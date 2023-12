El filoso dardo de Joao Félix hacia el Cholo Simeone en la previa del duelo de Barcelona y Atlético de Madrid

Las Declaraciones De Joao Félix Sobre Su Paso En Atlético De Madrid

El paso de Joao Félix por el Wanda Metropolitano no ha sido positivo. La figura portuguesa que permaneció en el Atlético de Madrid entre 2019 y 2022 nunca pudo adaptarse a las exigencias de Diego Simeone, quien optó por darle salida a la estrella lusitana. Tras un breve paso por el Chelsea, el atacante arribó al Barcelona, uno de los rivales directos por el título para el Colchonero. Y en vísperas de un nuevo cruce entre capitalinos y catalanes, una antigua interna se revivió por las picantes declaraciones de los protagonistas.

Te puede interesar: El dardo envenenado de Griezmann a Joao Félix: “Había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual se cansó...”

Con muy poco protagonismo en la última temporada con el conjunto del Cholo, Joao Félix se afianzó en el Blaugrana, donde mantiene un rol determinante en la ofensiva que planifica Xavi en cada compromiso. “Le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo bien. Ha empezado muy fuerte, creo que él podría haber hecho las cosas mejor con nosotros, pero no las ha hecho y eso al final en el club le ha pasado factura. Es un gran jugador, tuvo la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo, sé que es muy buen jugador. Luego hay que querer, intentar adaptarse y hacer muchas cosas que en su cabeza no estaba en su mejor momento o de la mejor manera y no pudo ser aquí”, disparó Saúl, el histórico volante del Colchonero.

Una postura similar tuvo Antoine Griezmann, goleador del elenco albirrojo y campeón del mundo en Rusia 2018. “Había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó. Ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo para buscar una salida”, aseguró el francés. Y agregó: “Al final, cuando llegas aquí, sabes más o menos cómo es el entrenador y el equipo. Así que, o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas”.

Te puede interesar: Joao Félix responde al recado de Griezmann: “No fue culpa sólo de uno… sino de varios”

Por si le faltara leña al fuego, el propio Simeone se refirió al jugador lusitano en la última rueda de prensa, previa al choque con el combinado catalán. “No hablo de los chicos que no están en nuestro equipo”, subrayó el DT ante la repregunta que invocó a la figura europea. Y luego completó: “Digo lo que pienso. El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, en una historia detrás. Eso es lo que cuenta más allá de un partido. Un buen partido lo puede hacer cualquiera”.

Finalmente, la respuesta del principal protagonista no tardó en llegar. “Hay cosas que podría hacer mejor. Tanto yo, como todos. Hay cosas que no han ido bien, no es culpa sólo de uno, es culpa de varios”, deslizó la figura del Culé. Y continuó: “Seguramente prefiero el estilo del Barcelona, como todos los jugadores. Si le preguntas a todos, también a los jugadores del Atlético de Madrid, seguramente preferirían jugar más tiempo en ataque. Si no responden eso, estarán mintiendo”.

Te puede interesar: Xavi defiende a Joao Félix: “Está marcando goles importantes y trabaja para el grupo, no tengo ninguna queja”

En sus argumentos, Joao Félix remarcó: “Por supuesto, todos los jugadores quiere atacar, tener el balón y marcar goles, reiteró para concluir sobre el estilo de su nuevo equipo”. Finalmente, reconoció que el partido contra su ex equipos será “muy especial”. “El Atlético fue mi casa durante los últimos cuatro años, así que por supuesto me fui con buenos momentos allí. Siempre es especial jugar contra mis antiguos compañeros. Será bueno verlos de nuevo”. El domingo se verán las caras. Y los fanáticos del morbo estarán atentos a las reacciones de los intérpretes.