Un piloto de la Fórmula 1 dio a conocer los secretos de Max Verstappen para dominar la categoría: “Es deslumbrante”

Max Verstappen celebra su triunfo en Brasil, uno de los 19 conseguidos en 2023 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Max Verstappen aplastó en esta temporada de la Fórmula 1, en la que alcanzó su tercer título mundial y ganó 19 de 22 Grandes Premios disputados. El neerlandés de 26 años exprimió al máximo el rendimiento del Red Bul RB19, el mejor auto de la categoría. Una de las razones de su dominio es la óptima capitalización del medio mecánico, pero qué mejor para profundizar el tema que un ex compañero suyo como Alex Albon, quien compartió dos temporadas y conoce varios secretos del piloto que es la referencia en la Máxima.

Te puede interesar: Campazzo logró una marca histórica en Euroliga, pero el Real Madrid perdió el invicto en Turquía: la dramática jugada que definió el partido

Albon, de 27 años, al igual que Verstappen formó parte del programa de desarrollo de pilotos de la escuadra austriaca. Debutó en la F1 en 2019 con Toro Rosso (actual Alpha Tauri), y luego de 12 fechas pasó a Red Bull en reemplazo de Pierre Gasly, que ocupó su lugar en el equipo menor. “Lo primero es que mucha gente dice que el coche se construye en torno a él, es como el Michael Schumacher de Ferrari, creó este equipo a su alrededor”, comenzó Albon en diálogo con High Performance Podcast, conducido por ex presentador de F1 de la BBC, Jake Humphrey.

“A decir verdad, el coche es lo que es, es muy rápido, así que lo que termina sucediendo es que tiene un estilo de conducción bastante único, no es tan fácil llevarse bien con él”, explicó. “Cada uno tiene un estilo de conducción, yo diría que mi estilo de conducción es un poco más suave, pero me gusta un coche que tiene una buena parte delantera, bastante afilada, bastante directa. Max también, pero su nivel de nitidez y directo es completamente diferente: es deslumbrante”, agregó.

Te puede interesar: Se confirmó el primer partido del Inter Miami de Messi en 2024: se probará ante una selección

“Para darle a la gente una especie de explicación de cómo se podría sentir eso, si aumentas la sensibilidad en un juego de computadora, completamente al máximo y mueves el mouse y simplemente se mueve por la pantalla en todas partes, así es como se siente. Se vuelve tan agudo que te pone un poco tenso”, describió.

Alex Albon y Max Verstappen en la previa del trunco GP de Australia de 2020, que fue suspendido por el inicio de la pandemia de COVID-19 (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Albon continuó explicando que, a medida que avanza la temporada y llegan los desarrollos del coche, se crea un efecto de “bola de nieve” que añade aún más presión al piloto del coche opuesto a Verstappen. “Lo que terminó sucediendo fue que, especialmente durante mi año, empecé estando un poco atrás, pero no mucho, y luego, a medida que avanzó la temporada, Max siempre quiere estar adelante, quiere que su auto sea mejor”, añadió el tailandés que luego de una pausa en 2021 en la que corrió en el DTM (Campeonato Alemán de Turismo), desde 2022 corre en Williams.

Te puede interesar: Otro escalofriante accidente en hockey sobre hielo: una jugadora sufrió parálisis de gran parte del cuerpo tras un golpe durante un partido

“A medida que se logra la mejor puesta a punto en el auto, Max va cada vez más rápido, y para alcanzarlo tienes que empezar a correr un poco más de riesgo. Puede que estés un par de décimas por detrás en una sesión y buscas acercarte un poco más, pero en esa exigencia puedes llegar a despistarte y tienes que reiniciar”, sostuvo.

“Entonces has perdido un poco de confianza. Lleva un poco más de tiempo, esa brecha está creciendo un poco, y la próxima vez que intentas salir y hacer otro tiempo en pista, simplemente comienza a crecer como una bola de nieve. Cada vez que el coche se vuelve más y más a punto, empiezas a ponerte más tenso”, indicó.

“Es como cualquier deporte, si empiezas a no estar en ese estado de fluidez y tienes que pensar mucho en ello, y cada vez que te arrinconas, no sabes cómo va a reaccionar, no salen las cosas. Es puramente la confianza en el coche, la fluidez”, argumentó.

Albon seguirá en 2024 con la histórica escudería inglesa y en la F1 suma 81 carreras y dos podios conseguidos en 2020, cuando fue tercero en el Gran Premio De la Toscana corrido en Mugello y en Bahréin.