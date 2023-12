Newell’s inició las obras en su estadio para construir una nueva tribuna: ¿le hará un guiño a Lionel Messi?

La directiva de Newell's evalúa ponerle "Lionel Andrés Messi" a la nueva tribuna del estadio Coloso Marcelo Bielsa

En vísperas de lo que será el amistoso entre Inter Miami y Newell’s Old Boys en Estados Unidos en febrero próximo, el club rosarino inició una obra que tenía pactada desde hace meses: la construcción de una nueva tribuna en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. ¿Cómo se emparenta a Lionel Messi con esta gestión? Es que hace un tiempo el presidente leproso, Ignacio Astore, había anticipado que es probable que la grada lleve el nombre del capitán de la selección argentina, nacido en Rosario y futbolísticamente en la entidad del Parque Independencia.

“Lo del nombre de la tribuna está dando vueltas. Acá no hay autoritarismo, yo no voy a decidirlo. Vamos a darlo a una votación por los socios mismos que son parte. Lógicamente si yo voy a hacer una tribuna en espejo a la que se llama Maradona, imagino cómo se puede llamar la de enfrente... Pero vamos a dejar al socio que elija. En mi concepto personal, si de un lado está Maradona, en el otro debería estar Messi”, declaró Astore hace algunas semanas en Zapping Sport de Radio 2 de Rosario.

Lo concreto es que las obras en el sector de la tribuna que da al palomar del Parque, donde antiguamente se situaban los hinchas visitantes, ya comenzó a desmantelar parte de su estructura para dar lugar a la tribuna premoldeada que se construirá en una fábrica y se montará sobre 13 columnas de hormigón. Además, se renovarán los sectores de baños e iluminación en ese lugar de la cancha. Solamente la fabricación de la tribuna y escaleras se acercaría a los 2 millones de dólares. En tanto, la grada tendría capacidad para unas 5.000 personas, por lo que la capacidad del estadio superaría los 47.000 espectadores.

Las primeras imágenes de la obra en el estadio de Newell's (@cabrerahercap)

Se estima que el tiempo de ejecución de la totalidad de la obra será alrededor de 10 meses, por lo que recién para finales de 2024 será estrenada. La idea es que para el próximo aniversario de la institución (3 de noviembre), se lleve a cabo la inauguración si todo transita bajo los tiempos estipulados. En tanto, advirtieron que el equipo no deberá mudar su localía y que a lo sumo se clausurará algún sector de la actual tribuna palomar.

Este proyecto de ampliación contempla cuatro etapas que en caso de llevarse a cabo por completo demandaría una cifra superior a los 14 millones de dólares. Newell’s transita la primera fase con la construcción de la tribuna y un polideportivo en el que se ubicaba el público visitante hasta los tiempos en que se permitió. La tercera constará de nuevos palcos y la cuarta del cerramiento que será similar al del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La idea de que la nueva tribuna lleve el nombre de Lionel Andrés Messi, el hijo pródigo de Newell’s, está latente y no hace más que alimentar el sueño de tenerlo en la Primera del equipo algún día. “Es una pregunta que no puedo contestar. Porque depende de muchísimos factores, a veces no depende tampoco de la persona. Hay compromisos, contratos, pero yo no tengo respuesta a esa pregunta. Lógicamente que me gustaría que venga a jugar a Newell’s, como a los hinchas de todos los clubes. Hoy es una pregunta sin respuesta”, mencionó Astore al respecto hace algún tiempo. Esta movida se desarrolla mientras Rosario Central también amplía la capacidad del Gigante de Arroyito y cuando se rumorea que Ángel Di María podría regresar al Canalla a mediados de 2024.

Si finalmente la flamante grada lleva el nombre de Messi, entonces Lionel acompañaría a la Diego Armando Maradona (bandeja popular superior local), la Maxi Rodríguez (platea superior este) y la Tata Martino (platea visera). Vale mencionar que la AFA se hará cargo de los destrozos que provocaron los fanáticos de Colón de Santa Fe tras el partido por el desempate con Gimnasia La Plata que derivó en su descenso de categoría disputado en cancha de Newell’s.