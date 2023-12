La contundente frase de Pep Guardiola que paralizó a la Premier League

Pep Guardiola dijo que si lograban otra vez el triplete se retiraba del Manchester City

Este año, Manchester City logró un triplete histórico al ganar su primera Champions League, la Premier League y la FA Cup. Ese hito llegó bajo la conducción técnica de Pep Guardiola, quien acaba de lanzar una bomba en caso de que en esta temporada se repita la gesta conseguida en el ejercicio 2022/2023. Pareció una broma, pero por la “crisis” de cuatro partidos sin triunfos en la liga inglesa que lleva el equipo ciudadano y su puesto en la Premier League, ya se habla de una seria posibilidad.

Antes de la derrota 1-0 ante el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez, por la décimo quinta fecha de la Premier League, Guardiola habló sobre el pedido del ex futbolista Gael Clichy de conseguir nuevamente la triple corona. Pep fue tajante en una entrevista con Amazon TV: “No, no. Eso sería un error. ¿El triplete? Olvídense de eso. Si ganamos el triplete de nuevo, me retiro”.

Hubo sonrisas en la entrevista en vivo, aunque hubo quienes se lo tomaron en serio. Luego Guardiola se dio cuenta de lo que dijo y reparó: “Es algo extremadamente difícil. ¿Cuántos equipos increíbles ha habido en Inglaterra? Y solo el United de (Alex) Ferguson y nosotros la temporada pasada lo conseguimos. Ya veremos, lo determinará nuestro nivel. La competición dicta cómo es tu nivel. El reto es muy grande. Septiembre, octubre o noviembre... ¿pensar en títulos? Olvídalo, sería un error”.

El City ganó por última vez en la Premier League el 4 de noviembre en la goleada 6-1 sobre el Bournemouth. Luego empató 4-4 con el Chelsea, 1-1 con el Liverpool y 3-3 con el Tottenham. Este miércoles perdió con el Aston Villa por la mínima diferencia.

Pep Guardiola sorprendió con su testimonio (Reuters/Andrew Boyers)

Los Ciudadanos marchan cuartos con 30 puntos y está a 6 del líder, Arsenal. Detrás se ubican el Liverpool (34) y el Aston Villa (32). Lo que encendió las alarmas en el City es su mal rendimiento en su último partido en el que solo tuvieron pocas llegadas y en la más clara su artillero Erling Haaland perdió ante la doble atajada del Dibu Martínez.

El aliciente está en la Champions League donde lideran el Grupo G con puntaje perfecto luego de cinco fechas y ya se clasificaron a los octavos de final. Es el actual campeón luego de conseguir su primer trofeo en la principal competencia europea en la pasada temporada.

Mientras que en la FA Cup debutará el 6 de enero próximo en los 32avos de final contra Huddersfield, de la segunda división. En tanto que en la Carabao Cup fueron eliminados por Newcastle.

Tal como señaló Pep, en Inglaterra solo el Manchester United en la temporada 1998/1999 y el City en el pasado ejercicio obtuvieron el triplete de títulos. El United aquel año también logró la Copa Intercontinental al vencer al Palmeiras en Tokio. El City podría emular a su clásico rival si obtiene el Mundial de Clubes que se jugará en Arabia Saudita desde el martes próximo, y debutará el 19 de diciembre ante el ganador del duelo entre el León de México y el Urawa Red Diamonds, de Japón.