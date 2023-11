El gol del Cholito Simeone para el Napoli ante el Real Madrid que reflotó la emotiva historia de su tatuaje de la Champions League

La jornada de este miércoles en la UEFA Champions League tuvo a Real Madrid y Napoli como el encuentro destacado del día. Esas promesas depositadas en el Estadio Santiago Bernabéu no defraudaron con un partido que tuvo dos goles en los primeros 10 minutos, entre ellas la acción anotada por un delantero argentino en el amanecer del duelo.

El elenco italiano, obligado a ganar para asegurar la clasificación a octavos de final, rompió el cero a los 8‘ con un centro punzante de Khvicha Kvaratskhelia bajado por Giovanni Di Lorenzo y, en el segundo palo, apareció Giovanni Simeone para empujar la pelota a la red. El arquero Andriy Lunin tuvo una tapada a puro reflejo, pero su manotazo tuvo lugar cuando la pelota ya había cruzado la línea de gol.

La alegría del Cholito se esfumó en cuestión de segundos porque en la jugada posterior al saque del medio llegó el empate de Rodrygo con un buen remate en la apertura del área. De igual forma, el primer tanto de su carrera contra la Casa Blanca tiene un gusto especial por varias razones, como la actualidad de su padre, Diego Simeone, en el cargo de entrenador del Atlético Madrid, clásico rival del Merengue en la capital española. Solo permaneció en la cancha 45 minutos porque fue reemplazado por Victor Osimhen en el entretiempo.

El atacante de 28 años cortó una racha de 399 días sin goles en la Champions League después de que haya convertido por última vez el 26 de octubre de 2022. En aquella ocasión, había anotado dos tantos en la goleada 3-0 al Rangers. En su trayectoria acumula cinco festejos en 12 encuentros de esta competición. Por otro lado, lleva dos tantos en 16 partidos de la actual temporada, luego de haber inaugurado su cuenta personal en el triunfo ante Udinese por la fecha 6 de la Serie A.

* Así fue el primer gol del Cholito Simeone por Champions League

Giovanni Simeone experimentó un salto en su carrera desde su llegada en 2022 al último campeón de Italia, donde acumula 11 goles y 1 asistencia en 49 partidos. Aunque, más allá de su momento individual, ese arribo a Nápoles le permitió hacer realidad su sueño vinculado a poder disputar la Liga de Campeones, cuya historia volvió a tomar trascendencia con su actuación goleadora en España.

Tiempo atrás, el jugador contó cuál fue el primer tatuaje que se realizó y su elección sorprendió a más de una persona: “Tenía 13 años cuando me lo hice. En realidad, no te puedes tatuar antes de los 18 años, pero era un gran fanático de la Champions League. Entonces me hice el logo a esa edad”. En distintas imágenes, se observa ese diseño en su muñeca izquierda. Una relación que estaba predestinada a suceder. Así fue como en su debut convirtió uno de los goles del triunfo 4-1 ante Liverpool en septiembre de 2022.

La remontada lograda por Jude Bellingham a los 22 minutos de partido para el Real Madrid modificó la balanza de un compromiso clave en la pelea por el primer lugar del Grupo C. En el segundo tiempo, André Zambo Anguissa marcó el 2-2, pero sobre el final del partido el argentino Nico Paz encaminó el triunfo con un zapatazo a distancia y ya en tiempo de descuento Joselu puso el 4-2 final. De esta manera, Real Madrid comandaba la zona con 15 unidades, seguido por el elenco napolitano con 7 puntos. Braga ocupa la tercera colocación (4) y Union Berlin está último (2).