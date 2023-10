El boletín de calificaciones de Los Pumas en la caída por el tercer puesto del Mundial de rugby ante Inglaterra

Argentina cayó ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto del Mundial de rugby (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Con una mejor actuación en la segunda parte, el equipo padeció por los errores propios que una vez más lo condenaron. De todas maneras cerraron el torneo con una mejor imagen y una actuación más acorde a lo que fue la victoria ante Gales.

1- Gallo, Thomas (6): No arrancó bien pero de a poco se fue metiendo en el juego. Fue clave en la reacción al promediar la primera parte, con su ímpetu para ir para adelante. Terminó con una positiva labor el tucumano, mejor que en los otros partidos del Mundial.

2- Montoya, Julián (6): Falló en la cobertura del tackle del primer try. En las decisiones no le fue bien en la primera parte del partido, cuando la Argentina tuvo que decidir entre patear o ir al maul. En defensa cumple como siempre por su entrega y sacrificio por el equipo. Se fue muy rápido, muy golpeado a los 55 minutos.

3- Gómez Kodela, Francisco (6): Tuvo algunas dificultades en el scrum y no participó tanto del juego suelto. Empezó muy bien el segundo tiempo con un gran coraje para meter al equipo adelante. Fue su mejor tramo en este Mundial.

4- Petti, Guido (7): Ganó el primer line, una de las mejores formaciones que mostraron Los Pumas en esta Copa. También fue uno de los que más tackleó en el primer tiempo. Empezó a hacerse fuerte en el juego aéreo y en las recepciones y mejoró muchísimo en la segunda parte, para ponerse entre los de mejor puntaje.

Guido Petti, uno de los más destacados (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

5- Rubiolo, Pedro (5): No estuvo preciso en la jugada de la primera conquista argentina en la cobertura. Después intentó ser la primera puntada en ataque para romper y mantener el control de la pelota. Cumplió en lo que le pidieron y es uno de los más jóvenes con un Mundial sobre sus espaldas.

6- González, Juan Martín (7): Fue el mejor jugador de Los Pumas. Llegó siempre en apoyo para presionar al portador de la pelota en un comienzo desfavorable. Robó un line espectacular y puso adelante al equipo como pocas veces lo vimos en esta Copa. Apareció el jugador que todos queríamos ver en la jugada previa al try de Cubelli, con una maniobra sensacional por la izquierda. Gran partido del mendocino.

7- Kremer, Marcos (6): Con un arranque dónde sólo le tocó defender fue uno el que más defendió en el primer tiempo, con 10 tackles positivos. Ganó el ruck que provocó el penal para el descuento de Boffelli. Cometió algunos errores de manejo en ataque por su ímpetu que a veces le juega en contra. Perdió varias posesiones en ataque, tal vez el punto más flojo de su actuación de hoy. Bueno Mundial del entrerriano.

Kremer redondeó un buen Mundial (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

8- Isa, Facundo (6): En el primer cuarto de hora no tuvo oportunidad de destacarse. Después empezó a generar inercia en la recuperación de Los Pumas y fue uno de los que más tackleó en la primera etapa, con 8 positivos. Fue un toro para poner al equipo adelante y luchar contra el durísimo pack inglés. Otro positivo partido del santiagueño.

9- Cubelli, Tomás (6): Tom Curry le pescó la primera pelota en el penal que abrió el marcador. Le costó ser el armador que conocemos por la forma en que plantea el juego la Argentina. Coronó la mejor jugada de la primera etapa con un excelente try para ponerse a tiro, 10-16, casi al cierre del primer tiempo. Buen partido de Cubo en general, aunque el pase en el try del inglés Dan fue muy sobre la marca de Santiago Carreras.

10- Carreras, Santiago (5): Jugó con el pie en el duelo táctico con Farrell y no marcó diferencias. En la estrategia no hubo muchos cambios con los que hizo en todo el Mundial. Fue sólo patear al fondo para tratar que llegue alguien. Mostró todo lo que puede con una jugada excepcional dónde se sacó dos defensores de encima y apoyó el segundo try. Pero la fortuna no lo acompañó, en la siguiente pelota le taparon el kick e Inglaterra volvió a pasar al frente.

