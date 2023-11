9 frases de Demichelis tras el empate de River Plate: los cambios en el lateral derecho y su mensaje sobre el Diablito Echeverri

River Plate terminó segundo en la Zona A y jugará los cuartos de final de la Copa de la Liga

River Plate cerró este domingo con un empate sin goles ante Instituto su participación en la fase de grupos de la Copa de la Liga, certamen que lo tiene en octavos y cuyo rival se conocerá el lunes, cuando se defina la Zona B. En este contexto, el entrenador Martín Demichelis no ocultó sus molestias por no haber podido mostrar el mejor nivel este domingo, pero a la vez dio esperanza a los hinchas de que su equipo mejorará para los Playoffs.

Una de las consultas de los periodistas fue vinculada a los constantes cambios en el lateral derecho, posición que a lo largo del último semestre han ocupado varios futbolistas. Pero, el técnico aseguró que esto no se debe a un inconformismo de su parte sino a otras cuestiones. “Voy rotando porque Santi Simón llegó de Japón (de la gira con el Sub 23), casi ni durmió estos días, al igual que Pablo Solari. Entonces arrancó (Milton) Casco ahí, entrenó dos semanas con nosotros y Enzo Díaz también. Tuve la posibilidad en estos meses de además de ser competitivos, porque hemos llegado hasta la ultima jornada con la posibilidad de ser primeros del grupo, de darle posibilidades a chicos para que estén. Pero no es que estoy descontento. Milton es un soldado que sé que lo puede hacer por izquierda, derecha, más abierto, mas adentro. La gente lo sabe, es un jugador de jerarquía. Lo puedo usar de cualquier modo. A Santi (Simón) volvió a jugar en la selección sub 23, que no es poca cosa, de lateral derecho, y creo que lo hizo muy bien. Para ustedes no estaré contento, pero yo estoy muy contento con mis jugadores”.

Además, protagonizó un ida y vuelta con un periodista que le enumeró algunos supuestos ensayos que había probado por ese sector en la semana. Pero Demichelis lo corrigió al escuchar que había probado a Paulo Díaz: “No, mentira, Paulo Díaz había llegado y no había entrenado, Paulo Díaz se entrenó ayer por primera vez, entonces no informes mal”. Al ser insistido sobre por qué no se define por un jugador para ese puesto, espetó: “Para vos no me estará cerrando ninguno”.

otro de los puntos salientes de la conferencia estuvo relacionado a Claudio Echeverri, joya de las inferiores de River Plate y figura de Argentina en el Mundial sub 17 que esta semana le anotó tres goles a Brasil. Ante la consulta sobre porqué no ha sumado muchos minutos en el Millonario, el técnico fue claro: “Cuando llegué a River, sabía que Echeverri era un diamante en bruto. Prácticamente hasta marzo o abril no lo vi porque de lunes a jueves entrenaba en el predio de Ezeiza para el Sudamericano (con la selección argentina). Después empezó a entrenar con nosotros. Nadie duda del talento técnico que tiene Claudio y de la inteligencia para resolver diferentes circunstancias. Le costó muchísimo la primera etapa desde lo físico con nosotros, no es lo mismo jugar con chicos de 17 años a la Reserva y muchísimo menos de la Reserva a entrenarse con Primera”.

En este sentido, agregó: “A mí me alegra muchísimo por él, los chicos son chicos y hay que acompañarlos en el proceso de evolución. No es por comparación, pero para citar un ejemplo, Julián Álvarez debutó a los 18 años en 2018 y fue titular en 2021, y ahí esta, campeón del mundo y ganó todo”. Además, dejó un mensaje claro con respecto al futuro del Diablito: “A Echeverri lo vamos a disfrutar, no tengan dudas, está predestinado a jugar en River y lo vamos a acompañar sin ninguna duda. Ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque se tiene que poner a competir”.

Otras definiciones de Martín Demichelis

“Como entrenador de River, ex jugador e hincha, sé que el hincha se fue molesto hoy, que no se conforma solo con la clasificación. No estamos festejando nada en el vestuario porque el principal objetivo de hoy era jugar bien, ganar y por ultimo lograr la clasificación”.

“Nos está costando mucho romper las defensas en bloque bajo en los últimos partidos, como nos hizo Huracán en el Monumental y hoy Instituto en la mayoría del tiempo. Volvimos a ser los poseedores de la pelota la mayor cantidad de tiempo, 70-30 algo así, lo cual no garantiza ganar. Hemos gravitado poco, a veces la palabra eficacia o contundencia ayuda mucho, no hace falta crear tanto para ganar. Nos faltó lastimar mas, pero les prometo que vamos a seguir esforzándonos al máximo para corregir porque en definitiva el futbol es una sumatoria de detalles.

“Fuimos los mejores del plano doméstico a lo largo del año, el que más goles hizo, incluso en esta fase de grupos, y ahora estamos en una etapa en donde nos está costando hacer goles”.

“Es mas fácil replegar, pegar y que pase el tiempo y esperar para ver cuándo atacar. Nosotros no somos eso. Los rivales nos esperan hasta ese momento de imprecisión y desgaste, ellos intentan aprovechar esas pocas situaciones”.

“La responsabilidad de que el equipo no esté pasando el mejor de los momentos es mía”.