Elecciones en Boca Juniors: la jueza Abrevaya aceptó la recusación del oficialismo y se apartó de la causa

Riquelme durante la movilización que hicieron los hinchas de Boca pidiendo por las elecciones en Boca (AP Foto/Gustavo Garello)

El día después de la masiva movilización de hinchas de Boca Juniors en las cercanías de la Bombonera, de la que también participó Juan Román Riquelme, se produjo una novedad que podría cambiar el destino de las elecciones. La jueza Alejandra Abrevaya, que había sido la encargada de suspender el acto que se iba a realizar el domingo 3 de diciembre, decidió apartarse de la causa y ya notificó a la Cámara.

De esta manera, la magistrada dejará de intervenir momentáneamente en la causa hasta que se realice el sorteo y un nuevo juez tome el control de la misma, algo que se podría producir este mismo lunes. Hay que recordar que el pasado viernes, el oficialismo apeló la medida cautelar que suspendió las elecciones y cuestionó el proceso judicial.

Según publicó Infobae, el oficialismo apuntó que la resolución de la magistrada había sido un verdadero sinsentido y que vulneraba todas las disposiciones legales vigentes. Frente a este escenario, y a la espera de que un nuevo juez se haga cargo de la situación, habrá que ver si finalmente las elecciones se podrán realizar el próximo domingo 17.

Hay un sólo fin de semana disponible en lo que queda del año, ya que el próximo domingo 10 se llevará a cabo la asunción del nuevo presidente de la Nación electo, Javier Milei, y los últimos dos están marcados por la celebración de la Noche Buena y la Navidad, y por los festejos del Año Nuevo.

En la apelación, el oficialismo expresó que la causa sobre las irregularidades en el padrón a los más de 13 mil socios impugnados está hecha a medida de lo que le pedía la oposición y que se vulneraron el derecho de defensa de Boca, ya que se incorporaron tres testimonios en sus declaraciones que jamás le fueron trasladadas a la defensa de la institución para poder contestarlas.

Miles de hinchas de Boca se movilizaron para pedir para que haya elecciones en su club (Nicolas Stulberg)

Antes de conocer esta resolución de la jueza, los hinchas del Xeneize se autoconvocaron para marchar en pedido de que la justicia le permita votar en las elecciones a presidente para el período 2023-2027. De la movilización, que según indicaron en las redes sociales participaron más de 30 mil hinchas de Boca, el que volvió a dejar en claro su postura fue el actual vicepresidente y candidato a la presidencia por la actual conducción.

“Primero que nada, les quiero dar las gracias de verdad. Hoy es un día maravilloso. A todos los que vinieron, hoy nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar y estar disfrutando de estar pisando el campo de juego. Hoy tendríamos que estar disfrutando de una fiesta porque el club es de todos ustedes”, fueron las primeras palabras que dijo Riquelme en las inmediaciones de La Bombonera.

Uno de los lemas elegidos en la marcha de los simpatizantes que acompañaron al ídolo xeneize fue la no intervención judicial en el club, si finalmente no se establece una fecha próxima para las elecciones que enfrentará a la dupla Riquelme-Ameal (oficialismo) con el binomio de la oposición que conforman Ibarra y Mauricio Macri.

“Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes. No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha a nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar”, expresó de manera enfática el candidato a presidente e histórico número 10 de la institución.