8 frases de Demichelis tras la eliminación de River en la Copa de la Liga: su respuesta a los cuestionamientos y ¿la despedida de De la Cruz?

“Está claro que estoy muy dolido como el resto del plantel y el mundo riverplatense, partiendo de que el ADN de River es ganar, gustar y golear. Cuando no ganás y no goleás, probablemente tampoco gustes. De nada sirven mis explicaciones, pero estoy acá para responder dudas. Creo que hicimos un muy, pero muy buen primer tiempo, neutralizando a uno de los mejores equipos de contragolpe. Fuimos protagonistas, dominantes e intentamos hacer ágil el juego. Pero nos faltó certeza y el gol, nunca quisimos llegar a los penales. Lamentablemente no pudimos convertir y el 2023 no es para River de momento en tema penales”. Así prologó su conferencia de prensa Martín Demichelis: visiblemente golpeado por la caída por 2 a 0 en la definición por penales ante Rosario Central, no opuso excusas tras la desilusión.

Su lectura fue bastante atinada: la primera parte del Millonario fue buena, aunque le faltó la última puntada para terminar de lastimar a su rival. El complemento resultó más parejo. Y, en los penales, Franco Armani le contuvo el disparo a Jaminton Campaz, pero los cuatro ejecutantes de la Banda fallaron, convirtiendo en figura al arquero Fatura Broun.

Sobre los cuestionamientos a su trabajo, respondió: “Si me lo están preguntando dos de ustedes en cinco minutos, seguramente está eso instalado. Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo y no pierdo mis raíces. Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Me siento con la total fortaleza y entereza para seguir con los entrenamientos. Si me dejo influenciar, es muy difícil trabajar en un país lleno de opinólogos. A todos nos gusta opinar, yo hago mis análisis con la gente que la tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con la fuerza para lo que viene, así que los cuestionamientos no te los puedo contestar”. Vale recordar que, como campeón de la Liga Profesional, River disputará el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Copa de la Liga (el Canalla o Platense) el próximo 22 de diciembre.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

El buen partido de Sebastián Boselli marcando a Jaminton Campaz

“Creo que Seba hizo un gran partido, le tocó hacer su debut oficial, que no es poca cosa. Había jugado dos amistosos y siempre lo vi muy bien. Si hubiese incluido a Simón o Herrera, son dos opciones que se adelantan mucho. Campaz no retrocede, queda descolgado y lo sufrimos hace semanas atrás. El partido de Seba era estar 100% concentrado en la marca y ganar los duelos. Creo que lo hizo muy pero muy bien. Por delante de él estaba Solari y quisimos buscar muchos uno contra uno. La idea de Paulo Díaz era que, en caso de una amarilla, Paulo pase al carril derecho. Opté por Ramiro para tener un pie izquierdo y Enzo Díaz”.

Las presiones de River

“El hincha de River está acostumbrado a exigir ganar. Me formé en River y lo sé, siempre lo dije, incluso ganando. Logramos algo que no es fácil. Quedar eliminados en cuatro días después en la Copa Argentina y Libertadores claro que dolió, porque había mucha ilusión. Entramos en un mal comienzo en la Copa de la Liga, nos reacomodamos, tuvimos un mal noviembre y hoy buscábamos la final. El hincha está en todo su derecho en no estar contento, pero creo que se hicieron cosas bien. Seguramente con la decisión de Marcelo (Gallardo), pudo haber sido la transición más difícil en la historia de River. Hay que seguir trabajando”.

“A la gente lo primero que tengo para decirle es agradecimiento y felicitarlos porque no dejan de llenar donde nos toca jugar. Soy el principal responsable cuando las cosas no funcionan bien. Pero siempre que me cruzo con los hinchas, hay un gran respeto. Me formé en River y hace cinco años estaba en la tribuna del Santiago Bernabéu gritando el gol del Pity. Vamos a seguir trabajando duramente para ganar el 22. Me voy a subir a una frase de Diego Simeone: ‘Sólo sirve ganar, ganar y ganar’”.

El karma de los penales

“Los penales son una parte de la definición. Nosotros no tenemos prisa, no estamos apresurados en volver a casa y yo tengo planificado terminar con centros, remates y penales. Aunque se pateen mil penales a la semana, nada tiene que ver con la escenografía de hoy. Tengo muy buenos pateadores, atajó muy bien el arquero de Rosario Central. Es fútbol. Este 2023 nos ha penalizado”.

“Somos el equipo que más ha convertido en el 2023 y, a pesar de eso, hoy nos costó. De hecho no pudimos hacer en 90 minutos ni en la tanda de penales. Es fútbol, lo trabajamos, llegamos con mucha gente al área y el rival tuvo algunos córners, fue por donde nos gravitaron. Éramos nosotros el equipo que propuso y no nos fuimos premiados en los penales”.

El futuro de Nicolás de la Cruz

“Nico firmó una renovación y hay un compromiso de venta, seguramente se lo lleven. Ojalá que no lo vengan a buscar, pero dudo que eso pase. Es un gran jugador, tiene características mixtas y seguramente lo van a venir a buscar”.