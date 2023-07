Max Verstappen logró su octava victoria consecutiva del año y quedó a un paso de igualar un histórico récord en la Fórmula 1

Este domingo Max Verstappen venció en el Gran Premio de Bélgica corrido en el Autódromo de Spa-Francorchamps y gracias a su octavo triunfo seguido amplió su ventaja en la punta del campeonato de la Fórmula 1. El bicampeón mundial a bordo de su Red Bull partió sexto por una penalización y avanzó hasta capturar la punta. En el podio lo escoltaron su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez y Charles Leclerc con la Ferrari.

Verstappen había ganado el Sprint del sábado bajo un chaparrón, pero arrancó desde la sexta posición por la sanción de cinco lugares en la grilla por haber reemplazado la caja de cambios, pero pronto pudo adelantar y antes de cumplirse la primera vuelta era cuarto. Mientras que en la punta Checo Pérez dio cuenta de Leclerc, quien había heredado el mejor lugar de partida.

Mientras Pérez se alejó adelante, Verstappen hizo lo suyo y en el sexto giro superó a Lewis Hamilton (Mercedes) y en el noveno hizo lo propio con Leclerc. Luego se vio otro concierto de los Red Bull que entre ellos definieron la carrera.

Luego de su primera detención, Verstappen en la ronda 16º en la que Verstappen se acercó a Pérez y en la siguiente Max dio cuenta del mexicano. Más tarde el neerlandés rompió los relojes y llegó a sacarle 22 segundos de diferencia a Pérez lo que le dio un margen para hacer su segunda parada (repitió las gomas medias) en los boxes y volver a la pista manteniendo la vanguardia.

Las pocas gotas que cayeron no se transformaron en lluvia y por eso la carrera careció de alternativas. Lo mismo otro episodio del dominio aplastante de Red Bull que sigue siendo imbatible en esta temporada. Fue tal la diferencia de Verstappen que en el final tuvo un polémico diálogo por radio con su equipo: “También podría empujar y hacemos otra parada, ¿un poco de entrenamiento de parada en boxes?, dijo en búsqueda de poder marcar el récord de vuelta y conseguir un punto adicional. Su equipo le respondió, “No, esta vez no”. Eso lo hicieron en Austria.

Sebastian Vettel lidera el pelotón en Monza 2013, una de las carreras en las que consiguió su récord de nueve victorias en fila en una misma temporada (AFP)

Al cabo de 44 vueltas Verstappen cruzó primero la meta y logró su décima victoria en el año, octava al hilo y quedó a uno del récord de Sebastian Vettel que en 2013 logró nueve triunfos en fila entre el Gran Premio de Bélgica y el de Brasil.

Verstappen ya suma 45 victorias en la categoría y 89 podios. Quedó a seis triunfos de la marca histórica de Alain Prost y a ocho del propio Sebastian Vettel, el tercero más ganador detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103). El piloto de 25 años sigue encaminado a la tercera corona consecutiva en la Máxima.

Segundo resultó Checo Pérez y el podio lo completó Leclerc. El resto del top diez lo completaron Hamilton, Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Red Bull logró su décimo segundo triunfo en el año y superó la marca de McLaren en 1988, cuando había ganado las once iniciales de aquel ejercicio en el recordado duelo entre Ayrton Senna y Alain Prost. El panorama indica que este año la escudería austriaca está destinada a romper todos los récords a nivel de equipos.

Debido a las vacaciones de verano en el Hemisferio Norte, el calendario entrará en un paréntesis hasta el 27 de agosto, cuando Verstappen buscará celebrar delante de su gente en el Gran Premio de los Países Bajos en el Autódromo de Zandvoort. De local podría igualar la marca de Vettel de triunfos consecutivos en un mismo año y por lo demostrado hasta ahora no debería tener problemas en conseguirlo.

Clasificador Gran Premio de Bélgica

Campeonato Mundial de Conductores (5 primeros)

1 Max Verstappen 314

2 Sergio Pérez 189

3 Fernando Alonso 149

4 Lewis Hamilton 148

5 Charles Leclerc 99

Campeonato Mundial de Constructores (5 primeros)

1 Red Bull 503

2 Mercedes 247

3 Aston Martin 196

4 Ferrari 191

5 McLaren 103

