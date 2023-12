Un tapado, un histórico y el que ilusiona a los hinchas: quiénes son los candidatos a dirigir a Racing

El plantel volverá a los entrenamientos el 27 de diciembre

Para algunos, el año de Racing fue positivo. Para otros, en cambio, la temporada fue aceptable. Y los más críticos aseguran que La Gagoneta nunca estuvo a la altura y el binomio interino compuesto por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla en el cierre de la Copa de la Liga hizo lo que pudo. El 2023 comenzó con un clima festivo en Avellaneda. El título frente a Boca en Medio Oriente fortaleció a un grupo golpeado que tenía la herida abierta por la Liga Profesional que se le había escapado en la última jornada frente a River Plate en el Cilindro. Sin embargo, las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y sin consagración en el ámbito doméstico debieron conformar a los hinchas a quedarse con el consuelo que significó garantizar su presencia en la próxima Copa Sudamericana.

Con la desvinculación de la dupla interina del club, que dirigió al equipo en 8 partidos, con 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, Rubén Capria y Víctor Blanco saldrán en la búsqueda de un entrenador experimentado y el binomio que cerró el 2023 se desintegrará, ya que Ezequiel Videla se radicará en Córdoba para trabajar con las divisiones menores de Talleres y a Grazzini analiza algunas propuestas de otros equipos de Primera División con la ilusión de afrontar un nuevo desafío.

Dentro del abanico de nombres en los hinchas siempre está la ilusión del regreso de Eduardo Coudet. El Chacho, ganador de la Superliga del 2019 con la Academia, tiene un contrato vigente con el Inter de Porto Alegre hasta el 31 de diciembre. Y las autoridades albicelestes planean una inversión económica que pueda tentar al estratega que ya conoce las mieles del éxito en el Cilindro. Si bien nunca descartó la posibilidad de volver al Presidente Perón, su destino podría continuar en el exterior.

Otra opción que apareció en los últimos días fue la de Diego Martín Cocca, quien tuvo un paso frustrado por la selección de México, y estaría dispuesto a retornar al Racing Positivo con el que se consagró en 2014, cuando conformó un conjunto convincente basado en la dupla ofensiva compuesta por Gustavo Bou y Diego Milito, explosión por las bandas con el Huevo Acuña y Ricardo Centurión, un doble cinco equilibrado con Luciano Aued y Ezequiel Videla y una línea defensiva sólida amparada por la custodia de Sebastián Saja en el arco.

“Si Racing me ofreciera el puesto de entrenador, lo escucharía. El lazo que me une al club es muy grande”, dijo el ex técnico de Atlas de México en diálogo con el programa radial Cómo te va. Y agregó: “Es un club con mucha historia, muy exigente y muy grande. En 2014 pudimos revertir la situación con esfuerzo y mucho trabajo. Ahí se generó un sentimiento. Siempre que aparece mi nombre es una alegría. Recuerdo a los hinchas y al club con mucho cariño. Y con Blanco tengo una muy buena relación. De todas maneras, hasta el año que viene hay una decisión familiar de quedarme en México”.

Por otro lado, Sebastián Méndez, quien recientemente dejó de trabajar en Vélez tras lograr el objetivo de la permanencia, fue ofrecido como alternativa. El Gallego le manifestó su interés a su representante y la carpeta con el nombre del ex defensor de San Lorenzo arribó a las oficinas de la entidad bonaerense. De todos modos, no sería la primera opción y estaría en la misma consideración que Gustavo Costas, un ídolo del club que ya presentó su proyecto y todavía aguarda una respuesta.

Finalmente, el protagonista de la novela del verano que se viene está prácticamente descartado por el vínculo que generó con Boca. La buena relación entre Juan Román Riquelme y Diego Martínez podrían sellar la llegada del ex DT de Huracán y Tigre al Xeneize, aunque para ello debieran establecerse las elecciones que confirmaran al ídolo boquense como máximo responsable de la institución.

En cuanto a la renovación del plantel, la dirigencia se entusiasma con la incorporación de Bruno Zuculini, quien aún no resolvió su situación contractual con River Plate y el titular de Racing ya le ofreció la posibilidad de sumarse al club de sus amores, aunque su propuesta económica fue inferior a la del Millonario. La idea es que el ex volante del Manchester City regrese a Avellaneda para ocupar el puesto que dejó Aníbal Moreno, otro de los referentes que buscó un nuevo destino.

El ex volante de Newell’s continuará su carrera en el Palmeiras de Brasil, y en las últimas horas el club del país vecino realizó la presentación oficial de su nueva incorporación con un divertido video en el que el mediocampista argentino se animó a desafiar a la mascota del Verdao. La Academia oficializó el traspaso de su figura a través de sus plataformas en las redes sociales. Si bien la entidad bonaerense no dio detalles de la operación, el catamarqueño de 24 años llegó a un acuerdo con el combinado brasileño y fue transferido a cambio de siete millones de dólares, más un millón de la moneda norteamericana en variables. Además, la institución albiceleste se quedará con el 20% del pase del jugador, para una futura venta.

El otro que está cerca de dejar el club en las próximas horas es Gonzalo Piovi, quien podría sumarse al Cruz Azul de México a partir del próximo año. Es que el conjunto cementero hizo una propuesta económica de 3.5 millones de dólares para quedarse con el Vikingo en el mercado de pases de la próxima temporada. La intención de los aztecas, que terminaron en el 16to lugar con 17 puntos y no lograron clasificar a la fase final del torneo, es poder contar con el ex defensor de Colón de Santa Fe por un período de cuatro años.

El central de 29 años fue el goleador de la Academia en el 2023 con 11 tantos. Sin embargo, el jugador nacido en la localidad bonaerense de Morón perdió terreno en el equipo titular, tanto como lateral izquierdo (Gabriel Rojas le ganó el puesto) y en la zaga central a manos de Nazareno Colombo. Así el campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional está próximo a cambiar de destino.

Por su parte, Leonardo Sigali, referente y capitán, cuenta con el contrato más elevado del plantel y su vínculo está pautado hasta diciembre de 2025; pero una oferta podría modificar su futuro, dado que en el Cilindro comprenden que su ciclo estaría desgastado, a pesar de haber elevado el flojo rendimiento de la última temporada. Una situación similar ocurre con Jonathan Gómez, el ex atacante de Argentinos Juniors que está en la mira de la Universidad Católica, pero aún no llegó una propuesta formal. Su contrato en Racing está fijado hasta diciembre de 2025, aunque una transferencia podría marcar el cruce de la cordillera andina del mediocampista.

Finalmente, Maximiliano Romero, a quien los hinchas apuntan como uno de los máximos responsables de las decepciones en la Copa Libertadores por su falta de gol, se le buscará un nuevo club, ya que la Academia invirtió en el ex PSV y firmó un contrato por tres años. Según allegados a la dirigencia, desde Avellaneda quieren a Gabriel Ávalos para que pueda pelear el puesto de centrodelantero con Roger Martínez.

En tiempos de balances y vacaciones, las autoridades buscan reestructurar al equipo con un técnico con experiencia, que pueda formar un equipo competitivo para apuntar en todos los frentes: campeonato doméstico, Copa Argentina y Copa Sudamericana. La base se sostendrá en el talento de Juanfer Quintero, la velocidad de Johan Carbobero y la efectividad de Roger Martínez. En Avellaneda quieren que el aroma cafetero esté acompañado de jerarquía.