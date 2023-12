Riquelme habló tras la designación de la nueva jueza en la causa por las elecciones de Boca: “Confío en la Justicia, estoy feliz porque vamos a votar”

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors (Foto: Sebastián Alonso)

Juan Román Riquelme brindó una entrevista con El Canal de Boca a horas del histórico banderazo en las inmediaciones de la Bombonera. Más de 30 mil fanáticos se acercaron en la tarde del domingo al mítico estadio para pedir por las elecciones que se encuentran suspendidas por una medida cautelar.

El ídolo xeneize y candidato a presidente brindó su testimonio sobre lo ocurrido en las últimas horas tras la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya, quien había sido la encargada de suspender el acto que se iba a realizar el domingo 3 de diciembre, de apartarse de la causa tras la recusación pedida por el oficialismo.

De esta manera, la magistrada dejará de intervenir momentáneamente en la causa y, tras el sorteo, quien se hará cargo del trámite judicial será Analía Romero. La jueza es subrogante del Juzgado Civil N° 64 y deberá ratificar el fallo (lo que provocaría que la votación sea en 2024) o rectificarlo, lo que podría abrir un nuevo escenario de cara a la votación en Brandsen 805.

”Amo a mi club y a mi país. Confío en la Justicia. Mis hijos aman a este país y a este club. Hoy es un día muy importante para los hinchas de Boca. Ayer fue raro porque era una maravilla si podíamos disfrutar de las elecciones. Ahora cambió la jueza a cargo y quedó Analía Romero, que en 2013 junto a su marido y sus hijos se hicieron socios del club. Y si lo hicieron, debe ser reglamentario. Si fue así, entiendo que Analía cuando miró los papeles vio que estaba todo en regla. Si ella aceptó siendo jueza, quiere decir que vamos a tener elecciones”, afirmó Riquelme.

“Queremos que ella, su marido y su hijo y los 51.473 restantes puedan votar. Queremos que voten todos. Tenemos suerte con la jueza ya que al aceptar ella cree que todo está en regla. Por eso creo que vamos a tener elecciones. Si la jueza aceptó es porque será así”, insistió Román en relación a la nueva magistrada designada en la causa.

Riquelme, durante el banderazo de los hinchas de Boca Juniors para pedir por las elecciones en el club (Crédito: Nicolás Stulberg)

A raíz de la movilización de los hinchas el último domingo, Riquelme manifestó: “Ayer fue increíble y no nos sorprende para nada porque el hincha de Boca es increíble. Pero también hay que recordar que nos sacaron la posibilidad de vivir una fiesta, de pisar nuestro césped, de votar y estaba todo listo con las carpas. Le pido al hincha que no nos quedemos con lo de ayer. Fue un día inolvidable, porque uno tiene la suerte de vivir esos momentos que son únicos, yo soy hincha como todos los bosteros, pero, por favor, no nos podemos relajar por un segundo porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club y después nos quiere arrancar el club para vendérselo a su amigo. Lo único que queremos es votar. ¿Por qué no votamos? El Estatuto sigue igual desde 1999 y, ¿quién fue el único que firmó? Mauricio Macri. Desde ahí está siempre igual”.

“Yo trato de vivir normal, pensar mucho y soy afortunado de estar acá dentro de este estadio que es hermoso. Cada vez que llego a Parque Lezama se me agita el corazón. Estoy feliz de que la causa cayó en esta jueza. Lo que deseamos todos nosotros es poder vivir una fiesta. Está todo preparado y es hermoso, es lo mínimo que nos merecemos los hinchas de Boca cada cuatro años. Hay un Estatuto y veo que no le dan mucha importancia. No se modificó y tenemos que respetarlo, que dice que después de un año nadie te puede quitar el derecho a votar. Y nosotros pedimos que voten todos, si son todos hinchas de Boca. Queremos vivir una fiesta inolvidable en el campo de juego”, continuó.

Hay un sólo fin de semana disponible en lo que queda del año, ya que el próximo domingo 10 se llevará a cabo la asunción del nuevo presidente de la Nación electo, Javier Milei, y los últimos dos están marcados por la celebración de la Noche Buena y la Navidad, y por los festejos del Año Nuevo. Sino, las elecciones tendrán que pasar para el 2024, con fecha a definir por la justicia. Es importante señalar que el estatuto de Boca indica que debe notificar con un mes de anterioridad el día en el que se realizará el sufragio.

