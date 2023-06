Los Pumitas lograron un gran triunfo ante Italia en su debut en Mundial juvenil de Rugby

Los Pumitas superaron 43 a 15 a Italia en su debut en la Copa del Mundo M20

Después de cuatro años la Copa del Mundo M20 volvió a disputarse. La pandemia dejó sin competencia a esta categoría, la que fue generadora de Pumas a través de la historia y que tuvo el tercer puesto en Inglaterra 2016 como su mejor posición histórica.

Esta vez con un plantel federal, integrado por 20 jugadores del interior del país y diez de Buenos Aires. Italia era el rival en el debut, un equipo al que derrotó tres veces en los mundiales y perdió dos. Los italianos de muy buen Seis Naciones M20, llegaban con un tercer puesto detrás de Irlanda y Francia.

El partido se jugó en Paarl, Sudáfrica, ante la presencia de un grupo de cerca de sesenta argentinos, la mayoría familiares de los chicos que llegaron ayer para acompañarlos en su primera experiencia representando a la Argentina.

Los Pumitas vencieron a Italia en su debut en el Mundial juvenil de Rugby (@unionargentina)

El partido

El comienzo fue con posesión italiana que rápidamente terminó en infracción, por offside en la marca. El penal de Sante puso el 3-0 para los europeos. La Argentina manejó muy bien la primera ofensiva y tuvo la chance con un maul, que terminó en penal. La segunda chance también fue infracción, la tercera, lamentablemente se le escapó al marplatense Zanella que cometió un knock-on.

Los Pumitas dominaban, pero no podían quebrar a Italia. Elizalde y Soler respondieron muy bien en las dos pelotas aéreas, pero en la resolución final la defensa italiana era más consistente.

El scrum empezaba a ser un problema, con incomodidad para el pack argentino. Sin embargo, a los 15m un tackle peligroso del pilar italiano sobre Benjamín Elizalde, Destino Aminu, dejó con 14 a los azzurri, una jugada que iba a marcar un quiebre en el partido. Los Pumitas, de todas formas, no lograron aprovechar esa ventaja por varios minutos.

A los 20m Italia sorprendió y apoyó el primer try de la jornada. De otro scrum aprovecharon un hueco en la defensa argentina que el centro Passarella convirtió en try (8-0). La buena noticia llegó rápido, la Argentina empezaba a reaccionar. Sobre los 25m, por fin, llegó la conquista del equipo albiceleste, luego de una buena acción de los forwards que convirtió Juan Baronio, que con esa conversión dejó a un punto a Los Pumitas (7-8).

Como se esperaba Italia fue un duro rival. No se notaba que jugaban con 14 jugadores, por su buen manejo y dureza en los forwards. La Argentina debía ser paciente y más punzante a la hora de atacar.

Sobre los 34m Los Pumitas pasaron al frente. El try del capitán Eliseo Chiavassa llegó por una buena acción de los delanteros, para quedar 14 a 8 arriba. Y a los 37m anotaron por tercera vez, luego de usar todo el ancho de la cancha en un gran try que involucró a varios jugadores. Mateo Soler apoyó sobre la derecha y Baronio sumó la tercera conversión para el 21 a 8.

La definición en la etapa final

El próximo jueves los Pumitas se mediran ante Georgia en el segundo partido del Grupo C (@unionargentina)

La Argentina arrancó muy bien y estuvo a metros de lograr el cuarto try, pero otra vez Italia demostró su fortaleza defensiva al pescar la pelota en el último movimiento. Los Pumitas necesitaban confiar en sus aptitudes, mover la pelota y encontrar el momento justo para golpear.

A los 4m llegó el cuarto try, el del bonus ofensivo para los argentinos. Efrain Elias apoyó luego del line y maul. Baronio sumó la cuarta conversión para quedar 28 a 8 arriba.

Ahora el que jugaba con la desesperación era Italia, que empezaba a equivocarse en las decisiones y sentía el jugador de menos. Era el momento de Los Pumitas, que tenían que ser pacientes para aprovechar cada situación ofensiva, ya que desperdiciaron tres posibilidades muy claras para aumentar.

