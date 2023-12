Explotó la interna dentro del Manchester United: “Erik ten Hag perdió a la mitad del vestuario”

Erik ten Hag perdió apoyo dentro del vestuario del Manchester United (Reuters/Lee Smith)

El irregular andar del Manchester United a lo largo de la temporada sacaron a la luz algunas de las internas dentro del vestuario de los Diablos Rojos. Uno de los principales apuntados es el director técnico Erik ten Hag producto de su metodología de trabajo y su trato para con algunos futbolistas del equipo.

Según informó Kaveh Solhekol, jefe de reporteros de Sky Sports, varios integrantes del primer equipo comenzaron a soltarle la mano al entrenador. “Mi información es que algunos jugadores están confundidos con lo que está sucediendo. Ha perdido elementos del vestuario. Una fuente me dice que ha perdido alrededor del 50 por ciento del vestuario”, sostuvo.

“Muchos jugadores no están contentos con su estilo de juego, también sienten que entrenan demasiado y corren demasiado durante el entrenamiento. Me dijeron que los jugadores no saben para qué corren”, añadió. Manchester United viene de caer el fin de semana ante Newcastle United y el empate 3-3 contra Galatasaray en Turquía los dejó prácticamente fuera de la Champions League.

Los Diablos Rojos, tras 14 presentaciones, figuran en el séptimo lugar en la Premier League con 24 unidades, nueve menos que el líder Arsenal. Esta posición en la tabla de posiciones les permite ser la última institución en acceder a un boleto a una competencia internacional en la próxima temporada (Conference League). En la Liga de Campeones, en cambio, figura en el último lugar del Grupo A con cuatro puntos a falta de solamente una jornada. En la última fecha chocará ante el líder Bayern Munich en Old Trafford. Los ingleses, con cuatro puntos, deben ganar y aguardar por lo que suceda en el choque que protagonizarán Copenhague y Galatasaray (ambos poseen 5 puntos).

Solhekol, además, sostuvo que “algunos jugadores veteranos han hablado con Erik ten Hag sobre dónde creen que va mal el club. Han hablado con él sobre sus otras experiencias jugando en clubes grandes y sienten que el entrenador debería ser un poco más sensible. Creen que su gestión humana podría ser un poco mejor, pero Erik ten Hag es el jefe y él es quien toma las decisiones. No está dispuesto a dar vueltas. Va a hacer las cosas a su manera”. Por otra parte, añadió: “También me han dicho que algunos jugadores creen que es demasiado estricto y demasiado robótico”.

Una de las razones por las que perdió apoyo es el trato que recibió Jadon Sancho, futbolista que no juega desde agosto tras declarar en las redes sociales que ha sido “un chivo expiatorio durante mucho tiempo”.

“Algunos jugadores tampoco están contentos con el trato que han recibido Jadon Sancho. Tiene gente en el vestuario que es cercana a él y ha estado totalmente congelado porque se negó a disculparse con Erik ten Hag. Él entrena con los niños y come solo. Muchos jugadores sienten que esto ha ido demasiado lejos. Siempre hay gente descontenta en el vestuario, pero cuando pierdes partidos, son aún más”, concluyó el reportero.

El calendario marca que los Diablos Rojos tendrán tres encuentros seguidos como local para intentar revertir la situación. Este miércoles recibirá al Chelsea y luego será local el sábado ante AFC Bournemouth por el torneo local. El martes 12 de diciembre, en cambio, se jugará su futuro en el plano internacional ante Bayern Munich.