Según publicó Infobae, el oficialismo apuntó que la resolución de la magistrada había sido un verdadero sinsentido y que vulneraba todas las disposiciones legales vigentes. Frente a este escenario, y a la espera de que el nuevo juez se haga cargo de la situación, habrá que ver si finalmente las elecciones se podrán realizar el próximo domingo 17.

En la apelación, el oficialismo expresó que la causa sobre las irregularidades en el padrón a los más de 13 mil socios impugnados está hecha a medida de lo que le pedía la oposición y que se vulneraron el derecho de defensa de Boca, ya que se incorporaron tres testimonios en sus declaraciones que jamás le fueron trasladadas a la defensa de la institución para poder contestarlas.

Otras frases de Riquelme en diálogo con El Canal de Boca:

Su charla con Carlos Bianchi : “Tuve la suerte de jugar en este club, de tener al mejor entrenador en la historia del fútbol argentino (Bianchi). Ahora tenemos que cuidar al club. Hay que ser consciente de que el hincha cada cuatro años puede venir a votar. Hablo seguido con Carlos y antes de ayer me puso ‘te quiero’. Ayer pusieron una excusa para no votar. Carlos me quiere mucho. ‘Román, lo único que te pido, defendé como que estás haciendo, que nadie puede quitarle el derecho al hincha a votar’. Me lo dijo Bianchi que es lo más grande de este club”.

La persecución a su hermano : “Tal vez fue a propósito para que no me presente. Mi hermano es parecido a mí. Si él trae un amigo que no conozco, a partir de ahí ese también es mi amigo. Es una regla que tenemos. Somos personas de Don Torcuato que tenemos vicios normales de tomar mate y comer asado. Tenerlo más cerca (a mi hermano) y todos los días es una experiencia hermosa. Después estamos acostumbrados a que nos ataquen. No es fácil que nos sigan, que te roben la computadora. Hay que seguir y queremos disfrutar de la fiesta que quieren los hinchas”.

Mensaje a la oposición : “Ibarra, por más que se haga el tonto, él siempre formó parte de la oposición. Si vamos a lo normal, van a haber elecciones. Pero hay que dejar a la jueza tranquila. Tenemos todo preparado y queremos que voten todos porque son todos bosteros. Todos tenemos el derecho a votar después de un año. Queremos que se cumpla el Estatuto”.

“La cancha que pisó Messi hace poco y me dijo ‘la cancha estaba cada vez más linda’. Y ahora vos tenés que escuchar una barbaridad de este señor Ibarra. Ayer hubiese sido una fiesta perfecta para los hinchas de Boca”.

“La cifra es hermosa porque nos da la posibilidad de superar a los 57 mil que votaron en el Barcelona. Nuestro Estatuto dice que después de un año el socio puede votar. Siempre voy a confiar en la justicia de este país porque me voy a morir en este país”.

“Dormimos poquito, pero amamos a nuestro club. Tenemos un gran plantel por más que Ibarra les falte el respeto a nuestros jugadores. Tenemos las cosas claras, el camino va bien, el Predio debe ser de los más lindos de Sudamérica. Agarramos la pileta más grande de Ezeiza, lo digo con dolor porque se inundaba siempre. Nunca nos felicitaron por nada, todos los días palo”.

“Estamos tristes porque están lastimando mucho a nuestro club, este es el club más lindo del mundo. Esta gente lo está lastimando mucho. Le pido al hincha, que por favor no nos relajemos, que Maurucio Macri quiere intervenir a nuestro club. Eso tiene que decir el hincha cuando se va a dormir, cuando se lava la cara y se mira al espejo, cada día pensar así. Mauricio Macri quiere intervenir el club”.

“El abogado de ellos dice nunca pedí una suspensión y están los papeles donde piden la suspensión, Macri dice Román miente y en la misma frase dice es verdad le pedí que ponga cinco minutos al nueve de Qatar en la Copa argentina”.

“No nos podemos relajar, este señor nos quiere intervenir el club. Pedimos que se respete el Estatuto, el que lleva más de un año tiene todo el derecho del mucho de votar. Queremos que voten todos, como tiene que ser. Ojalá la jueza nos permita disfrutar de esa fiesta”.