Álvaro Galindo empezó a mover el banco de suplentes, había que aprovechar el cansancio de Italia en los últimos minutos. A los 22m, con otro line y maul Los Pumitas anotaron el quinto try, esta vez por el recién ingresado Valentín Minoyetti (33-8).

Italia no se entregaba y demostró que con 15 jugadores el partido pudo ser mucho más parejo. Con un try de Odiose acortó la diferencia a 20 puntos (33-15). Pero enseguida la Argentina volvió a aumentar, con un extraordinario drop del rosarino Baronio desde mitad de cancha para el 36 a 15.

Sobre el cierre, la Argentina sumó otra vez, en esta ocasión por medio del fullback Benjamín Elizalde, uno de los mejores del partido. El try fue convertido por Valentino Dicapua, el otro rosarino que ingresó por Baronio, el man of the match designado por la organización del torneo (43-15).

Los Pumitas debutaron con un buen triunfo, tuvieron paciencia y aprovecharon la expulsión de Aminu para jugar con uno más la mayor parte del partido. Sin embargo, mostraron cosas importantes, como el buen juego de manos y algunas individualidades para destacar, especialmente entre los backs, con Juan Baronio, Benjamín Elizalde y Mateo Soler en el podio.

El próximo jueves llegará un nuevo desafío, el rival será Georgia, el duro equipo del este europeo que creció muchísimo en los últimos tiempos. Sudáfrica, además, completa el grupo que clasificará al primero a las semifinales y al mejor segundo de los otros tres grupos.

La síntesis:

ARGENTINA: 15. Benjamín Elizalde; 14. Mateo Soler, 13. Faustino Sánchez Valarolo, 12. Ernesto Guidice, 11. Ignacio Lucero; 10. Juan Baronio, 9. Nicolás Viola; 8. Benjamín Grondona, 7. Felipe Bares, 6. Eliseo Chiavassa (C); 5. Federico Rolotti, 4. Efrain Elías; 3. Renzo Zanella, 2. Tomás Bartoloni, 1. Matías Medrano.

Ingresaron: 16. Valentino Minoyetti, 17. Francisco Palazzi, 18. Tomás Rapetti, 19. Facundo García Hamilton, 20. Aitor Bildosola, 21. Agustín Moyano, 22. Valentino Dicapua, 23. Nicolás López González. Entrenador: Álvaro Galindo

ITALIA: 15. Simone Brisighella; 14. Alessandro Gesi, 13. Dewi Passarella, 12. Nicola Bozzo, 11. Matthias León Douglas; 10. Giovanni Sante, 9. Sebastiano Battara; 8. Jacopo Botturi, 7. David Odiase, 6. Carlos Berlese; 5. Pietro Turrisi, 4. Alex Mattioli; 3. Marcos Francesco Gallorini, 2. Giovanni Quattrini, 1. Destino Ugiagbe Aminu.

Ingresaron: 16. Nicolás Gasperini, 17. Riccardo Bartolini, 18. Federico Domenico Pisani, 19. Enrico Pontarini, 20. Fabio Ruaro, 21. Lorenzo Casilio, 22. Filippo Bozzoni y 23. Lorenzo Elettri. Entrenador: Massimo Brunello

Los Tantos:

PT: 2m, penal de Sante (I); 20m, try de Passarella (I); 25m, try de Baronio convertido por él mismo (A); 34m, try de Chiavassa convertido por Baronio, y 37m, try de Soler convertido por Baronio (A). Expulsado: 15m Amenu (I). Parcial: Los Pumitas 21 vs Italia 8

ST: 4m, try de Rolotti convertido por Baronio (A); 22m, try de Minoyetti (A); 27m, try de Odiose convertido por Sante (I); 29m, drop de Baronio (A), y 38m, try de Elizalde convertido por Dicapua (A). Resultado final: Los Pumitas 43 vs. Italia 15

Estadio: Paarl Gymnasium, Sudáfrica

Árbitro: Eoghan Cross (Irlanda)