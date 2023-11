Escándalo en República Checa: desafectaron a tres figuras de la selección por una actitud “inaceptable”

La selección de República Checa sufrió un escándalo en medio de clasificación a la próxima Eurocopa. Los jugadores separados son Vladimir Coufal y Jan Kuchta, los dos primeros abajo a la izquierda, y Jan Kuchta, de arriba, el segundo desde la derecha (@ceskarepre_cz)

Un conflicto estalló en la selección de fútbol de República Checa, que busca clasificarse para la Eurocopa de 2024 que se jugará en Alemania. Tres de sus figuras fueron desafectadas por haberse escapado de la concentración para ir a una discoteca. La información llegó al seno del combinado nacional y sus directivos tomaron la terminante decisión.

“Los jugadores de la selección nacional violaron fundamentalmente las normas internas de la selección el sábado por la noche. Jakub Brabec, Vladimír Coufal y Jan Kuchta abandonaron la concentración de la selección con efecto inmediato por decisión de la dirección de la selección”, reza el comunicado de prensa publicado en la página de la federación checa.

El equipo marcha segundo en el Grupo E con 12 unidades, a dos del líder Albania. Este viernes los checos lograron un empate clave 1-1 de visitante contra su inmediato perseguidor, Polonia (11 puntos), y un triunfo ante Moldavia este lunes los dejará en el próximo torneo continental.

El comunicado de la selección de República Checa (@ceskarepre_cz)

“Para mí fue una gran decepción cuando me enteré. No había nada más que hacer. Los jugadores se disculparon y abandonaron la concentración. Creo que esto no afectará nuestra preparación para un partido importante”, dijo el entrenador Jaroslav Silhavy en la conferencia de prensa de este domingo.

“Todos lo lamentamos. Yo como capitán, mucho, pero creo que los tres jugadores en particular también lo lamentan. Los tres siempre han sido jugadores importantes en el equipo y ahora los extrañaremos. El castigo más grande para ellos es porque sin duda querían contribuir al progreso. Como capitán, también les dije algo al respecto, pero eso quedará entre nosotros”, añadió Tomas Soucek, quien junto a Silhavy y el director del equipo Tomas Pesir, abordaron la requisitoria de los medios locales.

“La situación resultante es inaceptable a nivel de representación. Más aún porque ocurrió antes del partido decisivo para el pase a la Eurocopa. Consultamos juntos la decisión del entrenador y del entrenador, fue unánime y yo la apoyé. El equipo todavía tiene que dar el último paso el lunes para avanzar”, agregó Soucek

Jan Kuchta, uno de los jugadores implicados (REUTERS/Kacper Pempel)

“Por supuesto, es una complicación para nosotros, no nos vamos a mentir. Los muchachos deberían haber estado listos para el partido y jugar. Pero creo que tenemos suficientes jugadores de calidad para reemplazarlos. Creo que la alineación que tenemos. Nos hemos preparado para lograr nuestros objetivos comunes. Queremos avanzar a la Eurocopa pase lo que pase”, sostuvo el director técnico.

“Por supuesto, un empate sería suficiente para nosotros, pero no se puede jugar por el empate. Claramente queremos estar activos, marcar goles y decidir el partido. Aunque sabemos que el rival merece respeto, también perdió sólo un partido y obtuve buenos resultados”, dijo Silhavy sobre el duelo de este lunes.

Aunque, pese a lo ocurrido en el ámbito interno, Soucek es optimista para lograr la victoria: “Creemos que un estadio lleno nos impulsará a lograr el objetivo. Creemos que retribuiremos a todos los aficionados ganando. No miramos atrás y pensamos que un empate nos basta. Creo que hay muchos futbolistas de calidad y lograremos terminar con éxito”.