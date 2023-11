La importante noticia que recibió River Plate por la ausencia de Boca Juniors en la edición 2024 de la Copa Libertadores

El festejo de Salomón Rondón en La Bombonera en el último Superclásico (EFE)

Los hinchas de River Plate tienen una alegría más allá de las bromas que se generaron por el no ingreso de Boca Juniors a la Copa Libertadores 2024. Es que la ausencia de su clásico rival en el principal torneo de Sudamérica también representó una gran noticia que es la clasificación el Mundial de Clubes de 2025. De esta forma, el elenco de Núñez volverá a jugar el torneo ecuménico y lo hará con el nuevo formato de 32 equipos de seis confederaciones que se estrenará en el torneo que se llevará a cabo en los Estados Unidos.

Te puede interesar: La sutil bandera con la que los hinchas de River se burlaron de la final de Libertadores que perdió Boca

¿Por qué se dio esta posibilidad? Es que el Millonario es el líder actual del ranking anual de la Conmebol con 9.660,4 puntos, y es escoltado por Palmeiras (9.095,6) y Flamengo (8.603,7), que ya lograron su pase al Mundial de Clubes porque consiguieron la Copa Libertadores en las ediciones que permiten al ganador acceder a un boleto. El cuarto es Boca Boca Juniors (7.695), que no formará parte de ese certamen a celebrarse en Norteamérica.

Los seis lugares que tendrá la Conmebol son: los campeones de la Copa Libertadores 2021, 2022, 2023 y 2024, que accederán sin escalas. Ellos son Palmeiras (2021), Flamengo (2022) y Fluminense (2023). Mientras que las otras dos plazas que faltan serán para los dos clubes que mejor posición tengan en el ranking de la Conmebol. Aunque hay un reparo que impide la presencia de dos equipos de un mismo país, salvo que ganen la Libertadores.

Te puede interesar: Las vías que le quedan a Boca para clasificarse a la Libertadores 2024 tras caer en la Copa Argentina

Al no competir en la próxima Libertadores, Boca Juniors ya no podrá ingresar en el Mundial de Clubes y de esta forma River Plate está virtualmente clasificado al certamen ecuménico y de momento es el único equipo no brasileño entre los clasificados.

Nicolás De La Cruz ante el Kashima Antlers en el partido por el tercer puesto de 2018 (REUTERS/Suhaib Salem)

Sin perjuicio de lo que ocurra en 2024 con su nueva presencia en la Copa Libertadores, River Plate se está asegurando su pase al Mundial de Clubes y será su retorno luego de su participación en 2018, cuando perdió por penales en la semifinal ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Luego de un empate 2-2, el elenco asiático se impuso 5-4 en la definición desde los doce pasos.

Te puede interesar: Boca no jugará la Libertadores 2024 y estallaron los memes: las burlas de los fanáticos de River Plate y de San Lorenzo

En ese certamen disputado en Emiratos Árabes Unidos, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo tuvo el consuelo de golear 4-0 al Kashima Antlers de Japón en el encuentro por el tercer puesto. Fue la segunda presencia de River Plate en un Mundial de Clubes luego de 2015, cuando llegó a la final en Japón, pero cayó 3-0 ante el Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar y compañía.

Por ahora, los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025 son: Al-Hilal (Arabia Saudita), Al Ahly (Egipto), Wydad Casablanca (Marruecos), Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (España), Urawa Red Diamonds (Japón), Club León (México), Manchester City (Inglaterra), Fluminense (Brasil) y River Plate (Argentina).

Esta nueva versión del Mundial de Clubes se disputará en los Estados Unidos en 2025 y genera expectativa por su formato que será el estilo de las Copas del Mundo a nivel selecciones. Los mejores elencos estarán presentes y entre ellos River Plate ya sacó su boleto.