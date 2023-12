La fuertes sentencias de Mostaza Merlo que abrieron el debate: quién es el mejor de la historia y por qué Vidal y Banega “no están para Boca”

El ex futbolista y entrenador habló del presente del fútbol argentino y sorprendió con una declaración

Reinaldo Carlos Merlo, popularmente conocido como Mostaza, es una de las voces más reconocidas a la hora de hablar de fútbol. Su amplia trayectoria como futbolista y director técnico lo tuvo victorioso en dos clubes poderosos como River Plate y Racing Club y, a sus 73 años sigue de cerca la actividad y no duda acerca de sentenciar quién fue el mejor jugador de la historia.

El DT que sacó campeón a la Academia en 2001 luego de 35 años sin títulos locales opinó acerca de quién es el mejor futbolista de la historia y no dudó al responder que ni Lionel Messi ni Diego Maradona están en el primer escalón. “El mejor fue el negro Pelé. Es el mejor jugador de la historia, de otro planeta. Por eso no hay que comparar. Maradona y Messi son dos fenómenos, pero el mejor de la historia es Pelé, olvídense. No llegué a jugar contra él en el Cosmos, pero fue el mejor jugador que vi en mi vida. El único que me podía pasar a mí era Pelé, me bailaba. Tenía todo. Habilidad, le pegaba con la derecha, con la izquierda, se elevaba, cabeceaba...”, expresó Mostaza en diálogo con el programa radial Fútbol 910 (Radio La Red) que conduce Toti Pasman.

Ante la sorpresa de los periodistas en el estudio, Merlo recordó que supo marcar muy bien a Maradona (se enfrentaron en Superclásicos) y que Messi no sería capaz de pasarlo en la mitad de cancha. “Podría haber marcado a Messi tranquilamente, a mi no me gambeteaba. No me pasa ni loco, ¿si me tira un caño? No”, ratificó el ex mediocampista defensivo. “Lo marcaría hombre a hombre en zona de la mitad de cancha para atrás. Como a Maradona. La marca hombre a hombre les molesta a todos los jugadores”, continuó.

En cuanto a la actualidad del fútbol argentino, Mostaza no tiene dudas respecto a que Nicolás De La Cruz es el mejor jugador en el presente y que algunas de las estrellas que se mencionan para arribar a Boca Juniors, como Éver Banega y el chileno Arturo Vidal no están para jugar en la Liga Profesional. “Creo que queda Cavani, nada más. Lo otro es más de empresarios que los quieren colocar en otro lado. Creo que para Boca no están, ni para el fútbol argentino. Hoy no. Los he visto a nivel selección, son grandes jugadores pero para este fútbol tan dinámico no los veo”, argumentó Merlo.

Por otra parte, Mostaza se refirió a la situación de Lionel Scaloni en la Selección y su frase que dejó la duda acerca de su futuro como entrenador de la Argentina. “Para mí, debe haber otro problema que no lo sé y ojalá se arregle en la Copa América. No creo que sea un problema de energías, viene de ser campeón del mundo y con el equipo jugando muy bien. Debe haber otro problemita. Creo que hablando se puede arreglar. Todavía falta...”

OTRAS FRASES DE MOSTAZA MERLO :

Las críticas a Martín Demichelis: “He escuchado comentarios de la gente de River que no está contenta con Demichelis, creo que tiene que ser al revés. Tiene que estar contenta porque el primer campeonato que ganó jugó un fútbol brillante y lo ganó con ventaja. El equipo está a dos partidos de salir campeón de vuelta. Para mí es un año muy positivo. No tengo ninguna duda de que la dirigencia de River está contenta con Demichelis y todo su cuerpo técnico”.

El futuro de Enzo Pérez: “Creo que está para jugar un año más, pero regulándolo. Si River juega muchos campeonatos, lo usaría para los partidos más importantes. Es un jugador fundamental en el equipo. Le diría que va a jugar en la Copa Libertadores y que el campeonato local lo hará Kranevitter o el que quiera poner el entrenador”.

El rendimiento de Pblo Solari: “Ha jugado, pero lo que pasa es que todavía no rindió como a la gente y al cuerpo técnico le gusta. Tuvo partidos regulares y no tuvo el rendimiento que tuvo en otros equipos”.

Problemas defensivos de River: “Lo que pasa es que River juega mano a mano en el fondo. Corre riesgos y los asume. Tiene un arquero clave y fenomenal como Armani, que te saca dos goles por partido. River te ataca con todo”.

Refuerzos para la Libertadores 2024: “El técnico deberá hacer un estudio con tres o cuatro incorporaciones, porque tiene un plantel numeroso. Traer a algunos que se pongan la camiseta y jueguen, pero tiene un plantel bárbaro”.

¿Borja o Rondón?: “Rondón está cumpliendo bien. No tengo dudas de que ahí River se va a reforzar con un punta más picante, que haga goles. Algo así como Beltrán o Julián Álvarez, es mi pensamiento”.

Quién debe ser el DT de Racing: “No puedo nombrar a uno, lo tiene que decidir el presidente. Yo no estoy para ir a dirigir”.

El ciclo de Fernando Gago: “Fue muy bueno, pero le faltó coronar con algo importante, porque con Boca era un solo partido nada más. Tuvo la mala suerte del final del campeonato con el penal de Galván, pero le faltó coronar con el título”.