Giro en la causa de Dani Alves: el cambio que solicitó la mujer que lo denunció por violación

Dani Alves aguarda en prisión el avance del proceso (AP)

La mujer que denunció a Dani Alves de violación solicitó revocar su inicial renuncia a la acción civil, según informó su representante legal Ester García. La información fue revelada por el sitio español La Vanguardia y esto responde a una apreciación de las consecuencias del delito más graves de lo previsto.

Según el portal, el pedido fue aceptado rápidamente por la magistrada titular del juzgado 15 de Barcelona, Concepción Cantón, quien lleva el caso. Este cambio podría buscar una compensación económica por los daños sufridos, luego de que la joven de 23 años confirmara la denuncia inicialmente formulada ante los Mossos d’Esquadra.

El escrito presentado por la abogada de la presunta víctima señala que al comienzo del proceso ella no era consciente de las consecuencias plenas del delito al principio del proceso, entre ellas, un diagnóstico de sintomatología ansioso-depresiva de moderada intensidad, que ha ocasionado un importante deterioro en su funcionamiento diario. La vía civil había sido descartada por la propia víctima durante una declaración judicial el 20 de enero, sin embargo, la última reforma de la ley del “solo sí es sí”, permite revocar esta renuncia antes de la presentación de los escritos de calificación. La denunciante incluso continúa sin desempeñar tareas en su trabajo y bajo tratamiento psicológico.

La retractación se produce en un contexto donde se han iniciado conversaciones para un posible acuerdo de conformidad entre las partes. Cristóbal Martell, quien fue abogado de Dani Alves, y Ester García, han mantenido reuniones, a petición de Martell y con conocimiento de la Fiscalía. La defensa del exfutbolista, ahora representada por Inés Guardiola tras un cambio de abogado, parece estar estancada ante las demandas de la acusación, que no acepta una sentencia inferior a los cuatro años de prisión. Mientras tanto, la Audiencia de Barcelona ha reservado unas semanas en febrero para celebrar el juicio, que ambas partes desearían evitar.

Es importante recordar que el ex futbolista brasileño fue acusado de violar a la joven en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre de 2022. Desde entonces, el caso ha tenido varias vueltas y ahora enfrenta la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial que, de no concretarse, podría llevar a un juicio que ninguna de las partes desea. Los términos de la negociación incluyeron inicialmente una condena con atenuante de reparación del daño y una cantidad económica por debajo de la solicitada por la acusación, propuestas que no llegaron a buen puerto.

Por su parte, la Fiscalía de Barcelona solicita 9 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros para Dani Alves por presunta agresión sexual.

El ex jugador de Barcelona enfrenta acusaciones de haber agredido sexualmente a una mujer en la zona VIP de la discoteca. Los hechos se relatan detalladamente en el auto de procesamiento emitido por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona. La denunciante, que no reconoció a Alves inicialmente, alega que este la manoseó y posteriormente la obligó a entrar a un baño donde habría ocurrido la agresión.

Según el relato de la presunta víctima, el brasileño la invitó a la mesa donde estaba con un amigo, mintiendo sobre su ocupación. Más tarde, mientras bailaban, Alves habría realizado tocamientos inapropiados, llevando la situación al baño del VIP, donde presuntamente cometió la agresión. La mujer declaró que Alves la forzó a permanecer en el lugar hasta que él decidiera salir y no volvió a dirigirle la palabra.

Los detalles del proceso penal se irán conociendo a medida que avance el caso, incluyendo la posible asignación de fechas para las sesiones del juicio.