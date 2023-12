El error arbitral que definió un partido en favor de los Lakers en la NBA: la actitud de LeBron James que generó debate

El error arbitral que definió un partido clave en el nuevo torneo de la NBA

La NBA vive un momento especial antes del final del año. En el comienzo de la nueva temporada, en los próximos días se definirá el In-Season Tournament, el nuevo formato que creó la mejor liga de básquet del mundo para darle otro incentivo más a la competición. En uno de los partidos por los cuartos de final, Los Ángeles Lakers superaron por un ajustado 106-103 a los Phoenix Suns para avanzar entre los cuatro mejores del mini campeonato.

La figura estelar del partido fue LeBron James. El número 23 de la franquicia angelina terminó como el máximo anotador con 31 puntos, pero además repartió 11 asistencias y sumó 8 rebotes. Más allá de su gran actuación individual, el jugador que más puntos logró en la historia de la NBA quedó en el centro de la escena por una jugada que fue clave para el resultado final.

Cuando restaban poco más de 11 segundos para el final del cuarto y último período, Los Ángeles tenían el balón. Después de sacar de la línea de fondo, el jugador de los Lakers Austin Rivers fue presionado por Devin Booker y Kevin Durant, de Phoenix. El alero del equipo angelino no pudo retener la posesión y perdió la pelota. A pesar de eso, uno de los árbitros, tras el pedido de James, le otorgó un tiempo muerto a los múltiples campeones de la NBA, lo que generó una encendida crítica en redes sociales por la actitud de la leyenda de la liga estadounidense.

Dicha decisión fue clave para que los Lakers pudieran quedarse con el balón y asegurar el triunfo que les dio el pase a las semifinales del In-Season Tournament. Luego del partido, en el vestuario de los Suns se quejaron por la resolución de los jueces. “Es un balón suelto (...) y no puedes pedir tiempo muerto en un balón suelto, no puedes”, dijo Frank Vogel, técnico de Phoenix. “Suena el silbato, no sé por qué. Todo en la liga es revisable, pero no sé por qué eso no puede ser revisable. Es extremadamente decepcionante”, afirmó.

LeBron James y Austin Rivers celebran la victoria de los Lakers con Antonhy Davis (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Tras el revuelo, los árbitros explicaron el por qué le concedieron el tiempo muerto a LeBron y los Lakers. “Durante la jugada en vivo, el árbitro consideró que Los Ángeles todavía tenía posesión del balón cuando LeBron James pidió el tiempo muerto. A través de la revisión en vídeo tras el partido y a cámara lenta, vimos que Austin Reaves tenía su mano izquierda en el balón mientras lo sujetaba contra su pierna izquierda, lo que constituye control”, aclararon.

Otro de los que mostró su enojo por la definición del partido fue Booker. “Todo el mundo lo ha visto (lo que pasó)”, dijo una de las estrellas de la franquicia de Arizona, al mismo tiempo que subió una imagen de la jugada en sus redes sociales.

“Es lo que hay. Los árbitros a veces se equivocan en sus decisiones pero cuando es algo tan obvio es duro”, agregó el número 1 de los Suns. La otra figura estelar del equipo, Kevin Durant analizó la derrota y no puso el foco en esa polémica acción. “Eso no es todo el partido: es solo una jugada en un partido de 48 minutos. No es la razón por la que perdimos el partido. Ellos hicieron 27 tiros más que nosotros y nosotros perdimos 22 balones. Eso fue el partido, de eso deberíamos estar hablando”, concluyó.

¿Cómo se definirá este nuevo torneo de la NBA? Además del triunfo ajustado de los Lakers a Phoenix, Indiana Pacers venció a Boston Celtics por 122 a 112 y los Milwaukee Bucks superaron a New York Knicks por 146 a 122 en la llave de la Conferencia Este. Por el Oeste, los New Orleans Pelicans le ganaron a Sacramento Kings por 127 a 117, por lo que los cuatro equipos que buscarán el título ya quedaron definidos.

Este jueves, en un partido único, se enfrentarán Pacers vs. Bucks y Lakers vs. Pelicans en el estadio T-Mobile de Las Vegas. La final del certamen será el sábado.