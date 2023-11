El Patrón Bermúdez habló por primera vez tras la final de Boca contra Fluminense y defendió a Fabra luego de su expulsión

Patron Bermudez habla de Frank Fabra

Boca estaba abajo en el primer tiempo extra, pero todavía mantenía esperanzas de empatar y al menos llevar la final de la Copa Libertadores contra Fluminense a la tanda de penales. Sin embargo, un acto de indisciplina de Frank Fabra achicó la chance de conseguir la ansiada igualdad que no llegó. El lateral colombiano le acertó un cachetazo a Nino mientras se discutía por una supuesta mano en el área del Flu y, el árbitro Wilmar Roldán, lo expulsó a instancias del VAR.

Luego de que Juan Román Riquelme respaldara públicamente a Fabra en conferencia de prensa y revelara que el lunes pasado llegó al entrenamiento llorando por lo acontecido en Río de Janeiro, el que rompió el silencio es Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol xeneize: “Mi mirada sobre Fabra es la de un hombre de fútbol. Primero es una lástima que lo hayan expulsado, es una lástima lo que le paso. El que más dolor siente es él mismo. El error, la falta y la situación al que más le duele es a él mismo. Y es difícil afrontarlo, pero es un hombre maduro, es un hombre bueno, es un muchacho muy profesional que todo el Mundo Boca quiere y estima. Además de eso, es un tremendo jugador de fútbol, un tremendísimo jugador de fútbol”.

Eso no fue todo, porque la plática del Patrón en ESPN Colombia continuó: “Sé que hay impaciencia, intranquilidad, pero él no puede perder la fe en lo que hace y en la institución se tiene muy claro lo que es Frank Fabra. Marcelo tiene 35 años, ganó todo en Europa y acaba de ganar su primera Libertadores. Felipe Melo cumplió 40. Y Frank es un símbolo de Boca, más allá de que lógicamente tenga sus aspiraciones, nosotros en el Mundo Boca siempre se le respeta, admira y, como él, hoy agachamos un poco la cabeza y se aguantan esas críticas y todos los comentarios que no se pueden controlar, pero que no van a desestabilizar la posición de Fabra en el club”.

El momento en que Fabra es expulsado y Boca queda comprometido en la final ante Fluminense (REUTERS/Sergio Moraes)

Fabra, cuestionado por muchos hinchas por ser recurrente en este tipo de faltas en momentos cúlmines de las competiciones, tiene contrato en la Ribera hasta fines de 2025. Sobre su continuidad, Bermúdez precisó: “Esperamos que quiera seguir adelante, que quiera seguir luchando porque llegar a una final de Libertadores es un premio. Por más que mucha gente diga ‘no, es un fracasado’. No, no, no. Llegar a la final de Libertadores no es de fracasado... ¿entonces cuántos fracasados hay en el fútbol? Es un honor, un orgullo, gana uno solo. Frank tiene que continuar con esa lucha para ganarla porque el club cree en él y ojalá él también quiera hacerlo”.

En las últimas horas, la esposa del colombiano de 32 años también se expresó en las redes sociales: “Sepan que los comentarios que han dejado por acá llenos de odio solo hablan de lo que tienen en su corazón, de lo que son sus vidas. Mi familia y yo caminamos de la mano de Dios, mismo que nos levanta de las caídas y nos pone pruebas como estas para ver cómo está nuestro corazón y hoy puedo decir que lleno de agradecimiento por lo que nos ha permitido vivir y por la fortuna de tener una familia con la que podemos contar para recargarnos de fuerza y continuar el camino”.

Por una molestia en una de sus rodillas, Fabra no estará disponible en Boca para la visita de esta tarde noche a San Lorenzo por la Copa de la Liga (arrancará a las 19 en el estadio Pedro Bidegain).