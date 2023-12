“O me putea o se ríe”: la reacción de Marcelo Bielsa cuando un hincha le acercó un paraguas para que no se moje

La reacción de Bielsa cuando un simpatizante le acercó un paraguas

Que Marcelo Bielsa es un obsesivo y detallista en su trabajo no es ninguna novedad. Esta semana aprovechó la última jornada del Torneo Clausura de Uruguay para ver algunos partidos y uno de los que observó con suma atención para ver futbolistas del medio local de cara al Preolímpico de Venezuela clasificatorio a París 2024 fue la victoria por 2 a 1 de Liverpool ante River Plate gracias a los goles de Vecino y Bentancourt (Mora descontó sobre el final para la visita).

El entrenador, que en las últimas horas fue noticia por no viajar al sorteo de la Copa América 2024 (La Celeste integra el Grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia), se volvió viral por la escena que protagonizó durante este compromiso en el Estadio Belvedere.

El comediante Shulay Cabrera, que se encontraba viendo el partido, observó a Bielsa mojándose y decidió acercarse para ofrecerle el paraguas. “Se está mojando el hombre. Para mí que tengo que ir a llevarle el paraguas. No me animo mucho tampoco. Es como que... Pero se está mojando, y es nuestro técnico”, comenzó su relato en un video en Instagram.

“Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas no puedo verlo así. Usted se ríe pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo ‘¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas?’. ¡Ya está! Yo dije ‘O me putea o se ríe’”, añadió Shulay. El Loco, con una sonrisa en su rostro, no dudó en responderle con una broma: “No, lo que voy a decirle es qué buena compañía, quédese. Pero en realidad que se quede el paraguas”.

Marcelo Bielsa fue a ver Liverpool-River Plate

El Comediante, también mediante sus redes sociales, explicó que dialogó unos 10 minutos con el director técnico argentino y brindó algunos detalles de ese diálogo. “No sé por dónde empezar. Porque como dije en el posteo anterior, lo que se ve en el video es un Marcelo simpático, sonriente, charlatán, amigable; pero lo que no se vio fue aún mejor. Bajo mi paraguas estuvimos 10 minutos de charla, y mirando fútbol. ¿Qué más? CINE, jaja. Lo que dijo en el video fue real, ‘QUÉDESE’, y me quedé. ¿Cómo no hacerlo?”, escribió.

“Porque no solo hablamos de él, porque él se interesó por mí. Quería saber qué hacía, si era hincha de Liverpool, ¿por qué estaba ahí entonces? Y cuando le dije que era comediante, que hacía humor en redes, continuó: ¿Y te va bien en lo qué haces? ¿Pero te gusta el fútbol o solo porque es un escenario para generar? Y yo mientras sucedía esto, lo que más pedía era que adicionaran 17 minutos, que no se termine el partido y seguir compartiendo esa charla, porque tenía más cosas para decirle”, agregó. “En un momento Ferreira pita el final del partido, y también de mi charla. En ese momento, con fotos de algunos hinchas de por medio, nos estrechamos las manos. ‘Bueno Marcelo, un placer haber compartido este momento contigo, tengo tremenda anécdota para los asados. Gracias por darme pelota’”, concluyó.

Vale destacar que Marcelo Bielsa inició de gran manera su ciclo al frente de la selección de Uruguay, al ser el único escolta de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.