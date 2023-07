La palabra de Aldana Cometti y Germán Portanova antes del debut: “La diferencia con el Mundial anterior es que nos sentimos preparadas”

Aldana Cometti y Germán Portanova antes del debut contra Italia

El ambiente fue muy ameno, diría que a lo argentino, con mucha confianza y cargado de emociones. De un segundo a otro se pasaba de la risa a las voces quebradas por la adrenalina. Cuando se encendieron los micrófonos todas las personas presentes cayeron en la cuenta de que este Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 va a ser un suceso histórico a nivel internacional. Y pregunta a pregunta se fue notando más la seriedad y el compromiso de todo el plantel albiceleste, no sólo en la búsqueda de resultados, sino también en el objetivo común que es el crecimiento de la disciplina.

La primera pregunta apuntó a saber algo del once inicial de la selección argentina, pero el entrenador Germán Portanova decidió no responder y simplemente dejó en claro que todas saben cómo van a jugar y que el grupo tiene confianza. El sueño es ganar el primer partido, pero es un deporte de incertidumbres y todo indica que hasta que no suene el silbato final ninguna de las premoniciones valdrán la pena.

Aldana Cometti participará de su segundo Mundial, ya que estuvo en Francia 2019. Es inevitable caer en las comparaciones y ante ello dijo: “La diferencia del Mundial anterior es que nos sentimos preparadas, tuvimos más amistosos, nos sentimos competitivas y somos una Selección más agresiva que antes”.

“Tenemos buenas expectativas de este partido, de este mundial. Estamos con confianza y creemos en el trabajo que estamos haciendo”, agregó en relación a las dificultades que puede imponer Italia como primer rival y el complemento emocional que se suma.

La parte más compleja en estos casos es manejar la presión. El trabajo físico ya está hecho, la preparación táctica y estratégica, también. Ahora se suma el resto: estar focalizadas, manejar las emociones y ser realmente un equipo. Como la misma jugadora dijo, pasaron de ser muy pocas a tener un plantel altamente profesional con roles especializados en cada función.

“Vivir un mundial es algo increíble, no se compara. La sensación de jugar un partido es la misma, se siente esa cosquillita de querer arrancar, de vivir los entrenamientos. Hay muchas que van a debutar en este Mundial y hay que acompañarlas, hacerlas sentir cómodas, nada que ver al último. Es una sensación única, las expectativas son muy altas, vamos a vivir un sueño, luchamos para llegar hasta acá”.

Aldana Cometti en la conferencia previo a jugar con Italia

Cometti afirmó que van a dejar todo en la cancha por estos colores y que ella en particular espera no dejar el diente como sucedió la última vez, poniéndole alegría a una convocante conferencia. Y claro está, no se olvidó de dejar un mensaje para su familia y para todas las personas que las acompañan. “Ver tantos argentinos acá es genial, es hermoso, es sentir que en Argentina también se está viviendo el Mundial. Que es 2023 año de Mundial femenino. Recorrer las calles y que la gente se ilusione, nos pida fotos es algo que nos hace sentir muy valoradas y orgullosas de que nuestro trabajo está siendo considerado de la manera que nos merecemos y ojalá que no sea solo por el Mundial, que continúe por muchos años”.

En el caso de Portanova, fue contundente al decir que no importa cómo recibió el equipo cuando asumió, sino que si importa como está ahora. “Si hace dos años me decían vas a llegar de esta manera, con el grupo así y jugando así, lo firmaba”, confesó. “El fútbol femenino argentino y la gente necesita el resultado, sabemos que se vive de resultados y tener la victoria sería bueno”, agregó en relación al objetivo de lograr el primer triunfo en una Copa del Mundo para la Albiceleste.

“Queremos que la gente que se ha acercado y los sponsors también, puedan continuar apoyando el fútbol femenino. Que no sea solo por ahora”. ¿Qué quiso decir el DT? Que el boom del momento no opaque el proceso.

En una entrevista con Infobae, Paulina Gramaglia, atacante del Red Bull Bragantino, contó que el ex técnico de UAI Urquiza y actual de la selección argentina “vive y respira fútbol”. En la antesala del estreno, aprovechamos para preguntarle a Portanova cómo definiría esa frase de una de las jugadoras del plantel.

“Vivir fútbol y respirar fútbol significa que te levantas y pensas en eso. Comprender que son periodistas, que si hay un mal resultado pueden venir las críticas. Comprender que el equipo puede ser que juegue bien y ante una linda alegría o un buen triunfo hay que poner los pies sobre la tierra porque es fútbol y que si te alegras mucho y te distendes al otro partido podes perder. Sabemos que no se gana siempre pero estamos por muy buen camino, tenemos que estar firmes para resistir cualquier traspié”, dijo el DT.

Para el cierre, Portanova le dejó un mensaje a los entrenadores que comparten su misma pasión. “Vengo del ámbito local, cada entrenador o entrenadora del fútbol argentino puede pensar que todo fue fácil para mí; pero mis comienzos fueron los entrenamientos con poco material, con dos o tres pelotas, ingeniarse en una cancha donde el balón picaba mal, llegar a fin de mes. Que yo hoy esté acá tiene que impulsar a cualquier entrenadora o entrenador a que se puede llegar acá, si lo hice yo lo puede hacer cualquiera”.

El entrenador Germán Portanova

