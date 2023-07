Kevin Durant reveló cómo fue detrás de escena para que se legalice la marihuana en la NBA: “Aquí todos fuman, es como el vino”

La estrella de Phoenix Suns contó cómo fue el llamado al comisionado de la liga de básquet de los Estados Unidos para que quitara al cannabis de la lista de sustancias prohibidas

Kevin Durant, una de las máximas estrellas de la NBA, se pronunció a favor de la decisión que tomó la liga de básquetbol de los Estados Unidos en despenalizar el consumo de marihuana y eliminarla del listado de sustancias prohibidas. Un acuerdo que se llevó adelante en abril gracias al sindicato de jugadores.

El alero de los Phoenix Suns, quien se reconoció públicamente como amante del cannabis, contó los pormenores de la decisión que tomó el comisionado de la NBA, Adam Silver, en dar luz verde al uso recreativo de una sustancia muy consumida por gran cantidad de jugadores. En una entrevista con el programa Game Plan de la cadena CNBC, Durant dio detalles del diálogo que mantuvo con el máximo directivo de la liga.

“Has invertido en varias compañías canábicas. Tengo mucha curiosidad acerca de tu decisión sobre eso y sobre Adam Silver. ¿Fue él quién te llamó?”, le preguntó el periodista. “En realidad, yo lo llamé a él y le pedí que quitara la marihuana de la lista de sustancias prohibidas. El estigma que tiene la marihuana no es tan negativo como antes. No te afecta de ninguna manera, simplemente disfruto la planta. Es tan simple como eso”, respondió el jugador de 34 años.

El dos veces campeón de la NBA con Golden State Warriors y tricampeón olímpico con la selección de Estados Unidos agregó que el máximo directivo de la competencia estuvo de acuerdo con la petición y que prácticamente no hubo demasiada discusión al respecto: “No tuve que decirle mucho en realidad. Él pudo entender de dónde viene esto. Es la NBA, todo el mundo lo hace (la fuma), es como el vino...”.

Kevin Durant, jugador de Phoenix Suns y una de las estrellas que tiene la NBA (Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

Según el nuevo convenio colectivo de trabajo que firmaron la NBA y la Asociación de Jugadores, ningún jugador será sancionado por el uso de marihuana en forma recreativa. Anteriormente, se realizaban controles anuales a los basquetbolistas y en caso de dar positivo por THC a lo largo de tres estudios había suspensión de cinco partidos contra el infractor.

Pero en plena pandemia de coronavirus, mientras se disputaba la “burbuja” de Orlando, la NBA decidió no realizar controles aleatorios que tengan por objetivo detectar el consumo de marihuana. La medida se extendió a las temporadas posteriores.

El ex alero de los Brooklyn Nets había marcado una fuerte postura con respecto al cannabis en su participación en All The Smoke, el podcast conducido por dos ex jugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson: “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate”.