11- Carreras, Mateo (7): Le tocó participar poco en ataque en la primera mitad del partido pero fue el más desequilibrante en los minutos finales. Una roca para ir a topetear y buscar el espacio. Gran segundo tiempo, sumado a la voluntad de siempre cuando le toca actuar en defensa. Es muy difícil verlo en la cancha si no le llega el juego lanzado para aprovechar su velocidad. Pone todo lo que tiene para el equipo, buen torneo del tucumano.

12- de la Fuente, Jerónimo (6): Fue de los que más tackleó en el primer tiempo pero en el juego asociado, en esa etapa, nunca pudo demostrar todo lo que sabe. Recién sobre los 29 minutos rompió por el centro pero la acción finalizó con knock-on de Kremer y un penal en contra para dejar el parcial, 16-3. En la parte final estuvo involucrado en la levantada argentina.

13- Cinti, Lucio (5): La primera pelota que le llegó le pegó mordida. Después no gravitó en el juego, ni para utilizar su fuerte patada de zurda desde el fondo. Cometió un knock-on en las 22 que puso en peligro al equipo cuando faltaba poco para terminar la primera parte. Partido discreto del platense como en toda la Copa.

14- Boffelli, Emiliano (7): Uno de los mejores del partido, por todo lo que aportó en ataque y defensa. Tiene una gran capacidad en las pelotas aéreas, el problema es el después, Los Pumas no mostraron demasiadas variantes para aprovechar esa pelota disputada y ganada arriba. Se le hace muy difícil avanzar con juego asociado por la forma en que ataca el equipo. Bien en general.

15- Mallía, Juan Cruz (5): Alternó buenas y malas como en todo el Mundial. Se comió un amago en el arranque pero se recuperó con una buena recepción de aire. Lo presionaron con una patada al fondo y resolvió con un despeje pasadas las 22. Con las manos tampoco se lo vio seguro. En el try argentino estuvo muy lúcido para generar la inercia que llevó al equipo a conseguir la conquista. Es uno de los que liderará el grupo en lo que viene, puede jugar mejor.

LOS QUE INGRESARON

16- Creevy, Agustín (6): Entró a los 55 minutos por un muy golpeado Montoya. Criterioso y metido con todo en cada ofensiva para lograr controlar la posesión. Tackleó a destajo cuando le tocó defender, gran carrera de Agustín que se va de Francia 2023 con 108 caps sobre sus espaldas.

17- Sclavi, Joel (6): Entró con todo en un momento en el que había que jugarse el resto. Fue para adelante como un toro y fue partícipe de la infracción previa al penal de Sánchez, que puso el 23-26. Buen torneo del marplatense.

18- Bello, Eduardo (6): Reemplazó a Gómez Kodela y entró para ponerse al servicio del equipo a puro tackle y empuje para avanzar metro a metro. El partido estaba 23-26 y había que ir a buscarlo con lo que había y Lolo cumplió con lo que tenía que hacer.

19- Alemanno, Matías (6): Positiva primera acción en el partido. Fue al choque y mantuvo la posesión. Entró para una batalla tremenda que estaban disputando los forwards y estuvo mejor que en otros partidos.

20- Bruni, Rodrigo (6): Le tocó reemplazar a Isa, que venía poniendo al equipo en campo rival con su potencia en el uno a uno. Pescó una pelota notable en defensa que le dio la posesión a Los Pumas cuando se venían los ingleses y general estuvo a la altura.

21- Bazán Vélez, Lautaro (6): Ingresó por Cubelli para darle mucha dinámica al juego argentino y lo logró. Esos tramos finales de Los Pumas fueron, en general, lo mejores de Francia 2023. Buen partido de Lautaro.

22- Sánchez, Nicolás (6): Ingresó por Carreras a falta de 25 minutos. Muy bien en las decisiones y en la utilización del pie. Arriesgó desde atrás metiéndose entre los defensores ingleses. Anotó el penal del 23-26 para quedar a tiro a diez minutos del final. Pasó la barrera de los 900 puntos con la camiseta del seleccionado, con esa conquista sumó 902. Lamentablemente falló el remate que a 5 minutos del final pudo darle el empate.

23- Moroni, Matías (6): Entró rápidamente por Cinti en el segundo tiempo y no tuvo tanta participación ataque. Pero siempre es un jugador que sobresale en cualquier lugar de la cancha. Generó el pase que terminó en la infracción previa al segundo penal de Sánchez, que por muy poco falló el tucumano. Se irá de Francia con el recuerdo del notable tackle ante Gales.