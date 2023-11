Un argentino fue elegido mejor jugador de la MLS en la temporada que marcó el desembarco de Messi

Luciano Acosta fue elegido MVP de la temporada de la MLS

El argentino Luciano Acosta, figura del Cincinnati, ganó el premio MVP Landon Donovan al mejor jugador de la temporada de la Major League Soccer (MLS), tras un año en el que lideró a su equipo hacia el Supporters’ Shield (mejor equipo de la etapa regular), lo que significó el primer título en la historia del club. El atacante albiceleste marcó 17 goles y dio 14 asistencias en la fase regular y convirtió a la franquicia de Ohio en uno de los candidatos a la gloria en los Playoffs, en los que disputará el sábado las semifinales a partido único contra el Columbus Crew.

El bonaerense, formado en Boca Juniors, fue elegido con el 60.37 % de los votos, por delante del gabonés Denis Bouanga (14.97 %) y el reciente campeón del mundo en Qatar Thiago Almada (6.46 %).

Luciano Acosta se transformó en el noveno jugador sudamericano en ganar el MVP y el primero desde 2018, cuando se lo llevó el venezolano Josef Martínez, actual compañero de Lionel Messi en Inter Miami. Cabe señalar que los otros argentinos que han sido reconocidos con ese galardón fueron Diego Valeri (con Portland Timbers en 2015), Guillermo Barros Schelotto (con Columbus Crew en 2008) y Christian Gómez (con DC United en 2006). De este modo, Argentina es ahora el país que más ganadores de MVP de la MLS ha tenido, después de Estados Unidos, con ocho.

La emoción de Luciano Acosta cuando se enteró que fue elegido MVP de la MLS

Con su gran rendimiento, el ex jugador del Xeneize ayudó al Cincinnati a clasificarse para la Champions League de la Concacaf y las imágenes se viralizaron cuando su familia le dio la noticia relacionada al premio individual que recibió de la competición del norte. “Lo primero que pienso son los objetivos grupales. Todo esto es gracias a mis compañeros del equipo”, dijo el volante ofensivo en una entrevista publicada recientemente por la organización del certamen. Y agregó: “No sé si me lo propuse al principio del año ser el goleador del equipo. No estaba en mi cabeza, porque soy más de brindar asistencias. Hoy tengo un rol más de goleador, de estar cerca del área y hacer goles. Es también parte del fútbol, cuando otros no están le toca a uno, o cuando uno no está, le toca a otro”, recordó. Y agregó: “Estamos logrando cosas y lo individual es un fruto de lo grupal. Creo que estamos haciendo un gran trabajo como equipo y lo estamos haciendo notar”.

La MLS entrega el premio al MVP de la temporada desde 1996 y lo determina con los votos de jugadores, cuerpos técnicos de los clubes y un grupo reducido de medios de comunicaciones. Desde su llegada al Cincinnati (en 2021), Acosta es el segundo jugador con más asistencias en la liga (43), detrás del uruguayo Nicolás Lodeiro, de los Seattle Sounders, con 80.

Este año, el argentino ganó además el premio al mejor gol de la temporada, por su tanto maradoniano interpretado contra Charlotte el 23 de septiembre, cuando recibió la pelota en la mitad de la cancha, se liberó del francés Adilson Malanda con un caño y no paró hasta lastimar a la defensa rival. Tras gambetear a dos rivales más, entró en el área y superó al arquero con un derechazo que se clavó en el ángulo.

Mejor gol de Luciano Acosta en la temporada de la MLS

En Cincinnati, el argentino comparte el vestuario con su compatriota Álvaro Barreal y con latinos como los colombianos Yerson Mosquera, Júnior Moreno y Santiago Arias o el ecuatoriano Marco Angulo. “Dentro de la cancha tenemos una química que logramos muchas cosas. Barreal es un gran jugador que siempre nos ayuda bastante, tanto a la hora de defender como a atacar”, analizó. “Afuera, cada uno tiene su vida, yo tengo mis hijos que tengo que hacer cosas con ellos, él no tiene hijos y tratamos también de juntarnos a hacer cosas con todo el grupo de los latinos, porque si bien tenemos diferentes culturas, son muy similares. Tratamos de disfrutar y de pasarla bien el día a día, adentro y fuera del vestuario. Ya sea en alguna casa, saliendo a comer, a haciendo unos asados nos divertimos bastante”, completó.