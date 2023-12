Thiago Almada habló del gran elogio de Riquelme y reveló por qué no fichó en Boca Juniors antes de llegar a Vélez

Juan Román Riquelme y Thiago Almada

“Es muy bueno, me gusta. Hablo con él bastante seguido, la familia es de Vélez pero cuando quieren vienen a ver a nuestro club en algún partido les hacemos un lugar. Lo quiero mucho y creo que va a ir a Europa después de Estados Unidos. Acá siempre vamos a querer a los grandes jugadores”.

Juan Román Riquelme no anduvo con rodeos cuando le preguntaron si le gustaba las condiciones de Thiago Almada, futbolista surgido de Vélez Sarsfield, campeón del mundo con la selección argentina y con presente en el Atlanta United F. C. de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

“Sí lo vi. Ahora quiero quedarme por allá en Europa, quizás más adelante... Ahora no tengo pensado en eso”, respondió de manera escueta el futbolista de 22 años sobre el gran elogio del ídolo de Boca Juniors. “Jugar la Champions League, quien no quiere eseo. En cualquier lugar”, reconoció el jugador del Fortín, quien reveló que tuvo una prueba en el Xeneize.

“Arranqué con la 2000 hasta que se fue armando la 2001. Entrené en River, en Argentinos Juniors y al final me quedé en Vélez. Fui a fichar a Boca, me había llevado (Ramón) Maddoni, y me saltó un soplito en el corazón. Por el destino de la vida, me quedé en Vélez y pude debutar ahí. Después desapareció, era un soplito normal”, reveló Thiago Almada en una entrevista concedida a Generación F por ESPN.

Y sobre la sufrida lucha de Vélez por no descender, la joven estrella contó cómo vivió el trascendental encuentro ante Colón que le permitió confirmar la permanencia: “Siempre veo el fútbol argentino. Estuve el otro día en Vélez, estaba llenísima la cancha. Sufrimos bastante, pero zafamos. Siempre hablo con (Lautaro) Giannetti y con Santi Castro. El clima estaba feo”.

“Estoy disfrutando estos días con la familia, de vacaciones. El martes empiezo a entrenar con el Sub 23, citaron a muchos del fútbol local. Vino también Facundo Farías de la MLS y en enero tenemos el Preolímpico en Venezuela. El otro día me llamaron del club, me preguntaron si quería participar y les dije que prefiero estar”, agregó Almada.

Para terminar, contó la sorpresa que les generó la declaración de Lionel Scaloni con la que puso en duda su continuidad como entrenador de la selección argentina. “Yo estaba en Japón, no entendíamos nada. Fue sorprendente para todos, ni los de la Mayor sabían por qué dijo eso, ojalá que no”. Y detalló cómo fue el llamado para sumarse al Mundial. “Estaba en el dentista. Y sí, cómo no voy a aceptar, voy corriendo”.