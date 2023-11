Las confesiones de Franco Colapinto luego de brillar en la prueba en la Fórmula 1: “Me divertí arriba del coche”

Mirada concentrada antes de salir a pista (@WilliamsRacing)

Son las 20.30 en Abu Dhabi y del otro lado del teléfono se escuchan platos y cubiertos. También de alguien distendido y exultante como Franco Colapinto, que cena mediante terminó el “día más feliz de su vida”, como definió a la jornada en la que pudo probar un Williams FW 45 de Fórmula 1. Se advierte a alguien que desborda de felicidad y que disfrutó lo que vivió más allá de la experiencia que lo marcará toda su vida y de su buen rendimiento que sorprendió a todos y terminó en el top diez en la tanda matutina del ensayo de post temporada.

Franco arrancó este 28 de noviembre con una sonrisa. Lejos de mostrarse con tensión o preocupado, en todo momento transmitió que se divirtió en el circuito de Yas Marina. Eso fue determinante para poder soltarse y disfrutar para poder exprimir al máximo su primera experiencia sobre un auto de F1. Esa actitud de paladearlo en lugar de sufrir las tensiones fue clave.

“Sonreí todo el tiempo porque no lo viví como una presión, sino como el día que estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Quise disfrutarlo y me divertí arriba del coche. Creo que eso también me ayudó para ir mejorando mis tiempos”, le revela a Infobae.

La sonrisa de Colapinto fue una constante en la jornada, antes, durante y después de la prueba (@WilliamsRacing)

“No tuve un pedido de tiempos del equipo y de todas formas quise soltarme”, confiesa sobre el manejo interno, aunque al pedido de que se limite a ganar experiencia le agregó su cuota de talento para redondear una tanta en la que llegó a ser octavo en medio de pilotos titulares actuales de la Máxima.

“Fue algo único, imposible poder explicar con palabras”, admite sobre el primer momento que vivió arriba del auto. “Me sentí muy cómodo y a medida que fueron corriendo las vueltas me sentí cada vez mejor y eso me permitió mejorar el feeling con el coche”, subraya.

“Pensé que me iba a complicar con los botones del volante, pero le agarré la mano pronto. Me pude adaptar rápido al auto por todas las horas que hice en el simulador”, afirma. “Me fui soltando y eso me permitió tener más conexión con el coche y como los neumáticos tomaron temperatura pude ir mejorando los tiempos también porque la pista tuvo más grip (adherencia)”.

En innumerable cantidad de veces soñó verse arriba de un coche de F1 y ese día llegó. Sostiene que “arriba del coche no tomaba consciencia de lo que estaba viviendo y pienso que eso me ayudó a no sentir que la tanda era algo para sufrir, todo lo contrario”.

En acción sobre el Williams FW 45 (James Gasperotti / Prensa Colapinto)

Sobre sus sensaciones respecto del monoplaza de F1, sentencia que “el auto es brutal. Es mucho más de lo que esperaba, pero el simulador de F1 de Williams es tan real que me permitió llegar muy bien entrenado. Eso me facilitó poder adaptarme rápido”.

Franco debió domar los 1.000 caballos de potencia de la tecnología híbrida del monoplaza con un motor a combustión y otro eléctrico. “Me impactó el frenaje y la fuerza 6 g que tuvo el auto. Es sorprendente el desarrollo de frenos que tienen estos autos, cómo te permiten frenar más tarde. También su aceleración es muy fuerte. Fue una experiencia que nunca me voy a olvidar”, resalta.

También revela que no sintió dolores en la zona de la clavícula izquierda que se operó hace dos meses: “Me sentí muy bien físicamente, pensé que me iba a cansar más. Lo de la operación de la clavícula casi ni me molesta. Estoy muy bien”.

El emotivo abrazo de Franco a su padre Aníbal (@WilliamsRacing)

Respecto de la reacción de Williams con su labor indica que “el equipo es súper profesional y cada vez que tuve detenerme en los boxes para que atendieran el auto lo hicieron súper bien. Laburan de manera impecable y el coche nunca presentó un problema”.

En la intimidad cuenta que “prendí el celular y estaba detonado. Tengo millones de mensajes y espero poder responder a todos”. Es que el chico de 20 años oriundo de Pilar y que vive en Europa desde hace cinco años, se convirtió en un ídolo de los jóvenes.

Franco formó parte del Rookie Test de la F1 en una jornada en la que los equipos suelen poner a varios de sus integrantes de las academias y programas de desarrollo de pilotos. En su bautismo absoluto fue de menor a mayor y en su sesión, que fue la matutina, completó el top diez.

Su mejor crono fue de 1m26s.832 y en la tanda matutina terminó décimo. Ese tiempo lo hubiese dejado 13º en la primera práctica libre del viernes en el GP de Abu Dhabi. Finalmente cosechó los 300 kilómetros requeridos para poder sacar la Superlicencia y en cada salida a pista cumplió. Dio más de 65 vueltas, unos 350 kilómetros.

El saludo de Franco Colapinto a los integrantes del equipo Williams luego de su gran estreno en la Fórmula 1 (@fmcgough)

El propio equipo inglés difundió luego en sus redes sociales una foto que fue viral del abrazo entre Franco y su papá, Aníbal. “El abrazo con mi viejo fue lo más fuerte porque esto es algo que venimos buscando toda la vida. Él sabe muy bien todo el sacrificio y lo que pasamos para poder llegar acá”, confía. Pero, ¿dónde pone esta prueba en su vida? Fue tajante y respondió que “fue el día más importante de mi vida”.

En esta madrugada el pueblo fierrero argentino no durmió, se generó una fiebre detrás su presencia en la Máxima que otra vez fue viral. Franco reconoce que “fue una mezcla de sensaciones y emociones. Esperé toda mi vida por este momento y pude conseguirlo”. Cabe recordar que entre el miércoles y el viernes formará parte de las pruebas de post temporada de la Fórmula 2 con un Dallara del MP Motorsport, el mismo equipo con el que corrió su segunda temporada completa en la Fórmula 3.

Insiste en que no cae aún en lo vivido, pero antes de que se termine el llamado avisa que “hoy a la noche trataré de entender lo que viví”. Es que fue una experiencia única. Poder hacer realidad el sueño de pibe y subirse a un Fórmula 1 es algo que amerita al goce y con esa filosofía se tomó el haber girado por primera vez un auto de la Máxima, que fue tocar el cielo con las manos y eso no pasa todos los días.