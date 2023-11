Lapidarias críticas contra Mbappé en Francia: “Lo noto mediocre, su cuerpo ha cambiado”

Kylian Mbappé, en el ojo de la tormenta

El PSG no está atravesando su mejor temporada. Después de las salidas de Lionel Messi, Sergio Ramos y Neymar, entre otros jugadores, Kylian Mbappé ha pasado a ser el líder del vestuario en un equipo que comandado por Luis Enrique aún no ha conseguido dar la versión que sus fanáticos esperan. En este contexto, el martes estuvo al borde de poner en riesgo su clasificación a octavos de final de la Champions League, pero evitó el mal trago con un penal en tiempo adicionado ante Newcastle que no fue suficiente como para contener las críticas.

Uno de los grandes apuntados es justamente Kiki, autor del tanto de penal, a quien señalan por no estar en su mejor momento. Daniel Riolo, uno de los periodistas más influyentes de la cadena RMC atizó al delantero después del 1-1 en el Parque de los Príncipes: “Noto a un Mbappé mediocre. No le veo tan incisivo como antes. No le veo desbordar, y en el uno contra uno pasa cada vez menos. Tengo la impresión de que su cuerpo ha cambiado un poco. La parte superior de su cuerpo ha crecido mucho, no sé si lo has notado. No sé si lo has notado. Es como si hubiera engordado más los hombros y los músculos pectorales, y creo que eso le está ralentizando”.

En este sentido, agregó: “En los dos últimos partidos de la Champions, falló dos ocasiones importantes en Milán. Esta noche tampoco creo que esté muy fino. Salía a menudo y le pillaban, y cada vez que defendía le hacían falta. No me pareció extraordinario. Tiró el penalti, pero falló más en el partido”.

PSG marcha segundo en su zona, con 7 puntos por detrás del Borussia Dortmund, con 10, que es justamente su próximo rival. Detrás están Milan y Newcastle, ambos con 5, que buscarán ganar su choque en Inglaterra y esperar un traspié del elenco parisino.

En su editorial, Riolo repartió culpas y le dejó varios recados a Luis Enrique. Es que el periodista criticó el ingreso del delantero Bradley Barcola, de 21 años: “El principal responsable es Luis Enrique, porque se cree que un jugador capaz de jugar la Champions, cuando sólo había que abrir los ojos en la Liga para ver que es un corderito. Un corderito que no sabe ni salir del corral”.

Justamente, el joven futbolista fue también objetivo de sus críticas: “Estamos hablando de la Liga de Campeones, no de un partido de Ligue 1 contra el Clermont. No puede comportarse como lo hizo en la Champions. Tiene nivel de la Youth League. Se las arregla para crear ocasiones, está solo delante de la portería, ¡pero no puede marcar! Barcola se come cinco de ellas (grandes ocasiones), son más grandes que nosotros juntos”.

Lo cierto es que PSG, líder de la Ligue 1 apenas un punto por encima del Niza, sigue con vida en Champions y la próxima fecha, en caso de empatar ante Borussia Dortmund, se clasificará a la siguiente fase. Pero, si sufre una derrota, puede romperse su sueño de coronarse en Europa una vez más y esta vez mucho antes de lo imaginado.