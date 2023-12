Todo lo que hay que saber de la Copa América 2024: cómo será el formato y el debate sobre cuál es el “Grupo de la Muerte”

Scaloni pasa por al lado de la Copa América en el sorteo (AP Photo/Lynne Sladky)

La Copa América 2024 ya comenzó a jugarse. En el James L. Knight Center de Miami se realizó el sorteo de los grupos del máximo torneo de fútbol en el continente que se jugará el año próximo en los Estados Unidos. La selección argentina, campeona del Mundial de Qatar 2022, defenderá el título de la última edición que se disputó en Brasil en 2021.

Con Lionel Messi como la estrella del campeonato, serán 16 selecciones las participantes, 10 de Conmebol y seis de Concacaf, en calidad de invitadas para sumarse a un certamen que será similar al que se disputó en territorio estadounidense hace siete años, en la Copa América Centenario que quedó en manos de Chile. En ese contexto, la Albiceleste encabeza el Grupo A, junto a Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá. México, Colombia, Venezuela y Jamaica serán parte de la Zona B. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia componen el Grupo C. Y Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica, el D.

El jueves 20 de junio, Argentina disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos más imponentes del deporte estadounidense como el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras vencer al conjunto de Tata Martino por penales.

El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL. A priori, al último campeón del mundo no le tocó en suerte uno de los grupos más complejos, más allá de que los partidos siempre hay que jugarlos y no existen los adversarios accesibles. ¿Hay un Grupo de la Muerte? El debate está entre las zonas B, C y D. México, Colombia, Venezuela y Jamaica pueden animar una puja pareja. Estados Unidos, Uruguay y Panamá también pueden librar una batalla intensa. Lo mismo Brasil, Colombia y Paraguay, a los que se les puede sumar, si avanza, la Costa Rica de Gustavo Alfaro.

Cómo será el formato del torneo

La Copa América contará con 32 partidos que se disputarán en los 25 días de competencia. Serán 16 equipos divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. La resolución de la fase de grupos es simple: los dos primeros se meterán en cuartos de final. A continuación, los ganadores avanzarán a semifinales y aquellos ganadores a la final que se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium, de Miami.

En relación a los días de competencia, la primera fase se disputará del 20 de junio al 2 de julio. Tras dos días de descanso, del 4 al 6 se jugarán los cuartos de final y las semifinales del 9 y 10 de julio. El tercer puesto el sábado 13 de julio y la final el 14 de julio. En relación al desarrollo de los grupos, las selecciones se repartirán en dos regiones del país: dos zonas tendrán como sedes los estadios ubicados en el Oeste y el centro del país, y las restantes en el Este y el centro.

El dato de color es cómo se determinó el traslado de la competición: se moverá en dirección al Este, los cuartos de final se disputarán en el Oeste y el centro; mientras que la semifinal y la final tendrán lugar en el Este.

Será la segunda Copa América en Estados Unidos en ocho años (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Los 14 estadios donde se jugará la Copa América

El partido inaugural, que jugará Argentina por ser el campeón defensor del certamen, tendrá como sede el estadio del Atlanta United de la Major League Soccer (Mercedes-Benz Stadium), mientras que la definición por el trofeo se disputará en la ciudad que revolucionó Messi con su desembarco en la liga de fútbol de los Estados Unidos: el Hard Rock Stadium, en Miami, será el epicentro de la final. A continuación, una lista de los estadios:

1) Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

2) AT&T Stadium, Arlington, Texas

3) Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

4) Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

5) Exploria Stadium, Orlando, Florida

6) GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

7) Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

8) Levi’s Stadium, Santa Clara, California

9) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

10) MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

11) NRG Stadium, Houston, Texas

12) Q2 Stadium, Austin, Texas

13) SoFi Stadium, Inglewood, California

14) State Farm Stadium, Glendale, Arizona