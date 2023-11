Mario Pergolini habló sobre la suspensión de las elecciones de Boca Juniors y se refirió a los dichos de Juan Román Riquelme

Pergolini Contra Riquelme En Las Elecciones De Boca

Continúa la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones en Boca Juniors que definirán a la agrupación política que comandará al club por los próximos cuatro años. En la jornada de ayer, el candidato presidencial –y actual vice– Juan Román Riquelme brindó una conferencia de prensa posterior a la que había dado Andrés Ibarra, compañero de fórmula de Mauricio Macri. Ahora, quien tomó la palabra en medio de la incertidumbre por la suspensión de los comicios pactados para este domingo, fue Mario Pergolini, ex vicepresidente de la actual directiva y candidato a vocal de la oposición.

En diálogo con el programa radial de Jorge Lanata (Radio Mitre), Pergolini desmintió completamente que haya participado como testigo en alguna de las causas en las que están implicados algunos dirigentes del oficialismo: “Entre un montón de mentiras que se dijeron, está esa. Yo no declaré ni fui testigo de nada”. Sobre Riquelme, opinó: “Román tiene una ficción bien escrita y memorizada que repite todo el tiempo. Está armando una campaña de miedo y desconfianza, como si él fuera el único hincha de Boca válido”.

Y prosiguió: “Decir que vamos a vender el club... Debería leer más los estatutos porque es difícil vender el club. O que no se vaya a votar más. El hincha se siente afectado”.

En una entrevista con Jorge Rial, el candidato a presidente por parte del oficialismo había sido consultado por Pergolini y respondió: “Él estuvo con Ameal, conmigo no. Cuando me senté con Ameal le dije ‘yo arreglé con usted, yo con él no tengo nada que ver porque él es de la contra’. Yo lo sé de toda la vida, se lo dije así. Le dije ‘Ameal, yo lo acompaño a usted, voy a intentar ayudarle a que gane las elecciones, pero yo con él no tengo nada que ver’. Y el tiempo me dio la razón, así que eso me pone contento. El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo estoy medio loco, pero no miento. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso, espero que esté bien”.

Pergolini volvió a apuntarle a Juan Román Riquelme

“Yo también he sido encantado con eso de no poder separar al Riquelme de pantalones cortos con el Riquelme de pantalones largos. El de los cortos nos enamoró y es un orgullo para Boca. El de los largos se complica mucho. A los hinchas nos es muy difícil separar eso”, expresó Pergolini, quien renunció en marzo de 2021 a su cargo como vicepresidente primero de Jorge Amor Ameal por mantener serias diferencias sobre su rol en la comisión directiva con Riquelme.

Al mismo tiempo, lo responsabilizó de algunos puntos negativos de la actual gestión: “Preferimos echarle la culpa de nuestra realidad a un montón de gente antes que a Riquelme, cuando es realmente el responsable. Durante muchos años fue un hábil declarante. Hablaba una vez por año, se sentaba, agarraba el mate y nosotros decíamos mirá qué visión clara del fútbol y de la realidad, qué tranquilidad’. Mencionaba siempre a su madre, que lo sigue haciendo ahora. Pero ahora que es dirigente, a mucha gente le molesta. Piensa que no es el tipo que les gustaba o que no hizo lo que querían”.

Sobre los objetivos de la actual directiva, expresó: “¿Qué hizo esta gestión? Pintaron la cancha, bueno. Dijimos que íbamos a hacerla nueva. Arreglaron el pasto, sí, pero algo había que hacer en cuatro años”. Mientras que arremetió otra vez contra el ídolo: “Es difícil cuando le gente dice ‘yo estoy del lado Riquelme de la vida’. ¿Cuál es? Decir mentiras, decir que hizo cosas que no hizo, amenazar con que no se va a votar nunca más. Es una locura decir eso”.

A la espera de la conciliación a la que deberán asistir miembros del oficialismo y la oposición, todavía no se sabe si se llevarán a cabo los comicios este fin de semana. Pergolini concluyó: “Las elecciones hay que hacerlas. Si se puede este domingo, mejor. Pero no veo que se vaya a solucionar este entuerto. Ninguna de las partes va a dar la razón”.