerdo por la expulsión de Zinedine Zidane, que había puesto en ventaja a Francia al picar un penal en el primer tiempo, al acertarle un cabezazo en el pecho al defensor Marco Materazzi en el tiempo suplementario. Tras el 1 a 1, en los penales Trezeguet fue el único que falló e Italia se alzó con el trofeo en Berlín.