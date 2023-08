“Duro momento”: la reflexión del Chapu Nocioni tras la eliminación de la selección de básquet de los Juegos Olímpicos de París

El Chapu Nocioni opinó sobre el presente del básquet argentino tras la derrota ante Bahamas que marginó a la selección de los Juegos Olímpicos de París

La selección argentina de básquet volvió a sufrir un doloroso traspié en Santiago del Estero al caer en la final del Preclasificatorio Olímpico frente a Bahamas, lo que generó la eliminación del camino rumbo a los Juegos de París 2024 y, en consecuencia, una nueva ausencia en torneos internacionales de jerarquía. Minutos después de la derrota, Andrés Chapu Nocioni se expresó en las redes sociales con una reflexión.

Nocioni, integrante de la Generación Dorada del básquet argentino, siguió de cerca el torneo que disputó el equipo conducido por Pablo Prigioni y analizó el desenlace en el choque decisivo ante los centroamericanos. “No pudo ser. La jerarquía de Gordon en los momentos decisivos rompió la ilusión de Argentina, que había hecho un gran partido hasta ahí. Duro momento. A acompañar este proceso de recambio. Con paciencia. Nada se soluciona de un día para otro”, escribió el Chapu en su cuenta de Twitter.

El ex basquetbolista de 43 años, que tuvo etapas gloriosas en la Selección, Tau Cerámica y Real Madrid, además de haber disputado 9 temporadas en la NBA, participa como comentarista en televisión y además es secretario del sindicato de jugadores de básquet. El campeón olímpico siempre se mostró muy cercano al equipo de Prigioni. “Arrancamos una nueva ilusión. Vamos Argentina. Siempre apoyo incondicional al equipo. Vamos los pibes y no tanto, Carlos Delfino (en alusión al escolta de 40 años)”, compartió antes del comienzo del torneo.

Nocioni también había sido crítico con la actual dirigencia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) que encabeza Fabián Borro, sobre todo cuando se produjo la derrota ante República Domincana el pasado 26 de febrero en Mar del Plata, que significó quedar afuera del Mundial después de 41 años.

“La degradación no es nueva. Viene desde antes que nosotros peguemos un golpe sobre la mesa, previo al Mundial 2014. No es de ahora, ¿eh? Muchos de los actores que estuvieron antes siguen ahora… Y si no cambian la postura, lamentablemente seguiremos así. Es momento de buscar consensos, otras opiniones, trabajar en conjunto y no ponerse a atacar o destruir a quienes no piensan igual. Es necesaria una gran mesa de trabajo, olvidarse de las chicanas, de tonterías, de creer que una persona va a solucionar los problemas que, en realidad, no puede solucionar. Tiene que ser entre todos. Todavía no entiendo cómo la asociación de jugadores, de entrenadores, de árbitros y de periodistas no tienen ningún tipo de incidencia en lo que se decide en el básquet. Los dirigentes son parte, importante, no hay dudas, pero no pueden decidir todo solos. Hace años que venimos pidiendo que se nos abra la puerta y eso no pasa. Pero bueno, esto no pasa sólo en el básquet, también sucede en la sociedad, en la política nacional”, dijo el Chapu en una entrevista con Infobae publicada el 17 de marzo de 2023.

