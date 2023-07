El inesperado dardo en vivo de Ibai Llanos a Gerard Piqué por su separación de Shakira

El inesperado dardo de Ibai Llanos a Gerard Piqué por su separación de Shakira

La tormentosa separación de Gerard Piqué y Shakira sostiene la centralidad porque ofrece nuevos capítulos cada semana. La cantante, por caso, volvió a referirse a la ruptura en su último tema con Manuel Turizo, “Copa vacía”. En esta oportunidad, una desatinada opinión del ex futbolista del Barcelona en medio de la tertulia de la Kings League le dio pie a la burla del streamer Ibai Llanos, que no tuvo piedad ante la oportunidad.

Te puede interesar: El impactante triunfo por nocaut técnico del streamer argentino Coscu contra el chileno Germán Garmendia en La Velada de Ibai

El “Chup Chup” del exitoso certamen de fútbol 7 con reglas excéntricas organizado por el ex central muchas veces dispara temas no necesariamente vinculados al torneo o al devenir de la pelota. Fue una broma a DJ Mariiio, presidente del equipo Ultimate Móstoles, lo que propició la broma de Llanos sobre un tema delicado.

El citado influencer, que supo mantener enfrentamientos con el Kun Agüero, y su novia, participaban de la tertulia por videollamada, pero cada uno ubicado en sitios diferentes. “¿Qué os conectáis, desde habitaciones separadas?”, consultó Gerard. “Sí”, confirmó la joven. “Estamos enfadados”, remató Dj Mariio. “Si queréis luego os doy unas clases... Hay que gestionar las crisis de pareja. Es otro momento”, aguijoneó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

Te puede interesar: El baño de masas de Belén Esteban tras el final de ‘Sálvame’: sonora ovación y ‘reconciliación’ con Gerard Piqué

El balón quedó picando en la línea del arco. E Ibai lo ajustició: “A ti se te da bien eso, ¿no?”. La ocurrencia del streamer, titular del elenco Porcinos FC, desató las carcajadas de todos los participantes, incluyendo el propio Piqué, que no pudo sostener el rictus serio.

El corte del video se hizo inmediatamente viral en todas las redes sociales. En la actualidad, el ex Barsa está en pareja con Clara Chía Martí, empleada de su empresa, Kosmos. Y Shakira, tras su mudanza a Miami con sus hijos Milan y Sasha, ha coqueteado con otra estrella del deporte como Lewis Hamilton, múltiple campeón de la Fórmula 1.

Te puede interesar: El exótico look que lució Gerard Piqué en La Velada del Año 3 que organizó Ibai: “Me vestí para la ocasión”

No es la primera vez que Llanos se anima a bromear en una transmisión en vivo sobre la escandalosa separación tras 12 años de relación. Cuando Shakira estrenó la Session 53 con Bizarrap hizo un stream en el que fue lapidario. “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue la parte que más enloqueció al creador de contenido. “Descanse en paz Gerard Piqué”, cerró luego de varios momentos épicos en la que se lo ve sorprenderse por las indirectas de Shakira.

Días después, con sus compañeros de tertulia incomodaron al ex defensor al consultarle qué Session del productor argentino era su favorita, buscando que opinara de la obra con la madre de sus herederos. Pues bien, en esta oportunidad, una broma del catalán se le terminó volviendo en contra.

Seguir leyendo: