Dieron a conocer el audio con las declaraciones de Dani Alves ante la Justicia en el caso de abuso sexual

La última declaracion de Dani Alves

Se cumplieron poco más de cinco meses desde la detención del futbolista Dani Alves en Barcelona. La investigación continúa su curso y entró en la recta final después de la recolección de distintas pruebas sobre el caso, el cual se enmarcó en un presunto abuso sexual por parte del jugador a una joven de 23 años en el baño de una discoteca.

Durante las últimas horas el programa español Código 10 tuvo acceso a la última declaración del lateral brasileño y compartió con los televidentes el audio de lo que fue su cuarto (y último) testimonio ante la fiscalía española. “No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”, afirmó.

Antes de comenzar a explicar lo que ocurrió aquella noche del 31 de diciembre en el baño del sector VIP del centro bailable Sutton, el ex PSG, Juventus y Barcelona (entre otros) admitió que lo que iba a relatar era completamente diferente a su primer declaración ya que ese día “tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo”.

Una vez dentro del local, Alves relató: “Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno (su amigo) y volvimos a hacer un gesto al camarero, y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual”.

“Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, continuó el brasileño que permanece detenido desde el pasado 20 de enero.

Dani Alves habló de lo que ocurrió esa noche

Según la versión del futbolista, la mujer nunca le pidió que se detuviera: “Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”.

Finalmente, Dani Alves reconoció que la joven podría haberse enojado por su actitud un tanto despreocupada tras el acto: “Salí al reservado. Y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud. Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía o de las ganas que yo tenía”.

En otra parte de los audios se pudo escuchar una conversación que mantuvo con la fiscal. Allí, el jugador que cumplió 40 años el pasado 6 de mayo, indicó: “Yo le dije de ir al baño y trasladar todo lo que estábamos viviendo ahí (en el VIP). Simplemente eso y ella me dijo que sí”.

Al mismo tiempo, también negó que fuera el causante de las heridas en las rodillas de la joven y que “jamás” le dio una bofetada durante el tiempo que estuvieron en el baño.

Semanas atrás, la Audiencia de Barcelona confirmó que el brasileño permanecerá detenido hasta que se lleve a cabo el juicio en su contra. El tribunal rechazó por segunda vez un recurso del futbolista y confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, que también en dos ocasiones había declinado la petición del jugador de quedar en libertad provisional hasta el juicio.

