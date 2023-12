Su “amenaza” al Cuti Romero, la infiltración que pocos saben y cómo estudió a los rivales: los secretos de Dibu Martínez en el Mundial

Emiliano Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la consagración de la Copa del Mundo en Qatar. El guardameta del Aston Villa apareció en los momentos claves del camino y coronó su actuación con la tanda de penales frente a Francia en el Lusail Iconic Stadium. A poco menos de un año de tocar la gloria con la Albiceleste, el Dibu hizo un repaso de lo vivido y reveló detalles que todavía no se sabían sobre el proceso rumbo a la tercera estrella.

El dueño del arco hizo un apartado para destacar el trabajo de los dos defensores centrales que lo acompañaron a lo largo del Mundial. “Yo sé las virtudes del Cuti y Ota: que los levantan por arriba. O pasa la pelota para adelante, o si va para atrás el jugador no sigue. Eso me da la vida a mí, yo sé que mi central por ahí no pasa”, explicó en charla con Campeones para Star+.

Además, admitió que Romero es un personaje difícil de controlar dentro del campo de juego y contó una advertencia que le dio al zaguero del Tottenham en el entretiempo del partido por el título. “Hay una anécdota con el Cuti en la final contra Francia. Una vez que fue con los dos pies a Mbappé, agarró la pelota. En el entretiempo lo agarré de la camiseta y le dije: ‘Te llegan a echar, te cago a piñas después del partido’. Yo al Cuti le tengo que pedir por favor que deje de pegar, imaginate. El Cuti juega así con la roja y siempre estoy agarrándolo en ese sentido”.

* La fuerte autocrítica del Dibu sobre la final del Mundial

Emiliano lidió con dolencias en la Copa del Mundo y se detuvo a destacar una en específica: “Antes de Holanda estábamos jugando un fútbol tenis con los arqueros. Tiro un cabezazo y se me contracturó el cuello. Íbamos a hacer pelota parada con Samuel y pedí perdón pero me tuve que ir adentro. Duro, dos infiltraciones me tuve que dar para atajar. Toda esa parte no la sentía y los doctores me decían que nunca habían infiltrado una tortícolis. Ese fue el único mensaje del cuerpo de que estaba tensionado”.

A la hora de analizar los penales de los rivales, el Dibu explicó por qué se tiró tan confiado a su derecha contra Virgil van Dijk. “Había visto tres finales que la había pateado acá. Hay una final en Wembley que me quedó grabado en mi cabeza, porque yo miro mucho fútbol, y Kepa se quedó parado acá como boludeándolo y dejándole todo el arco libre. Y este le pegó fuerte acá. Se la metió y lo miró al arquero. En las tres tandas que fue ahí, ganaron. Acá me quedé lesionado la espalda baja, hace seis meses todavía me duele”, argumentó Martínez.

Antes de que concluya la nota, opinó cuál es el siguiente objetivo de la actual selección argentina. “Quiero ganar una Copa América más. Que digan que esta camada es la mejor de toda la historia. Nos falta todavía. Enzo tiene 15 partidos, Mac Allister también, yo tengo 30. Cuando una vez sos campeón de mundo, ahora hay que mantenerlo. Por eso yo lo aprecio mucho a Leo, el manterse a un nivel toda la temporada. Yo lo logré un año, veremos si puedo hacerlo de nuevo”, concluyó el arquero del Aston Villa.

LAS MEJORES FRASES DE EMILIANO MARTÍNEZ

• La diferencia que encontró con otros combinados nacionales: “Yo he hablado con muchos europeos y te dicen que es complicado jugar en su selección. Después vuelven al club y están más tranquilos. A nosotros nos pasa completamente lo opuesto. Lo que sentimos realmente nosotros y es único. Estamos todos felices, nos abrazamos. Es como jugar con amigos”.

• ¿Dónde tiene la réplica de la Copa del Mundo?: “Yo la tengo todo el día en mi casa. En un estudio donde juego a la play o tengo las reuniones, la dejo ahí. Está arriba y a la noche la tengo con luces. Cuando entro a la noche está elevada y con luces celestes. La miro y sonrío”.

• La rivalidad con Países Bajos: “Holanda, es un clásico. Un Boca-River. Con Holanda siempre tenemos mucha pica”.

• La importancia de pasar por penales: “Siempre el ganar por penales te da un plus. Pasar esas instancias te hace pensar que es para nosotros. Como se dio el partido y ganar tan fácil en esa tanda de penales, te da un plus. Fijate con Croacia fue el partido más completo de la Selección”.

• La autocrítica en la final contra Francia: “Yo pienso que en ese partido jugué mal. Me patearon tres veces y fueron tres goles. Está bien, fueron dos de penal. La de Mbappé estaba mal parado y la toco y me vence. Yo no sentí que atajé bien en esa final”.

• Cuando vio a Tchouameni asustado: “Mirá la cara del chico este. Decime que no está nervioso cuando lo ves. Estaba muerto, ¿entendés? Yo me dije: ‘Si este erra, están medio paso afuera. Somos campeones’. Él venía mirando arriba, mirando a la gente. Estaba muy nervioso el chico. Y yo esto lo había entrenado con mi psicólogo. Si atajaba uno, al siguiente le hago la vida imposible. Si iba al arco, se la atajaba, me había tirado re bien”.

• El pedido a sus compañeros en tanda de la final: “A Lautaro le dije que si atajaba uno por favor vayan al medio. Enzo en Holanda no lo hizo y erró. A este arquero yo lo conocía muchísimo. Dybala fue abajo, era arriba boludo no abajo”.

• El Dibu explicó por qué no achicó a Kolo Muani en su mítica atajada