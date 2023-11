La lista de jugadores de Boca Juniors que se irían a fin de año: contratos que se vencen, posibles ventas y un histórico que definirá su futuro

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol empiezan a diseñar el nuevo plantel pensando en 2024 (Crédito: Foto Baires)

A la espera de lo que sucederá en las elecciones el próximo sábado 2 de diciembre, el Consejo de Fútbol de Boca no solamente tomó la importante decisión de ratificar el interinato de Mariano Herrón como conductor del plantel profesional hasta fin de año, sino que además empezará a delinear lo que será el grupo de trabajo de cara al 2024. Sin tener confirmada la participación en la Libertadores y con la definición de la Copa Argentina pendiente, Juan Román Riquelme apuesta a ganador en los comicios y se enfoca en lo que vendrá.

Como anticipó Infobae hace varios meses, Boca Juniors le compró el pase a Miguel Merentiel, que llegó a préstamo proveniente del Palmeiras y se ganó el corazón de los hinchas xeneizes durante su estadía en La Ribera. Por el uruguayo desembolsaron más de 2 millones de dólares correspondientes a su opción de compra y firmará por tres años. en los últimos cotejos volvió a dar la nota: le convirtió un tanto a San Lorenzo en el empate 1-1 de visitante y a Newell’s en la victoria del domingo pasado.

Pero al margen de esa operación cerrada, otros nombres seguramente sean declarados prescindibles y atraviesen la puerta de salida en diciembre próximo. Son tres los futbolistas a los que se les vence el contrato a fines del mes que viene: Javier García, Facundo Roncaglia, y Diego González (cumplirán 37, 37 y 36 años entre enero y febrero, respectivamente). El caso del arquero es el único que se revisaría y tiene chances de extenderlo. Por cuestiones físicas naturales, ya que los guardametas suelen acabar sus carreras más tarde que los jugadores de campo (por caso, Sergio Romero también cumplirá 37 años en febrero), Javi lleva una ventaja sobre los otros dos y su ascendencia en el plantel es muy ponderada por el Consejo. Para competir a la par de Chiquito y la promesa Leandro Brey, es probable que anuncien su extensión de vínculo en las semanas siguientes. Tanto el del defensor como el Pulpo serían ciclos cumplidos.

A Facundo Roncaglia, el Pulpo González y Javier García se les termina el contrato en diciembre: renovaría solo el arquero

Uno de los futbolistas que quedó marcado después de la final de Copa Libertadores contra Fluminense en Río de Janeiro fue Frank Fabra. El colombiano reincidió en una expulsión en instancia decisiva y parece haber colmado la paciencia de muchos fanáticos boquenses. No fue de la partida ante San Lorenzo y Newell’s y se perdería lo que resta del 2023 por una lesión: el departamento médico informó que padece una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Hace una semana, Riquelme respaldó a Fabra en conferencia de prensa: “Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento. Bajó de su auto con una gorra y siguió llorando. Él hizo mucho por llegar a la final. Él fue el mejor jugador contra Racing y contra Palmeiras. Yo no miro el fútbol como la prensa. Fabra fue un jugador clave en estos cuatro años. Es un fuera de serie”. Quien se alineó a estos comentarios fue Jorge Bermúdez, quien declaró: “El que más dolor siente es él mismo. Es difícil afrontarlo, pero es un hombre maduro, es un hombre bueno, es un muchacho muy profesional que todo el Mundo Boca quiere y estima. Además de eso, es un tremendo jugador de fútbol, un tremendísimo jugador de fútbol”.

Sin embargo, el Patrón también abrió una puerta ante la posibilidad de que el lateral izquierdo de 32 años busque cambiar de aire en el próximo mercado: “Esperamos que quiera seguir adelante, que quiera seguir luchando porque llegar a una final de Libertadores es un premio. Por más que mucha gente diga ‘no, es un fracasado’. No, no, no. Llegar a la final de Libertadores no es de fracasado... ¿Entonces, cuántos fracasados hay en el fútbol? Es un honor, un orgullo, gana uno solo. Frank tiene que continuar con esa lucha para ganarla porque el club cree en él y ojalá él también quiera hacerlo”. La frase “esperamos que quiera seguir adelante” no fue más que un pase a su compatriota, quien seguramente tendrá que definir por su cuenta si pretende continuar en La Ribera para cumplir su contrato (válido hasta fines de 2025) recordando que arribó a Boca en 2016.

Valentín Barco, otro de los que se marchará de Boca en diciembre (REUTERS/Ricardo Moraes)

Valentín Barco es otro de los nombres con los que no contará el futuro entrenador de Boca. El Colo, que hizo fuerza para quedarse a pelear por levantar la Libertadores cuando en el mercado de mitad de año varios gigantes del Viejo Continente quisieron hacer uso de su cláusula de rescisión (10 millones de dólares), ya le avisó a su entorno que partirá hacia Europa al finalizar el año calendario. La joya de la cantera azul y oro cumplirá el sueño europeo con la promesa de volver algún día a intentar a alzar otra Copa. Contra Newell’s pidió el cambio por una molestia y sintió el afecto del público por última vez en la Bombonera.

¿Y si se registran una o dos ventas más? Cristian Medina y Ezequiel Fernández son los dos nombres apuntados por varios clubes del exterior.

El Negro fue uno de los jugadores más destacados del año y renovó su vínculo en Boca hasta fines de 2027 (su cláusula, trascendió extraoficialmente, asciende a 15 millones de dólares). En mercados anteriores se lo vinculó al Villarreal de España, PSV Eindhoven de Países Bajos y Zenit de Rusia. Desde su entorno ventilaron que habría incluso interesados en quedarse con sus servicios de mayor renombre que los equipos mencionados.

Equi, que se ganó la titularidad en el mediocampo tras la partida de Alan Varela al Porto, podría seguirle los pasos a su ex compañero e incluso ser rival directo. Hace algunas semanas, el medio A Bola informó sobre el supuesto interés del Benfica de Nicolás Otamendi y Ángel Di María por el mediocampista ambidiestro que hasta hace poco estuvo cedido en Tigre. El número 21, que se recupera de una lesión grado I en el sóleo izquierdo producida en la final ante Fluminense, tiene contrato en la Ribera hasta 2025 y una cláusula que asciende a 10 millones de dólares.

Cristian Medina y Equi Fernández, lo apuntados en Boca para ser fichados desde el exterior

Hay otros dos futbolistas que por la escasa cantidad de minutos de la que dispusieron en los últimos partidos oficiales pueden llegar a ser declarados prescindibles en el próximo mercado. Estos son los casos de Marcelo Weigandt y Juan Ramírez.

El Chelo, que tuvo algunas buenas performances en lo que va del año (convirtió dos goles por Copa Libertadores, ante Colo Colo y Monagas) y además contó con mucha continuidad hasta este último tramo, parece estar un tanto relegado detrás de las figuras de Luis Advíncula y Lucas Blondel, quien llegó como refuerzo en julio pasado. De los últimos nueve cotejos oficiales, Weigandt apenas disputó un partido: la caída 2-1 ante Racing en Avellaneda por la Copa de la Liga, donde tuvo una destacada actuación.

Ramírez, muy criticado por la mayoría de los hinchas, apenas completó 90 minutos en tres cotejos disputados de los últimos 16 (30′ ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el primer tiempo del Superclásico ante River y un cuarto de hora contra Estudiantes de La Plata). La que tuvo contra el Pincha fue su última aparición en los últimos nueve encuentros de Boca.