Lautaro Martínez está a un paso de firmar una renovación récord que lo convertirá en el jugador mejor pago del Inter

Lautaro Martínez se convertirá en el futbolista mejor pago del Inter (EFE/EPA/Alessandro Di Marco)

Lautaro Martínez está atravesando el mejor momento de su carrera futbolística. Después de consagrarse como campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar a fines del 2022, el delantero dejó de lado la sequía que tuvo con la Albiceleste en el máximo torneo del fútbol y se convirtió en un anotador temible en Europa.

Te puede interesar: Jornada histórica de los argentinos en Europa: Paulo Dybala, Lucas Beltrán y Lautaro Martínez, protagonistas en sus equipos

Si contamos solo lo que va de la presente temporada 2023-2024, el Toro lleva un registro sobresaliente con la camiseta del Inter de Milán: en 19 partidos, contacto los de la Serie A y la Champions League, anotó 15 goles y repartió tres asistencias. Más allá de esos números, y del resto que lleva en sus seis años con la camiseta del Neroazzurro, Martínez se convirtió en los últimos tiempos en un líder del equipo y el vestuario.

Es por esa razón que el club y el jugador están a un paso de firmar la renovación. Según indicó la Gazzetta dello Sport, antes del final del año se podría sellar el nuevo vínculo que tendrá Lautaro con el equipo al que desembarcó a mediados de 2018 proveniente de uno de los grandes conjuntos de la Argentina como lo es Racing Club.

Te puede interesar: La cruda reflexión de Rafael Nadal tras anunciar su regreso al tenis después de un año: “Espero de mí no esperar nada”

El medio deportivo italiano explicó que Martínez extendería su contrato hasta al menos 2028 con un sueldo neto de unos 7 millones de euros, que lo convertiría en el jugador mejor pago de toda la plantilla. “Una recompensa a su lealtad y liderazgo, que se ha hecho aún más fuerte desde que portó el brazalete de capitán”, indicaron en Italia.

“Los primeros meses de temporada han vuelto a confirmar lo fundamental que es Lautaro para el Inter de Inzaghi: un delantero moderno, de calidad y sacrificio, que en estos primeros cinco años en Milán ha ido creciendo hasta convertirse en un jugador internacional de primer nivel”, agregaron.

El Toro lleva 15 goles en 19 partidos en la temporada (REUTERS/Leonhard Foeger)

Los números son contundentes: en 256 encuentros con el equipo interista marcó 115 tantos. Lo que hay que destacar es su evolución en las últimas campañas. En la 2022-23, que tuvo en el medio la Copa del Mundo, Martínez convirtió 28 goles y repartió 11 asistencias. En la previa (2021-2022), fueron 25 los tantos en 49 cotejos.

Te puede interesar: El nuevo look de Tiger Woods y su rotundo cambio físico en su regreso al golf: “Es el doble de Michael Jordan”

“¿La firma? Para mí está lista, sólo faltan un par de detalles. Tengo muchas ganas de renovar, me siento bien aquí y la familia también está bien. La gente me quiere y yo les quiero. El club hará su parte, yo hago la mía. Ya falta poco, no hay problema, estoy tranquilo. ¿Firmar en Nochevieja? ¡Espero mañana! Estoy tranquilo y sereno, me siento bien aquí y tengo muchas ganas de renovar”, fueron las palabras de Lautaro en diálogo con Sport Mediaset en una entrevista.

“Honestamente, lo esperaba, aunque no pensé que nos llevaríamos tan rápido: en verano se fueron 12 jugadores, llegaron muchachos extraordinarios que trabajaron bien desde el primer día, pero no esperaba que todos nos integráramos tan rápido”, agregó el número 10 del Inter en relación al presente del equipo después de la primera parte de la campaña.

El conjunto que dirige Simone Inzaghi marcha en la cima de la Serie A tras 14 partidos con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y solo una derrota. Está dos puntos por encima de Juventus y a seis de distancia de su clásico rival, el Milan. En la Champions League, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, ya está clasificado a los octavos de final de la máxima competición de Europa: suma 11 puntos y es líder junto al otro equipo que se aseguró el pasaje a la próxima ronda como lo es la Real Sociedad.

“Siempre he dicho que hago este deporte para ganar, es difícil llegar a todos los objetivos pero trabajamos para ello. El camino aún es largo, la primera ronda ni siquiera ha terminado. Tenemos que seguir así porque hay otros equipos fuertes como el Milán y el Nápoles”, expresó Lautaro después de la goleada por 3-0 ante el equipo napolitano en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad del sur de Italia.