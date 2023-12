La profunda reflexión de Rafa Nadal sobre su futuro en el tenis: “Muy probablemente sea mi último año”

El tenista español confirmó que continuará jugando una temporada más

La carrera de Rafael Nadal en el tenis parece estar llegando al final, pero al menos, el español garantizó que volverá a competir en la temporada 2024, comenzando por el ATP de Brisbane, en la antesala al Abierto de Australia. Con un mensaje reflexivo que grabó para sus seguidores en las redes sociales, el máximo ganador de Roland Garros sentenció: “Lo normal es que sea mi último año”.

“Claro que en muchos momentos he pensado que ya no tenía sentido, que ya al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo en que no le ves el resultado, pero sigo pensando lo que dije: no merecía terminar mi carrera en una sala de prensa”, comenzó Rafa en el video que publicó en sus redes sociales.

Aquejado por una serie de lesiones que lo dejaron en un impensado puesto en el ranking ATP (664°), el tenista de 37 años, admitió que seguirá luchando dentro de la pista. “Me gustaría que terminara de otra manera y he luchado y mantenido la ilusión para que eso suceda. Con las dudas con los momentos malos y mejores, pero creo que he tenido la gente adecuada a mi alrededor. Mi familia, equipo, amigos, me han ayudado de manera decisiva hasta el día de hoy, que es con la opción de volver a competir”.

“Creo que las ganas de la gente que me quiere volver a ver jugar de alguna manera tiene un impacto. Muy probablemente sea mi último año. Hay posibilidades de que sea medio año, un año completo, de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de contestar, esa es la verdad. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir y que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal es que sea mi último año, y voy a disfrutar cada torneo”, sentenció el ganador de 22 Grand Slams.

Rafael Nadal confirmó que continuará jugando al tenis, por lo menos en 2024 ¿Estará en el Abierto de Australia? (AAP /Joel Carrett)

Por último, Nadal dejó la puerta abierta acerca de las posibilidades de extender su estadía en el mejor nivel si es que no aparecen lesiones en el horizonte. Su espíritu competitivo continúa intacto, pero el físico debe estar en condiciones de afrontar cada reto en el court. “No lo quiero anunciar como tal porque uno no sabe lo que puede pasar y no quiero ser esclavo de mis palabras. Yo creo que será así y no lo puedo asegurar un cien por ciento porque al final he trabajado mucho para volver y si de repente el físico me permite seguir adelante y disfrutar de lo que hago, ¿para qué ponerme una fecha límite? Creo que no tiene sentido”, cerró el manacorí.